Economía

El superávit energético amortigua la crisis global, pero el invierno obligará a importar hasta 20 barcos de GNL

Pese al impacto internacional del precio del petróleo, el país mantiene un saldo energético positivo que reduce la vulnerabilidad externa. Sin embargo, el pico de demanda invernal obligará a reforzar el abastecimiento con cargamentos de gas natural licuado

Guardar
El superávit energético en Argentina reduce la vulnerabilidad externa frente al aumento del precio del petróleo a nivel internacional

El mercado energético argentino enfrenta el aumento internacional del precio del petróleo y una situación mundial convulsa con una fortaleza poco habitual, gracias a un superávit energético que limita el impacto de las crisis externas. Según detalló el especialista y presidente de SAESA, Juan Bosch, en Infobae en Vivo A las Nueve, la actual solidez del mercado se refleja en una menor vulnerabilidad frente a la volatilidad global, aunque la llegada del invierno plantea exigencias logísticas y costos adicionales derivados de la importación de gas natural licuado.

Esto nos encuentra con una Argentina más robusta en términos energéticos. Si esto nos hubiera pasado hace unos años, nos encontraba con un déficit de siete mil o más millones de dólares por año en energético, y esta volatilidad nos hubiera pegado mucho más fuerte. Hoy nos encuentra con un superávit superior a siete mil millones de dólares, entonces es mucho menor el impacto que puede tener esta crisis en las cuentas argentinas”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El especialista destacó que, por una parte, los números podrían mejorar, “en el sentido de que un mayor precio de petróleo nos permite mayor superávit aún”. El petróleo, según precisó Bosch, es lo que explica en buena medida del superávit. Y por otra parte, “tenemos que comprar ese GNL en las, en el pico de la demanda de invierno, hacia junio, julio, unos veinte barcos aproximadamente, y eso es probable que nos salga más caro que años anteriores”.

La demanda invernal obligará a
La demanda invernal obligará a importar hasta 20 barcos de gas natural licuado para cubrir el consumo critico de energía REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Estrategia de compra de GNL para el invierno y su impacto en la industria

Bosch analizó la logística para el abastecimiento de gas en los meses de mayor consumo: “Si fueran veinte los barcos, que de eso se habla, cada barco, es el equivalente a 70 millones de metros cúbicos, que es la mitad de lo que produce en promedio en un día la industria argentina de gas natural. Entonces, si son veinte barcos, estaríamos importando la producción de diez días de Argentina concentrada en el pico de invierno”.

El presidente de SAESA explicó que, lo que busca el Gobierno, “es que lo compren los privados, no solo que lo importe un privado, sino que lo compren a este GNL, grandes consumidores y generadores de energía privados”. En cuanto al funcionamiento del sistema, Bosch detalló que la red siempre es la misma. “Es de uso público, entonces este GNL va a entrar por el mismo ducto de siempre, a la misma red de siempre. El tema es a quién le asigno este gas importado”.

Consultado sobre la posibilidad de cortes en el suministro, Bosch aclaró que no debería ocurrir debido a que el proceso de reconexión de gas es complejo.

El especialista Juan Bosch destacó
El especialista Juan Bosch destacó que la fortaleza del mercado energético argentino amortigua los efectos de la crisis global REUTERS/Albert Gea

Diversidad de proveedores, contratos e impacto en precios

En relación al mercado de proveedores, Bosch describió que hay muchos productores de gas. “Por primera vez, en Argentina, estos productores tienen realidades muy diferentes. Dentro de los productores ya tenés una diversidad de opciones. Y además de los productores hay comercializadores. Hay más de cien comercializadores que compran el gas y después lo venden a industrias. Entonces, no hay un mercado cartelizado, hay un mercado bastante líquido, bastante ofertado, con muchas opciones”.

En este sentido comparó el contexto argentino con otros países de la región. Brasil, por ejemplo, no tiene un suministro de gas propio. “Europa está viendo precios de gas que han disparado muchísimo. Entonces, es un desafío, pero de nuevo, seamos conscientes que partimos de una base donde Argentina es superavitaria y donde tiene un gas abundante y muy competitivo que se estresa en el pico de invierno”, afirmó.

Sobre la exportación e importación simultánea de gas, el especialista precisó que Argentina dispone de una pequeña escala de GNL. “Hay una empresa tecnológica argentina que ya produce GNL y se la provee a una central térmica ubicada en en el país”, explicó.

