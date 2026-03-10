El Gobierno multará a Fate por no pagar sueldos durante la conciliación obligatoria

En la empresa afirman que hay unos 380 trabajadores que aún no acordaron su salida y que se les ofreció un adelanto

El gobierno de Javier Milei anunció que multará a Fate como consecuencia del “incumplimiento de pago” a los empleados durante la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación a fin de destrabar el conflicto sindical luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo.

Al mismo tiempo, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la administración libertaria resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento al 11 de marzo por cinco días, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución, según informó el Ministerio de Capital Humano mediante un comunicado.

“El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, dice el parte de prensa.

Además, agrega que en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley Nº 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

“Cabe mencionar que la prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales. El Ministerio de Capital Humano contempla dicha sanción a la empresa con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, detalla el comunicado.

La multa iría del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado

Ante la consulta de Infobae a fuentes de la empresa horas antes de este comunicado, precisaron que no se les estaba pagando el sueldo a los empleados que aún no habían resuelto su salida debido a que el salario se abona contra la realización de un trabajo y la planta se mantiene tomada por el gremio. La empresa, agregaron las fuentes, ofreció pagar un adelanto, pero no fue aceptado. “Es un tema que tiene que resolver el Gobierno porque no están trabajando y, por otra parte, la empresa ya había dispuesto el cierre”, afirmó una fuente de la compañía. Horas después, llegó el comunicado con la decisión de la multa.

De los 920 empleados que Fate tenía hasta la decisión de cerrar, unos 380 aún no acordaron su salida. La indemnización se está pagando bajo la ley anterior, que era más beneficioso que la dispuesta con la actual reforma laboral, aclararon las fuentes. De todos modos, poco menos de la mitad aún se resisten. La empresa, sin embargo, insiste con negociaciones individuales para lograr que se vayan sumando cada vez más trabajadores.

Cuánto tiempo puede durar este conflicto es indefinido, ya que desde la empresa no descartan que luego de esta prórroga de la conciliación a nivel nacional no aparezca una conciliación por parte del gobierno provincial.

En el medio de este conflicto, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y FATE, sufrió una nueva embestida por parte del presidente Javier Milei, quien en su discurso ante cientos de empresarios en el Argentine Week en Nueva York volvió a criticarlo duramemente, así como también a Paolo Rocca, CEO y presidente del Grupo Techint. “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, la Argentina corrupta”, dijo Milei en la sede del JP Morgan en los Estados Unidos.

Sobre Madanes, en particular, denunció que apretó al Gobierno y extorsionó a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral.. y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños”, dijo.