Qué impacto tendrá el aumento de la nafta en el índice de inflación de marzo

Las estaciones de servicio ya muestran un aumento acumulado del 6% en los valores de la nafta desde fines de febrero.

El incremento del precio internacional del petróleo se transformó en un factor de presión sobre los combustibles en la Argentina, con un efecto inmediato sobre los valores en surtidor y un posible impacto en la inflación de marzo. Las estaciones de servicio ya reflejan un aumento del 6% acumulado desde finales de febrero, que se suma a la actualización parcial de los impuestos internos que llevó el Gobierno. Pero aún hay dudas sobre cómo será la evolución del barril de crudo en los próximos días y con ello, el traslado a los precios del resto de la economía.

La consultora Eco Go elaboró un informe en el que desglosa el impacto potencial que puede tener el aumento del precio del crudo en la inflación de este mes, según distintos grados de traslado y actualización impositiva. El análisis parte del contexto generado por el conflicto en Medio Oriente, que llevó al alza la cotización internacional del Brent y derivó en ajustes en los precios de los combustibles líquidos.

De acuerdo con los datos presentados por Eco Go, la estructura de costos de la nafta en febrero determinó un precio de mercado de $ 1.592,6 por litro. En el escenario 1, que supone un traslado del 50% del aumento del barril internacional (20%) con ajuste parcial de los impuestos internos, el precio subiría a $1.731,3, lo que representa una variación del 8,7% respecto a febrero y una incidencia estimada en la inflación de 0,3 por ciento.

Luego del 2,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero, las consultoras estiman que en febrero se ubicaría en un valor similar, pero advertían que en el tercer mes del año tendría un salto. No solo por lo que sucede ahora con el precio del petróleo con el conflicto en Medio Oriente, sino por los incrementos de los servicios públicos, el transporte y los alimentos.

En el escenario 2, con traslado total del incremento del barril (40%) y ajuste parcial de impuestos, el precio se ubicaría en $ 1.853,6, con un alza de 16,4% y una incidencia inflacionaria de 0,6%. La proyección más extrema, escenario 3, contempla traslado completo del aumento del barril (40%) y actualización total de los impuestos internos, lo que elevaría el precio a $2.066,1, un salto de 29,7% y un impacto potencial de 1,1 por ciento.

El director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, explicó a Infobae que en los precios de los combustibles ya impactó la suba parcial de los impuestos que aplicó el Gobierno, y que ahora resta por verse de cuánto será el traslado del precio internacional del crudo. “En lo que seguimos, ya vimos que hubo una suba del 6% acumulada en el mes respecto a fin de febrero y estamos previendo un impacto que puede ser cercano a medio punto”, comentó.

El informe de Eco Go precisó: “En un contexto de suba del Brent y actualización parcial de los impuestos a los combustibles tras el Decreto 116/2026 —que en marzo suma $18,45 por litro en naftas mientras posterga el grueso de los ajustes pendientes de 2024–2025— se abren distintos escenarios para los precios en surtidor. Con un pass-through parcial del Brent y una corrección impositiva acotada, el ajuste podría ubicarse en torno al 9%. En cambio, en un escenario de convergencia plena, que incorpore tanto el encarecimiento internacional como la actualización completa de los tributos, el incremento podría superar el 29%, con un impacto inflacionario cercano a 1,1%. Hasta la fecha de corte, los relevamientos ya muestran un aumento cercano al 4% en los surtidores”.

El informe de Eco Go detalla tres escenarios de traslado a precios, con impacto directo en la inflación de marzo.

Pero para el economista y socio de Audemus, Gonzalo Guiraldes, es pronto para opinar sobre cuál será el impacto de la suba del petróleo en la inflación del tercer mes del año. “Hay que esperar unos días más a ver si se cumple la idea de que la guerra va a terminar pronto. Y si sigue bajando, dónde frena. En un día pasó de USD 110 a casi USD 80”, agregó.

Una postura similar tuvo el director de Analytica, Claudio Caprarulo, quien advirtió que debemos esperar a ver a qué precio se va a estabilizar el petróleo a nivel internacional, aunque remarcó que la suba pone presión alcista a la inflación de este mes. “Hay dos dimensiones para analizar: primero, la suba de combustibles, donde es más fácil medir su contribución a la suba de precios. En segundo lugar, debemos considerar la suba de costos que implica para el resto de la economía”, puntualizó.

La estructura de costos relevada por Eco Go detalla que el componente crudo representa el 33% del precio final, la refinación el 12%, los impuestos internos (ICL e IDC) el 22%, el IVA y los ingresos brutos el 11%, y la distribución, biocombustibles y márgenes de las estaciones de servicio el 22%. Sobre esa base, los escenarios proyectados reflejan cómo varía el precio final y la incidencia en la inflación, según el grado de traslado y la política impositiva.

El análisis de Eco Go también advierte sobre el riesgo de un traslado mayor si el Gobierno decide avanzar con la actualización total de los tributos pendientes. En ese caso, la suba podría superar el 29% y la incidencia en la inflación mensual escalaría a 1,1%. Por el contrario, una política de ajuste gradual y la absorción parcial del shock externo limitarían el efecto sobre los precios internos y permitirían acotar el traslado a la inflación.

Las declaraciones de Guiraldes refuerzan la incertidumbre asociada a la evolución del conflicto en Medio Oriente y el precio internacional del crudo. La cotización del Brent pasó de USD 110 a cerca de USD 80 en pocos días, lo que introduce dudas sobre la persistencia del shock y la magnitud del efecto en la economía argentina. Los analistas recomiendan esperar la estabilización de los mercados internacionales antes de proyectar el impacto definitivo sobre la inflación local.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6% en febrero, lo que implicó una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto a enero.

Las proyecciones de Eco Go y las opiniones de los economistas consultados por Infobae coinciden en que el traslado a precios dependerá de la combinación entre la evolución internacional del petróleo, la política fiscal local y la capacidad del Gobierno para administrar el shock externo. El escenario base contempla un ajuste moderado, con una incidencia en la inflación de entre 0,3% y 0,6%, aunque la posibilidad de una suba superior al 29% permanece vigente si se aplica la actualización total de los tributos internos.

Inflación de marzo: servicios y alimentos

“Lo más probable es que la inflación de marzo arranque con 3”, destacaron en Equilibra, que en la primera semana del mes registró un aumento de precios del 1,7% (+0,4 punto porcentual versus primera semana de febrero). “En el desagregado, los precios regulados ascendieron 2,5%, impulsados por transporte público y tarifas energéticas, mientras que aún no se observa un impacto del shock internacional en el precio de la nafta local", destacaron.

La novedad de la semana fue que la inflación núcleo escaló 1,8%, por alzas en Educación y Carnes, que aportaron 0,4 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente. A su vez, los precios estacionales descendieron 0,7%, debido a la estabilidad en el rubro indumentaria y bajas en frutas y verduras.

Una estimación más favorable hizo la consultora Analytica: en la primera semana de marzo registró una variación semanal del 0,4% en Alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires, con un aumento promedio de 2,7% en las últimas cuatro semanas y una proyección en torno al 2,8% para marzo.

Entre los aumentos más notorios de la primera semana del mes, Analytica destacó el de Pescados y mariscos, con un alza de 7%, seguido por el de Carnes y derivados, con 4,9%, que hace meses viene presionando sobre el IPC. En contraste, los precios de verduras y de panes y cereales mostraron menores incrementos: 0,9% y 0,7% respectivamente.