Asimismo, recordó que “hay un gran proyecto que es de exportar GNL al mundo. Ese va a entrar en producción en 2028 y años siguientes. Aun cuando estemos exportando GNL desde la zona de Chubut hacia el mundo, igual, como el centro de nuestra demanda, la parte más importante de la demanda está entre Buenos Aires y Córdoba, llamémosle, va a haber cuellos de invierno donde vos vas a necesitar inyectarle algo de GNL, que puede venir de Argentina o de otro lugar, en esos días específicos”.

El Gobierno busca que grandes
El Gobierno busca que grandes consumidores y generadores privados sean quienes compren el GNL necesario para el abastecimiento durante el invierno REUTERS/Albert Gea

Variación de precios y regulación estatal

Sobre la diferencia de precios, Bosch señaló: “Hoy en Argentina estamos en un gas de entre 2 dólares y medio y 3 dólares y medio, según cuenca, productor, distintos tipos de contrato, pero más o menos estamos en ese orden de magnitud. Y se mide en dólares por millón de BTU. El GNL que importamos solía rondar entre 12 y 16 dólares el millón de BTU. Antes del conflicto, y estoy hablando incluso de los años anteriores”

Respecto a la política regulatoria, el experto explicó: “Es una decisión de política regulatoria y es una decisión que el gobierno ha tomado, veremos cómo sigue esta historia, de que sean los compradores privados”. Aclaró: “En la regulación actual, eso es lo que está buscando el gobierno. Es la primera puesta a prueba y vamos a ver cómo funciona esta primera prueba en este mercado volátil y convulso que estamos viviendo”.

El precio del gas natural
El precio del gas natural importado a través del GNL puede superar hasta cinco veces el valor local, impactando en los costos del invierno

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Mercado Energético ArgentinoArgentinaSAESAGas Natural LicuadoSuperávit EnergéticoSector IndustrialInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Pese a la ola importadora, 7 de los 10 modelos de autos más vendidos en el primer bimestre son argentinos: cuáles son

Más de la mitad de todos los autos que se vendieron en el primer bimestre se concentra en sólo 20 modelos. Siete autos nacionales son el escudo que todavía se imponen a una mayoría de autos brasileños. Casi no hay impacto de modelos chinos

Pese a la ola importadora,

Créditos en dos velocidades: se estancan los préstamos para el consumo pero los hipotecarios todavía resisten

El sistema financiero local presentó señales mixtas en el segundo mes del año, con caídas para el gasto pero un avance sostenido en el financiamiento inmobiliario

Créditos en dos velocidades: se

Alerta en el comercio uruguayo: señalan que hay un menor dinamismo y problemas de competitividad

Ocho de los 15 rubros del comercio y servicios tuvieron una caída de su crecimiento en el último trimestre del año, mientras que cuatro de cada 10 empresas crecieron

Alerta en el comercio uruguayo:

Del alimento al veterinario: cuánto sale mantener una mascota en la Argentina

Alimentación, consultas veterinarias, vacunas, paseos y peluquería forman parte de los gastos que las familias deben considerar para garantizar su bienestar

Del alimento al veterinario: cuánto

El precio del petróleo se alejó de los USD 100 dólares y devolvió algo de calma a los mercados globales

Luego de tocar máximos, el valor del crudo reflejó una caída a partir del mensaje del presidente de EEUU y la previsión de que el conflicto de Medio Oriente no se extenderá

El precio del petróleo se
DEPORTES
El ataque de ira de

El ataque de ira de la defensora del título de Indian Wells tras perder ante la 44° del mundo y un insulto que sorprendió: “No iba dirigido a nadie”

Recibió insultos de los hinchas rivales por su físico, anotó un espectacular gol de chilena y su festejo se hizo viral

Marcelo Gallardo es uno de los candidatos a dirigir el San Pablo tras la salida de Hernán Crespo

La imagen de la maniobra de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1 desde una cámara 360°

Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvevev y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles de Indian Wells

TELESHOW
Cuál fue el rating del

Cuál fue el rating del nuevo programa de Guido Kaczka contra la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Italia compró un retrato de

Italia compró un retrato de Caravaggio por casi USD 35 millones

Más de diez estados de EEUU bajo riesgo de tornados fuertes y granizo destructivo

La guerra en Medio Oriente desplazó a 100.000 personas en El Líbano en un solo día

Autoridades buscan unificar normas para prohibir cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco en Panamá

Alerta en el comercio uruguayo: señalan que hay un menor dinamismo y problemas de competitividad