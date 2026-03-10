Economía

El Gobierno multará a Fate por no pagar sueldos durante la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano aseguró que la sanción responde al incumplimiento del pago a los empleados durante la instancia conciliatoria

Guardar
En la empresa afirman que
En la empresa afirman que hay unos 380 trabajadores que aún no acordaron su salida y que se les ofreció un adelanto

El gobierno de Javier Milei anunció que multará a Fate como consecuencia del “incumplimiento de pago” a los empleados durante la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación a fin de destrabar el conflicto sindical luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo.

Al mismo tiempo, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la administración libertaria resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento al 11 de marzo por cinco días, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución, según informó el Ministerio de Capital Humano mediante un comunicado.

“El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, dice el parte de prensa.

Además, agrega que en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley Nº 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

“Cabe mencionar que la prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales. El Ministerio de Capital Humano contempla dicha sanción a la empresa con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, detalla el comunicado.

La multa iría del 50%
La multa iría del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado

Ante la consulta de Infobae a fuentes de la empresa horas antes de este comunicado, precisaron que no se les estaba pagando el sueldo a los empleados que aún no habían resuelto su salida debido a que el salario se abona contra la realización de un trabajo y la planta se mantiene tomada por el gremio. La empresa, agregaron las fuentes, ofreció pagar un adelanto, pero no fue aceptado. “Es un tema que tiene que resolver el Gobierno porque no están trabajando y, por otra parte, la empresa ya había dispuesto el cierre”, afirmó una fuente de la compañía. Horas después, llegó el comunicado con la decisión de la multa.

De los 920 empleados que Fate tenía hasta la decisión de cerrar, unos 380 aún no acordaron su salida. La indemnización se está pagando bajo la ley anterior, que era más beneficioso que la dispuesta con la actual reforma laboral, aclararon las fuentes. De todos modos, poco menos de la mitad aún se resisten. La empresa, sin embargo, insiste con negociaciones individuales para lograr que se vayan sumando cada vez más trabajadores.

Cuánto tiempo puede durar este conflicto es indefinido, ya que desde la empresa no descartan que luego de esta prórroga de la conciliación a nivel nacional no aparezca una conciliación por parte del gobierno provincial.

En el medio de este conflicto, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y FATE, sufrió una nueva embestida por parte del presidente Javier Milei, quien en su discurso ante cientos de empresarios en el Argentine Week en Nueva York volvió a criticarlo duramemente, así como también a Paolo Rocca, CEO y presidente del Grupo Techint. “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, la Argentina corrupta”, dijo Milei en la sede del JP Morgan en los Estados Unidos.

Sobre Madanes, en particular, denunció que apretó al Gobierno y extorsionó a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral.. y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños”, dijo.

Temas Relacionados

FateConciliación obligatoriaMinisterio de Capital HumanoConflictoNeumáticosTrabajadoresSUTNAÚltimas noticias

Últimas Noticias

Impuestos y combustibles: cómo se encarecen la nafta y el gasoil por las tasas municipales

En medio del conflicto internacional que sacudió al precio del barril, la aplicación de recargos locales genera diferencias sustanciales en el costo según la provincia y el municipio

Impuestos y combustibles: cómo se

El dólar retomó la baja: cayó a $1.400 y se aleja del techo de las bandas cambiarias

Tanto el tipo de cambio mayorista como el minorista experimentaron descensos este martes. En paralelo, el riesgo país se contrajo más de 20 unidades por una mejora de los bonos soberanos

El dólar retomó la baja:

“Argentina está muy atractiva, hay mucho interés”: Mariana Schoua, presidenta de Amcham, sobre la expectativa en el foro empresario de Nueva York

En diálogo con Infobae a la Tarde, la presidenta de Amcham explicó desde Nueva York el renovado interés empresario internacional durante el Argentina Week, marcado por la búsqueda de inversiones en sectores clave y la presencia de referentes públicos y privados

“Argentina está muy atractiva, hay

“Vale panquequear”: la inesperada marcha atrás de Mercado Pago tras las quejas de sus usuarios

El CEO de Mercado Libre comunicó que la empresa revirtió una medida adoptada en mayo del año pasado, la cual había modificado el diseño de la aplicación

“Vale panquequear”: la inesperada marcha

Crisis en la láctea Verónica: suspensiones y jornada reducida mientras crece la incertidumbre por un posible comprador

La empresa redujo la jornada laboral de sus trabajadores de ocho a cuatro horas. No tiene materia prima para producir desde febrero. Resurgen las versiones sobre un interesado en comprarla

Crisis en la láctea Verónica:
DEPORTES
Todos los argentinos que dirán

Todos los argentinos que dirán presente en el Masters 1000 de Montecarlo

La sugestiva sentencia de Mauricio Pochettino cuando le consultaron por el interés del Real Madrid

Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

El Liverpool de Mac Allister visita al Galatasaray de Icardi en el comienzo de los octavos de la Champions: la agenda completa

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

TELESHOW
Melody Luz mostró el asombroso

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la lista de

Esta es la lista de leyes que cambiarán en Estados Unidos desde marzo de 2026

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Benicio Del Toro confiesa sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’: “Hay mucho de mí”