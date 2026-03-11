El 41% de las farmacias argentinas gestiona sus ventas en forma manual

Terminales de cobro múltiples y falta de digitalización complican la operatoria de farmacias en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las farmacias en Argentina se encuentra ante un escenario complejo en su operatoria diaria por la falta de integración tecnológica en la gestión de cobros y administración financiera. De acuerdo con un informe difundido en el dossier de prensa de Farmapay, siete de cada diez farmacias no utiliza ningún sistema para organizar sus ventas, lo que incrementa la exposición a errores, pérdidas de tiempo y falta de previsibilidad. El mismo documento detalla que el 41% de estos comercios realiza controles de manera completamente manual y que el 30% ni siquiera lleva un registro detallado de los cobros.

Las farmacias que cuentan con un sistema contable integrado representan solo un 15% del total. Este panorama deja a una amplia mayoría de establecimientos expuestos a errores operativos y administrativos. La fragmentación de los sistemas de cobro y la falta de procesos automatizados inciden de forma directa en la rentabilidad, pero también restan tiempo al farmacéutico para desempeñar su función principal: la atención al paciente. El informe señala que el 74% de las farmacias utiliza múltiples terminales de cobro, lo que complica las conciliaciones de caja y agrega tareas burocráticas.

La presión sobre la rentabilidad se agudiza por el contexto inflacionario y la política de precios en los medicamentos. Según datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), los precios de los medicamentos en 2025 se ubicaron diez puntos por debajo de la inflación, lo que erosiona los márgenes y vuelve urgente la reducción de costos y fricciones operativas. En este sentido, el dossier remarca que el precio del medicamento es único en todo el país y de conocimiento público, lo que limita la capacidad de las farmacias para definir estrategias comerciales propias.

En materia de beneficios y promociones, el sector no se comporta como otros rubros del retail argentino. Más de la mitad de las farmacias no ofrece promociones bancarias ni beneficios asociados a billeteras virtuales. Entre el 48% que sí las ofrece, la mayoría se vincula exclusivamente con bancos o combina bancos y billeteras, sin una integración tecnológica completa. Esta situación refleja una brecha respecto a la oferta de beneficios que podrían mejorar la relación con los clientes y aumentar la rentabilidad.

Solo el 15% de las farmacias argentinas implementa sistemas contables integrados, según el dossier (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Taquion incluido en el dossier identifica los costos financieros como el principal problema de gestión en farmacias. El 84% de los dueños y gerentes conoce los costos asociados a los medios de pago, como comisiones y gastos administrativos, pero el 51% considera que estos costos son elevados y afectan de forma directa el desempeño del negocio. Al detallar los principales problemas en la gestión de cobros, el 61% de los encuestados señala los costos y comisiones como la principal fricción, seguidos por demoras en la acreditación del dinero (16%) y dificultades en la conciliación de pagos, que en muchos casos todavía se realiza de forma manual.

La adopción de plataformas digitales desarrolladas especialmente para el sector farmacéutico surge como una tendencia en ascenso. Farmapay se posiciona como una de las empresas que busca resolver estas problemáticas con una propuesta de integración de cobros y gestión financiera. Sergio A. Chiossone, CEO de Farmapay, sostiene: “Nuestra propuesta es unificar y simplificar lo que hoy está fragmentado. Integrar procesos de cobro y gestión financiera para que el farmacéutico pueda enfocarse en lo que realmente importa: el paciente”. Este enfoque apunta a devolver tiempo al profesional, reducir comisiones y mejorar la experiencia tanto para el negocio como para el cliente.

El documento subraya que cada minuto que el farmacéutico dedica a conciliaciones administrativas es tiempo que pierde en su función sanitaria. Plataformas como Farmapay buscan devolver ese tiempo mediante la simplificación de la operatoria y la automatización de procesos. Además, la digitalización permite ordenar la gestión financiera, reducir comisiones y agilizar los flujos de pago, aportando previsibilidad y eficiencia al funcionamiento diario de las farmacias.

La evidencia presentada en el dossier señala que la transformación digital en el sector farmacéutico no solo responde a una cuestión de modernización, sino que se convierte en una herramienta esencial para enfrentar la presión de costos, la pérdida de márgenes y la creciente demanda de eficiencia operativa. La integración de soluciones tecnológicas especializadas se perfila como un paso necesario para que las farmacias puedan recuperar competitividad y centrarse en su función sanitaria, en un contexto donde el precio de los medicamentos y la rentabilidad se encuentran bajo tensión.