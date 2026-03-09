Economía

La crisis energética global reabre el debate: qué papel pueden jugar EEUU, Brasil y Argentina en el mercado del petróleo

La escalada de tensiones en Medio Oriente y la volatilidad del precio del crudo volvieron a poner el foco en los grandes productores de América. Expertos señalan que países como Estados Unidos, Brasil y Argentina podrían tener un rol clave para aportar estabilidad al mercado energético en medio de la incertidumbre global

Guardar
La crisis energética global intensifica el debate sobre el papel de Estados Unidos, Brasil y Argentina en el mercado del petróleo

Un repunte en el precio internacional del petróleo a raíz del aumento de conflictos en Medio Oriente y cambios en el liderazgo de Irán avivó la preocupación por la volatilidad en el mercado energético. Según el análisis del economista especializado en energía y geopolítica Guillermo Koutoudjian, en Infobae en Vivo Al Mediodía, las fluctuaciones en el valor del barril y sus efectos sobre los combustibles locales tienden a volverse una constante en el escenario actual.

Koutoudjian sostuvo que son tres los componentes que en los combustibles argentinos “tienen muchísimo que ver: el precio del Brent, el tipo de cambio y el precio de los biocombustibles. Hoy el precio de combustible está libre y el tipo de cambio también puede cambiar. El precio de los combustibles locales va a depender de eso”, reflexionó.

En este sentido analizó que “YPF intentará mantener una estabilidad todo lo que pueda, pero en algún momento, si sigue depreciándose el tipo de cambio, si sigue aumentando el barril del petróleo, va a tocar el precio de los combustibles seguramente”.

Koutoudjian advirtió sobre la dificultad de prever los precios: “La volatilidad en el precio de la energía prácticamente ahora tiene que ser la regla, no va a ser la excepción”. En relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, recordó: “Rusia es el segundo productor mundial de gas, el tercer productor mundial de petróleo e invade un país que siempre fue tradicionalmente la autopista de la energía rusa hacia Europa. La energía rusa fluía hacia Europa por Ucrania. Entonces ahí hubo un gran cimbronazo con precios del gas que llegaron a cincuenta dólares, casi a ochenta dólares el millón de BTU en el 2022, el precio del petróleo también por arriba de los noventa”, recordó.

Expertos advierten que la volatilidad
Expertos advierten que la volatilidad del precio del crudo y los conflictos en Medio Oriente afectan el mercado energético internacional EFE/Hussein Al-Mousawi

Reservas estratégicas, vías de exportación y el rol de los grandes productores

Al mismo tiempo el especialista explicó que “Medio Oriente concentra el 70% de las reservas mundiales de petróleo y 40% de las reservas mundiales de gas. Hoy vos tenés dos conflictos, uno que ya lleva cuatro años y otro que lleva una semana, en las dos regiones donde se produce y se comercializa la gran mayoría del petróleo y del gas a nivel global”.

El especialista citó al director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía: “Ante eventos de naturaleza geopolítica, tenemos que ver muy de cerca cinco países, los cinco de América: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y Argentina. Esto es positivo en teoría de que tengamos una geografía de paz, como solemos decir los que estudiamos alguna vez relación internacional, en donde haya una región de paz que le pueda proveer de estabilidad al mercado petrolero”.

Las reservas estratégicas de petróleo
Las reservas estratégicas de petróleo y alternativas de exportación son esenciales ante la concentración de tensiones en Medio Oriente - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Sobre los cuellos de botella en la exportación, Koutoudjian puntualizó: “En la actualidad el 20% de la comercialización mundial diaria está embotellada en Ormuz”. En este aspecto sostuvo que hay alternativas como Arabia Saudita que “tiene un oleoducto que cruza el golfo Pérsico al Mar Rojo y vos lo podés sacar ese petróleo por el Mar Rojo. De todas maneras, ese crudo tiene que salir por Bab el-Mandeb, donde están los rebeldes hutíes”.

Capacidad de refinamiento, almacenamiento y recuperación tras ataques

El especialista en Energía destacó: “Cuando vos atacás el centro de producción del combustible, lógicamente hay que ver si esos veinte millones de barriles van a permanecer embotellados o no, porque hay alternativas”.

Koutoudjian señaló la importancia de las reservas estratégicas: “Estados Unidos lo ha hecho en alguna otra oportunidad”. En cuanto al tiempo de recuperación tras un ataque a infraestructura, indicó: “Si la cosa terminara hoy día, volver a lo que se estaba produciendo un día antes del conflicto va a demorar entre dos y tres meses. O sea que va a haber una tensión en el mercado, por más que hoy anuncien o mañana anuncien que la cosa se terminó”.

