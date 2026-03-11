Renovaron descuentos del 30% para nafta y gasoil a pesar de los aumentos: qué ofrece cada banco en marzo 2026

El combustible se consolida como uno de los gastos con mayor impacto en el presupuesto familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de los aumentos del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente, llenar el tanque se volvió, para muchos argentinos, una sesión de estrategia financiera antes que un simple trámite en el surtidor. En ese contexto, los bancos y aplicaciones renovaron impuestos para aliviar la presión sobre los bolsillos.

En un marzo, la diferencia entre pagar el precio de lista o aprovechar el “combo” justo entre una app y una entidad bancaria puede significar un ahorro de hasta $50.000 a fin de mes. Ya no se trata solo de buscar la estación más cercana, sino de saber qué día cae el descuento del banco y tener el QR listo en el celular para ganarle, aunque sea por unos litros, a la inflación.

Este mes, la tendencia es clara: el beneficio ya no es generalizado, sino que premia la fidelidad digital a través de aplicaciones propias y el uso de billeteras virtuales. A continuación, el detalle de las opciones para ganarle a la inflación en cada estación de servicio.

YPF: La apuesta por el servicio y la segmentación horaria

La principal operadora del mercado local mantiene su estrategia de incentivar el uso de la App YPF y el programa Serviclub. Los puntos más destacados de su oferta para marzo son:

Incentivo a la Carga Nocturna: 6% de descuento todos los días para cargas realizadas entre las 0:00 y las 6:00 am. Es un beneficio sin tope, ideal para transportistas y trabajadores nocturnos.

La red de estaciones de bandera apuesta por el programa Serviclub y fuertes alianzas con los principales bancos públicos y privados. (Reuters)

Eficiencia en el Autodespacho: Un 3% de ahorro adicional para quienes elijan la modalidad de carga propia, acumulable con el descuento nocturno.

Alianzas Bancarias Clave:

Banco Macro: Los miércoles, 20% de ahorro para clientes Platinum y 30% para segmento Selecta (tope de $25.000 mensual).

Banco Nación: Los viernes, 20% de reintegro pagando con MODO BNA+ (tope de $10.000 mensual).

Banco Galicia: Los lunes, 15% para clientes Éminent y 10% para clientes con cuenta sueldo (tope hasta $15.000 mensual).

Banco Comafi: Los sábados, 10% de reintegro (tope semanal $5.000). Clientes Premium/Platinum tienen 20% (tope $8.000) y Único Black 20% con tope de $10.000 semanales.

Banco Ciudad: Los domingos, 10% con MODO o Buepp (tope $10.000). Si sos jubilado o tenés plan sueldo, el beneficio sube al 15% (tope $15.000).

Banco ICBC: Los martes, 15% para clientes con cuenta sueldo vía MODO (tope $15.000 mensual).

Banco Santander: Los jueves se ofrece 10% de descuento con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500 mensual).

Banco Hipotecario: Los martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature o Platinum vía App YPF (tope $8.000 mensual).

Shell: Sinergia con el retail y beneficios semanales

A través de su plataforma Shell Box, la petrolera de la marca anglo-holandesa busca capturar al consumidor que planifica sus compras semanales:

Miércoles V-Power: 10% de descuento en la línea premium de la marca con un tope de $4.000 por semana.

A través de Shell Box, la marca apunta a la fidelización mediante descuentos en su línea premium V-Power y beneficios vinculados al consumo en supermercados. (Reuters)

Cruce con Supermercados: Los jueves, los socios de Jumbo+ y Vea Ahorro obtienen un 10% en V-Power y un 5% adicional si abonan con tarjeta Cencosud.

Descuentos con bancos y billeteras:

Banco Comafi: Los domingos ofrece un 20% para clientes Único con un tope semanal de $10.000, permitiendo ahorrar hasta $50.000 en el mes debido a que marzo cuenta con cinco domingos.

Banco Galicia: Los lunes se puede acceder a un descuento del 10% en todos los combustibles pagando con las tarjetas de ese banco. Si se trata de un cliente Éminent, el beneficio llega al 15%

Ripio : Los miércoles se puede acceder a un descuento del 10% en Shell V-Power.

