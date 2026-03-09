La crisis energética global reabre el debate: qué papel pueden jugar EEUU, Brasil y Argentina en el mercado del petróleo

La crisis energética global intensifica el debate sobre el papel de Estados Unidos, Brasil y Argentina en el mercado del petróleo

Un repunte en el precio internacional del petróleo a raíz del aumento de conflictos en Medio Oriente y cambios en el liderazgo de Irán avivó la preocupación por la volatilidad en el mercado energético. Según el análisis del economista especializado en energía y geopolítica Guillermo Koutoudjian, en Infobae en Vivo Al Mediodía, las fluctuaciones en el valor del barril y sus efectos sobre los combustibles locales tienden a volverse una constante en el escenario actual.

Koutoudjian sostuvo que son tres los componentes que en los combustibles argentinos “tienen muchísimo que ver: el precio del Brent, el tipo de cambio y el precio de los biocombustibles. Hoy el precio de combustible está libre y el tipo de cambio también puede cambiar. El precio de los combustibles locales va a depender de eso”, reflexionó.

En este sentido analizó que “YPF intentará mantener una estabilidad todo lo que pueda, pero en algún momento, si sigue depreciándose el tipo de cambio, si sigue aumentando el barril del petróleo, va a tocar el precio de los combustibles seguramente”.

Koutoudjian advirtió sobre la dificultad de prever los precios: “La volatilidad en el precio de la energía prácticamente ahora tiene que ser la regla, no va a ser la excepción”. En relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, recordó: “Rusia es el segundo productor mundial de gas, el tercer productor mundial de petróleo e invade un país que siempre fue tradicionalmente la autopista de la energía rusa hacia Europa. La energía rusa fluía hacia Europa por Ucrania. Entonces ahí hubo un gran cimbronazo con precios del gas que llegaron a cincuenta dólares, casi a ochenta dólares el millón de BTU en el 2022, el precio del petróleo también por arriba de los noventa”, recordó.

Expertos advierten que la volatilidad del precio del crudo y los conflictos en Medio Oriente afectan el mercado energético internacional EFE/Hussein Al-Mousawi

Reservas estratégicas, vías de exportación y el rol de los grandes productores

Al mismo tiempo el especialista explicó que “Medio Oriente concentra el 70% de las reservas mundiales de petróleo y 40% de las reservas mundiales de gas. Hoy vos tenés dos conflictos, uno que ya lleva cuatro años y otro que lleva una semana, en las dos regiones donde se produce y se comercializa la gran mayoría del petróleo y del gas a nivel global”.

El especialista citó al director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía: “Ante eventos de naturaleza geopolítica, tenemos que ver muy de cerca cinco países, los cinco de América: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y Argentina. Esto es positivo en teoría de que tengamos una geografía de paz, como solemos decir los que estudiamos alguna vez relación internacional, en donde haya una región de paz que le pueda proveer de estabilidad al mercado petrolero”.

Las reservas estratégicas de petróleo y alternativas de exportación son esenciales ante la concentración de tensiones en Medio Oriente - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Sobre los cuellos de botella en la exportación, Koutoudjian puntualizó: “En la actualidad el 20% de la comercialización mundial diaria está embotellada en Ormuz”. En este aspecto sostuvo que hay alternativas como Arabia Saudita que “tiene un oleoducto que cruza el golfo Pérsico al Mar Rojo y vos lo podés sacar ese petróleo por el Mar Rojo. De todas maneras, ese crudo tiene que salir por Bab el-Mandeb, donde están los rebeldes hutíes”.

Capacidad de refinamiento, almacenamiento y recuperación tras ataques

El especialista en Energía destacó: “Cuando vos atacás el centro de producción del combustible, lógicamente hay que ver si esos veinte millones de barriles van a permanecer embotellados o no, porque hay alternativas”.

Koutoudjian señaló la importancia de las reservas estratégicas: “Estados Unidos lo ha hecho en alguna otra oportunidad”. En cuanto al tiempo de recuperación tras un ataque a infraestructura, indicó: “Si la cosa terminara hoy día, volver a lo que se estaba produciendo un día antes del conflicto va a demorar entre dos y tres meses. O sea que va a haber una tensión en el mercado, por más que hoy anuncien o mañana anuncien que la cosa se terminó”.

Estados Unidos y Venezuela poseen grandes reservas pero enfrentan desafíos de refinamiento y calidad en la producción de combustibles

Estados Unidos, Venezuela y la posición de Argentina en el mercado mundial

Koutoudjian analizó el rol de los principales exportadores: “Estados Unidos está produciendo”. Sobre Venezuela, aclaró: “Se supone que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo. Pero, el petróleo venezolano es de muy mala calidad y muy viscoso. Ese petróleo hay que darle mucha energía, mucho dinero para transformarlo en un refinado como el diésel o los combustibles. Yo no veo que en el corto plazo Venezuela pueda agregar algo de oferta”, reflexionó.

Respecto a Argentina, Koutoudjian afirmó: “Va camino a unirse a ese club. En petróleo uno puede estimar que Argentina tenga un rol marginal, pero sí ayudando un poquito en estabilidad, en un país de paz, un país con cierta previsibilidad. Yo creo que hoy Argentina no debe estar exportando más de trescientos o cuatrocientos mil barriles. Es muy poquito en los ciento cinco millones de barriles día”.

Perspectivas de precios y la volatilidad del mercado

Sobre la dinámica actual, Koutoudjian subrayó: “La volatilidad en el precio de la energía prácticamente ahora tiene que ser la regla, no va a ser la excepción”. Describió el impacto de los ataques recientes: “El pico fue el ataque a refinerías y centros de procesamiento. Cuando vos atacás las, el centro de producción del combustible, lógicamente hay algo de eso”.

