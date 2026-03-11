Una planta automotriz volvió a parar su producción por una nueva caída en la demanda interna y la exportación

La planta de Palomar de Stellantis está nuevamente paralizada por una semana, ante la caída de la demanda de autos de Peugeot y Citroën

La planta de Stellantis en El Palomar volvió a detener su producción de automóviles esta semana para readecuarse a la menor demanda de autos de la marca Peugeot y Citroën que se fabrican en Argentina. Se trata de los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, además de una menor producción del Citroën Berlingo.

El motivo de esta nueva suspensión radica en una caída de ventas general, tanto en el mercado argentino como en el principal destino de exportación, Brasil. Localmente, Peugeot cayó sus ventas un 31,7% en el primer bimestre del año en relación con el mismo período de 2025, pasando de 12.694 a 8.673 unidades patentadas. El Peugeot 208 es el que más retrocedió con un 41,5%, mientras que el Peugeot 2008 tuvo una baja del 19,9% y el Partner un 18,5%. Citroën, contemplando todos los modelos que llegan importados de Brasil, registró también una caída del 18,7%.

La baja, aunque es la más significativa del mercado, no es única y exclusivamente de Peugeot, ya que Jeep registró una caída del 31,3%, Toyota un 27,6% y Renault un 27,2%, mientras otras marcas como Volkswagen y Fiat tuvieron bajas menores del 17,7% y 12,6% respectivamente. En el mismo escenario, Ford subió sus ventas un 34,1% gracias al Ford Territory que viene importado de China (Ranger cayó también un 28,7%), mientras Chevrolet también subió sus patentamientos un 25,1%.

En la columna de la derecha se aprecia la caída de ventas de 7 de las 10 marcas que más autos venden en Argentina en los dos primeros meses del año. (DNRPA)

El escenario es preocupante porque esta es la tercera parada de línea en cuatro meses. La primera fue la del período habitual de receso de todas las fábricas en verano, que en este caso se adelantó a diciembre en lugar de enero, y que tuvo una extensión de cuatro semanas en lugar de las dos habituales.

La segunda parada fue en las últimas dos semanas de febrero, en las que hubo dos días de feriado por carnaval, resultando efectivamente en 8 días de inactividad. Ahora, con esta tercera suspensión de la producción, serán 5 días adicionales que ya suman 13 en lo que va del año.

Según fuentes de la empresa, la suspensión de la actividad fabril contempla el pago de una compensación no remunerativa para los operarios afectados.

Aunque la caída de ventas en Argentina llegó al 30% en los dos primeros meses del año, una retracción similar en Brasil es la que obliga a Stellantis a administrar la producción de autos en Palomar

La caída de ventas en Brasil

Los números son significativos y muestran una realidad ineludible. La caída de ventas de los dos modelos que se producen en la planta bonaerense de Stellantis no es únicamente en Argentina, sino también en Brasil, por volumen, el principal destino de exportación de Peuegeot.

En enero, el Peugeot 208 registró ventas por 568 unidades y quedó en el puesto 50, el último de la lista que publica la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), la ACARA de Brasil. Esa cifra ya representaba una caída del 30% respecto al promedio de ventas mensual de 2025, que era de 817 unidades, y en febrero volvió a retroceder, aunque sin cifra exacta porque el modelo no figura en los 50 primeros puestos.

Por su parte, el Peugeot 2008, aunque está levemente mejor posicionado por su característica de ser un SUV, vive una situación similar. En enero se habían patentado 774 unidades (el auto más vendido en Brasil es el VW T-Cross con 5.741 vehículos), una caída del 17%, y en febrero fueron 551, lo que implica que en el bimestre la retracción ya alcanza el 29% en relación a 2025.

La complejidad alcanza especialmente a Stellantis, la única marca que produce autos de pasajeros y SUV para destinos de exportación actualmente en Argentina. La caída de las ventas en el exterior de la industria nacional alcanzó en febrero un 30%, pero mientras las pick-up bajaron un 19%, los autos lo hicieron en un 45,2%, lo que marca una problemática particular para Peugeot y Fiat.

El Fiat Cronos, el otro modelo que se fabrica en Argentina y se vende en Brasil, tuvo también un retroceso en ese mercado, que alcanza el 27,3% tras los dos primeros meses del año, aunque con una recuperación en febrero, que alienta mejores expectativas, ya que Fiat es una marca arraigada fuertemente en Brasil (Peugeot no lo es), y el volumen de ventas es mucho más alto, con un promedio de 1.600 unidades por mes para el auto argentino.

La marca china Leapmotor se empezará a producir en Brasil el año próximo. Una eventual operació industrial en espejo en Argentina podría dar escala a la planta de Palomar

Los mercados externos

Mientras la mayor parte de las automotrices argentinas redireccionaron su producción a vehículos utilitarios livianos, especialmente pick-ups, las plantas de Palomar de Stellantis y de General Motors en Alvear son las únicas que siguen produciendo autos y SUV.

Con un mercado de exportaciones cada vez más complejo por el propio costo fiscal argentino (12% de impuestos sobre cada auto que se exporta contra 3% de Brasil y 0% de México) y por la nueva dinámica internacional con una expansión china que parece incontenible, seguir fabricando autos de pasajeros en Argentina parece tener los días contados.

Mientras GM evalúa distintos proyectos para instalar en la planta de Santa Fe, como eventual reemplazo o complemento del Chevrolet Tracker, Stellantis tiene una potencial oportunidad de sumar incluso más rápido de lo imaginado a la marca china Leapmotor en Palomar, del mismo modo que se agregaron Fiat Titano y Ram Dakota en Ferreyra, Córdoba.

Leapmotor es una marca de autos híbridos y eléctricos cuyos derechos de producción y comercialización fuera de China son de Stellantis, y ya anunciaron que comenzarán a ensamblar en Brasil en 2027. Si se alcanza la localización de partes regionales mínimas exigidas por la reglamentación del Mercosur, esa producción brasileña permitirá exportar autos sin arancel a Argentina. Si se instala una línea de ensamble de algún modelo diferente en Palomar, una exportación también con arancel 0% a Brasil sería posible, y le daría una escala a la fábrica de Caseros que hoy no está alcanzando con Peugeot y Citroën.