El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los USD 46.000 millones

El Banco Central encadenó 45 ruedas consecutivas con saldo comprador de dólares. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró mantener un saldo comprador durante 45 jornadas cambiarias consecutivas, consolidando las adquisiciones diarias de divisas. En la última rueda sumó USD 67 millones y, en el acumulado anual, el monto supera los 3.100 millones dólares.

Desde que se implementó la cuarta etapa del programa monetario en enero, la autoridad monetaria adquirió USD 3.120 millones, cifra que representa más del 30% de la meta de compras fijada para 2026. Solo en febrero, las compras alcanzaron los 1.555 millones.

Para estas operaciones, el Central emitió pesos sin recurrir a instrumentos de esterilización. El Tesoro, en paralelo, absorbió parte de esa liquidez a través de colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, optó por no expandir la base monetaria, buscando evitar presiones en los precios.

Las estimaciones oficiales ubican el objetivo de acumulación neta de reservas para 2026 en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, cifra que dependerá tanto de la demanda de pesos como de la disponibilidad de divisas. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de compras estará condicionado por el comportamiento de la demanda de moneda local y el flujo de dólares al país. Hasta ahora, el ritmo de acumulación anual supera el 25% de la meta prevista.

El organismo estableció un tope diario para las compras de divisas, equivalente al 5% de las operaciones del Mercado Libre de Cambios, y cerró acuerdos directos con empresas e instituciones para canalizar parte de las transacciones fuera del mercado mayorista, buscando moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas subieron

Actualmente, las reservas internacionales se ubican en USD 46.043 millones, con un aumento de USD 275 millones respecto al día anterior. El mercado atribuyó esta suba a movimientos en los precios de monedas y commodities como el oro, que rozó los USD 5.200 por onza.

A fines del mes pasado, las reservas habían alcanzado los USD 46.905 millones, el mayor nivel desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el más alto en seis años, cuando el stock llegó a 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y las oscilaciones en la valuación de los activos que conforman las reservas modificaron ese saldo.

El proceso de acumulación también se vio condicionado por los compromisos de deuda del Tesoro, que recurrió al Banco Central para la compra de divisas destinadas al pago de deudas, afectando el saldo final.

El flujo de dólares que permitió este ritmo de compras provino principalmente de la liquidación del sector agroexportador y de emisiones de deuda de empresas privadas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

Dólar a la baja

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el volumen operado ascendió a 458 millones de dólares y el tipo de cambio mayorista retrocedió 16 pesos, ubicándose en 1.400 pesos. Al mismo tiempo, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.623,48, dejando al mayorista a 15,96% de ese umbral.

Esto significa que el dólar mayorista aún puede incrementarse 223,48 pesos antes de que el Banco Central intervenga para mantener su valor dentro del rango establecido.

En cuanto al segmento minorista, la cotización de referencia bajó 15 pesos en la jornada y se ubicó en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra. Los precios mostraron estabilidad en el mercado formal, mientras la atención de los inversores estuvo centrada en las señales del contexto internacional, especialmente ante el conflicto en Medio Oriente.