Estados Unidos y Venezuela poseen
Estados Unidos y Venezuela poseen grandes reservas pero enfrentan desafíos de refinamiento y calidad en la producción de combustibles

Estados Unidos, Venezuela y la posición de Argentina en el mercado mundial

Koutoudjian analizó el rol de los principales exportadores: “Estados Unidos está produciendo”. Sobre Venezuela, aclaró: “Se supone que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo. Pero, el petróleo venezolano es de muy mala calidad y muy viscoso. Ese petróleo hay que darle mucha energía, mucho dinero para transformarlo en un refinado como el diésel o los combustibles. Yo no veo que en el corto plazo Venezuela pueda agregar algo de oferta”, reflexionó.

Respecto a Argentina, Koutoudjian afirmó: “Va camino a unirse a ese club. En petróleo uno puede estimar que Argentina tenga un rol marginal, pero sí ayudando un poquito en estabilidad, en un país de paz, un país con cierta previsibilidad. Yo creo que hoy Argentina no debe estar exportando más de trescientos o cuatrocientos mil barriles. Es muy poquito en los ciento cinco millones de barriles día”.

Perspectivas de precios y la volatilidad del mercado

Sobre la dinámica actual, Koutoudjian subrayó: “La volatilidad en el precio de la energía prácticamente ahora tiene que ser la regla, no va a ser la excepción”. Describió el impacto de los ataques recientes: “El pico fue el ataque a refinerías y centros de procesamiento. Cuando vos atacás las, el centro de producción del combustible, lógicamente hay algo de eso”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Guillermo KoutoudjianMedio OrienteRusiaVenezuelaVolatilidad EnergéticaMercado Energético GlobalInfobae Al Mediodía

Últimas Noticias

De cuánto es la PUAM de ANSES en marzo 2026

Este beneficio incorpora ajustes periódicos basados en el Índice de Precios al Consumidor y suma refuerzos económicos para asegurar mayor cobertura a los sectores más vulnerables del sistema previsional

De cuánto es la PUAM

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 6

El esquema oficial detalla los nuevos valores de las prestaciones, incorpora el bono adicional y establece cuándo cobra cada beneficiario

ANSES: cuándo cobro en marzo

Conflicto en Medio Oriente: por la suba del precio, Argentina podría aumentar sus exportaciones de petróleo en USD 3.000 millones

La mejora en los términos de intercambio por el contexto global quita presión a las cuentas externas y el país se posiciona como proveedor alternativo

Conflicto en Medio Oriente: por

En febrero se patentaron 42.000 autos: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos

Desde el 5 de febrero no había datos precisos que mostraran la dirección del mercado. No hubo aumento significativo de marcas chinas. Volkswagen sigue liderando en marcas y la Toyota Hilux se volvió a quedar con el primer puesto

En febrero se patentaron 42.000

Horacio Marín, CEO de YPF: “Insisto, no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, seguiremos con nuestra estrategia, pero sin saltos”

El titular de la petrolera de bandera está en Nueva York, donde será parte del Argentina Week. Dialogó con Infobae sobre el salto de precio de petróleo y el impacto en los surtidores

Horacio Marín, CEO de YPF:
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1:

Impacto en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes Toto Wolff buscaría comprar Alpine y generar una nueva alianza

El anillo de 1 millón de dólares que la número 1 del tenis Aryna Sabalenka usa para jugar: “Espero que se distraigan con este diamante”

Furor por Franco Colapinto en China para la carrera de Fórmula 1: de la gorra de Boca a los regalos de los fanáticos

Arranca el Challenger de Santiago de Chile: seis argentinos debutan en el cuadro principal y otros dos buscan avanzar desde la clasificación

Sufrió malformaciones por una explosión nuclear, pero un gesto cambió su vida y se transformó en la figura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

TELESHOW
Juanita Tinelli y Tomás Mazza

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

“Mi primer amor”: la conmovedora dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños con fotos inéditas

El llanto de Cinzia Francischiello: “Cuando tengo hambre no puedo pensar”

Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

INFOBAE AMÉRICA

Cirujanos lograron extirpar con cirugía

Cirujanos lograron extirpar con cirugía robótica un tumor en una parte de difícil acceso del hígado

“Salir del ghetto era entrar en el pánico”: reeditan en España la autobiografía de Héctor Libertella

El 68% de las empresas salvadoreñas son lideradas por mujeres, según CONAMYPE

Bolivia registra un feminicidio cada tres días y suma 19 en lo que va del año

La agenda alterna de Rodrigo Paz en EEUU: seguridad, comercio e integración regional