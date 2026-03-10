El superávit energético amortigua la crisis global, pero el invierno obligará a importar hasta 20 barcos de GNL

El superávit energético en Argentina reduce la vulnerabilidad externa frente al aumento del precio del petróleo a nivel internacional

El mercado energético argentino enfrenta el aumento internacional del precio del petróleo y una situación mundial convulsa con una fortaleza poco habitual, gracias a un superávit energético que limita el impacto de las crisis externas. Según detalló el especialista y presidente de SAESA, Juan Bosch, en Infobae en Vivo A las Nueve, la actual solidez del mercado se refleja en una menor vulnerabilidad frente a la volatilidad global, aunque la llegada del invierno plantea exigencias logísticas y costos adicionales derivados de la importación de gas natural licuado.

“Esto nos encuentra con una Argentina más robusta en términos energéticos. Si esto nos hubiera pasado hace unos años, nos encontraba con un déficit de siete mil o más millones de dólares por año en energético, y esta volatilidad nos hubiera pegado mucho más fuerte. Hoy nos encuentra con un superávit superior a siete mil millones de dólares, entonces es mucho menor el impacto que puede tener esta crisis en las cuentas argentinas”.

El especialista destacó que, por una parte, los números podrían mejorar, “en el sentido de que un mayor precio de petróleo nos permite mayor superávit aún”. El petróleo, según precisó Bosch, es lo que explica en buena medida del superávit. Y por otra parte, “tenemos que comprar ese GNL en las, en el pico de la demanda de invierno, hacia junio, julio, unos veinte barcos aproximadamente, y eso es probable que nos salga más caro que años anteriores”.

La demanda invernal obligará a importar hasta 20 barcos de gas natural licuado para cubrir el consumo critico de energía REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Estrategia de compra de GNL para el invierno y su impacto en la industria

Bosch analizó la logística para el abastecimiento de gas en los meses de mayor consumo: “Si fueran veinte los barcos, que de eso se habla, cada barco, es el equivalente a 70 millones de metros cúbicos, que es la mitad de lo que produce en promedio en un día la industria argentina de gas natural. Entonces, si son veinte barcos, estaríamos importando la producción de diez días de Argentina concentrada en el pico de invierno”.

El presidente de SAESA explicó que, lo que busca el Gobierno, “es que lo compren los privados, no solo que lo importe un privado, sino que lo compren a este GNL, grandes consumidores y generadores de energía privados”. En cuanto al funcionamiento del sistema, Bosch detalló que la red siempre es la misma. “Es de uso público, entonces este GNL va a entrar por el mismo ducto de siempre, a la misma red de siempre. El tema es a quién le asigno este gas importado”.

Consultado sobre la posibilidad de cortes en el suministro, Bosch aclaró que no debería ocurrir debido a que el proceso de reconexión de gas es complejo.

El especialista Juan Bosch destacó que la fortaleza del mercado energético argentino amortigua los efectos de la crisis global REUTERS/Albert Gea

Diversidad de proveedores, contratos e impacto en precios

En relación al mercado de proveedores, Bosch describió que hay muchos productores de gas. “Por primera vez, en Argentina, estos productores tienen realidades muy diferentes. Dentro de los productores ya tenés una diversidad de opciones. Y además de los productores hay comercializadores. Hay más de cien comercializadores que compran el gas y después lo venden a industrias. Entonces, no hay un mercado cartelizado, hay un mercado bastante líquido, bastante ofertado, con muchas opciones”.

En este sentido comparó el contexto argentino con otros países de la región. Brasil, por ejemplo, no tiene un suministro de gas propio. “Europa está viendo precios de gas que han disparado muchísimo. Entonces, es un desafío, pero de nuevo, seamos conscientes que partimos de una base donde Argentina es superavitaria y donde tiene un gas abundante y muy competitivo que se estresa en el pico de invierno”, afirmó.

Sobre la exportación e importación simultánea de gas, el especialista precisó que Argentina dispone de una pequeña escala de GNL. “Hay una empresa tecnológica argentina que ya produce GNL y se la provee a una central térmica ubicada en en el país”, explicó.

Asimismo, recordó que “hay un gran proyecto que es de exportar GNL al mundo. Ese va a entrar en producción en 2028 y años siguientes. Aun cuando estemos exportando GNL desde la zona de Chubut hacia el mundo, igual, como el centro de nuestra demanda, la parte más importante de la demanda está entre Buenos Aires y Córdoba, llamémosle, va a haber cuellos de invierno donde vos vas a necesitar inyectarle algo de GNL, que puede venir de Argentina o de otro lugar, en esos días específicos”.

El Gobierno busca que grandes consumidores y generadores privados sean quienes compren el GNL necesario para el abastecimiento durante el invierno REUTERS/Albert Gea

Variación de precios y regulación estatal

Sobre la diferencia de precios, Bosch señaló: “Hoy en Argentina estamos en un gas de entre 2 dólares y medio y 3 dólares y medio, según cuenca, productor, distintos tipos de contrato, pero más o menos estamos en ese orden de magnitud. Y se mide en dólares por millón de BTU. El GNL que importamos solía rondar entre 12 y 16 dólares el millón de BTU. Antes del conflicto, y estoy hablando incluso de los años anteriores”

Respecto a la política regulatoria, el experto explicó: “Es una decisión de política regulatoria y es una decisión que el gobierno ha tomado, veremos cómo sigue esta historia, de que sean los compradores privados”. Aclaró: “En la regulación actual, eso es lo que está buscando el gobierno. Es la primera puesta a prueba y vamos a ver cómo funciona esta primera prueba en este mercado volátil y convulso que estamos viviendo”.

El precio del gas natural importado a través del GNL puede superar hasta cinco veces el valor local, impactando en los costos del invierno

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.