Banco Nación: Los viernes se ofrece un descuento del 25% en combustibles, con un top de reintegro de $13.000, pagando con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del BNA a través de MODO.

Axion Energy: Foco en la banca digital y programas de puntos

La red de Axion ha fortalecido su aplicación ON, permitiendo que los usuarios de niveles superiores accedan a topes de reintegro más elevados.

Con su plataforma ON, Axion busca captar al público digital ofreciendo rebajas agresivas en conjunto con bancos virtuales y entidades financieras locales.

Días de beneficio directo: Lunes y viernes rige un 10% de descuento en combustibles Quantium (nafta y diesel).

Dominio de la banca digital:

Brubank: Es uno de los beneficios más agresivos del mes, con un 30% de ahorro todos los días para clientes Plan Ultra (tope de $30.000 mensual).

Banco Ciudad: Los domingos, 15% para clientes con plan sueldo o jubilados que utilicen MODO o Buepp (tope $15.000 mensual).

Banco Nación: Los viernes se obtiene un descuento del 20%, con un tope de $10.000.

Galicia: Pagando con Modo, los lunes se accede a una bonificación del 20%, con un límite de $15.000 por cliente por mes.

Banco Patagonia: También presenta un descuento del 20%, pero se aplica los días jueves y el tope es de $7.500 mensuales.

Banco Comafi: Los lunes, se puede conseguir un descuento de 10%, con un tope de $5.000 por semana. Para los clientes premium o platinum el descuento asciende al 20% con tope de $8.000.

Banco Credicoop: Los viernes trabaja con un descuento de entre 15% y 20%, dependiendo de la catgoría del cliente.

Puma Energy: Fidelización por puntos

Puma apuesta a un esquema directo y a la recuperación de puntos mediante su app Puma Pris:

Miércoles de Descuento: 10% de rebaja en nafta súper, premium e Ion Diesel, con un límite de 50 litros por carga.

Vouchers de Reintegro: Los puntos acumulados por cada carga pueden canjearse por vouchers de descuento de hasta $20.000, aplicables cualquier día de la semana.

La estrategia de Puma se centra en la simplicidad de sus promociones semanales y un sistema de puntos que permite canjear cargas por vouchers de descuento. (Puma Energy)

Alianza con Banco Patagonia: Los jueves, reintegros del 20% al 25% para clientes Singular (tope de hasta $15.000 mensual).

Banco Comafi: Los viernes, pagando a través de Modo con tarjetas Visa y Mastercard de Comafi, se accede a un descuento de entre 10% y 20%, dependiendo de la categoría del cliente. Los topes van de $5.000 a $10.000 por semana.

Billeteras Virtuales: Las opciones “Multibandera”

Para aquellos que no están atados a una sola marca de combustible, existen opciones transversales que funcionan en cualquier estación de servicio. Estos son algunos ejemplos:

Mercado Pago: Los lunes, un 30% de ahorro abonando con la tarjeta de crédito física (tope $6.000 mensual).

Banco Credicoop: Los viernes, 20% para cuentas sueldo pagando con MODO (tope $6.000 semanal).

Fechas Especiales (Columbia): El banco ha fijado el 20 y 24 de marzo como días de 20% de reintegro en todas las marcas (tope $8.000 por fecha).

Banco Supervielle: Pagando con Visa débito y Modo, se consigue un descuento de 10% con tope de $10.000 mensuales.

La estrategia del “Tanque Lleno”

Maximizar el ahorro requiere algo más que suerte; exige una gestión de los medios de pago. Un usuario que combine las cargas nocturnas en YPF con los domingos de Banco Comafi en Shell o los beneficios de Brubank en Axion, puede reducir su gasto logístico mensual de manera significativa.

En un mercado donde el precio se siente en el bolsillo, la diferencia entre pagar a precio de lista y utilizar el mapa de beneficios puede representar el equivalente a casi dos tanques llenos por mes de ahorro real para un usuario promedio.