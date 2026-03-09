Las estaciones de servicio apuntaron contra las tasas municipales: “Son un problema grave”

La Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos denunció que las tasas municipales sin respaldo legal afectan el precio del combustible en Argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, Isabelino Rodríguez, titular de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), señaló que la suma de impuestos nacionales, provinciales y, sobre todo, tasas municipales, puede representar hasta un 64% del precio del combustible, afectando a consumidores, pymes y distribuidores.

Durante su paso por Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Rodríguez detalló cómo la presión fiscal local, sumada a la volatilidad internacional, genera un escenario crítico para el sector.

Las tasas municipales, eje de la indignación y la crisis del rubro

“Las tasas municipales son un problema”, sintetizó Rodríguez. “La palabra sería indignación. Estas tasas no tienen fuente constitucional”, denunció. Explicó que estos cargos locales, replicados en gran parte del conurbano bonaerense, funcionan como “exacciones ilegales que no tienen ninguna contraprestación”. Según el titular de la CECHA, la doble imposición pone en jaque la rentabilidad de los más de seis mil estacioneros del país.

Hasta el 64% del precio del combustible corresponde a cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales, según datos del sector (Associated Press)

Al detallar el margen real del sector, remarcó: “Un estacionero tiene un 10,6% bruto de rentabilidad y con eso debe cubrir salarios, electricidad y el costo del dinero plástico, que influye un 2% más. Hoy estamos en el orden del 5 o 6%, si no menos”. Lazzari aportó: “Un impuesto del 1% para un tipo que gana el 3, es el 35% de la ganancia. Un estacionero neto no gana el 10% del precio de combustible”.

La carga impositiva, sumada a estas tasas, se vuelve insostenible: “Esta multiplicación de pequeños impuestitos que una vez que entran no salen más… ahora es el momento, le tocó a los estados, yo lo lamento. Y hablo de los estados porque son los tres: Nación, provincia, municipio”, dijo Rodríguez.

El impacto de la presión tributaria y la volatilidad internacional

Rodríguez aclaró que la estructura fiscal sobre los combustibles tiene una larga historia: “El impuesto a la transferencia de combustible se puso en la década del 30. Eran dos centavos por litro para hacer rutas”. Sin embargo, la suma de gravámenes actuales distorsiona el precio y afecta la competitividad.

La volatilidad internacional agrava el panorama: “El valor del barril Brent llegó a estar en 118 dólares y después, por las palabras de Trump, bajó a alrededor de 98”, relató el titular de CECHA. Advirtió que “tenemos un 50% aproximadamente de aumento en los últimos 30 días en este elemento esencial en la formación del precio”.

Rodríguez afirmó que la estructura fiscal sobre los combustibles distorsiona precios y afecta la competitividad de las pymes y distribuidores

En el plano local, el sistema de micro pricing implementado por YPF complejiza el seguimiento: “El combustible sube y baja de acuerdo a la demanda durante el mismo día”, señaló Rodríguez. Matías Barbería sumó: “La consultora Ecogou registró una suba del 6% en lo que va de marzo, cuando la inflación de enero y febrero estuvo por debajo del 3% mensual”.

Consumo estancado, menor demanda y advertencias para el futuro

Rodríguez precisó que “entre el año 2024 y 2025, la demanda global de combustible en la Argentina no ha sufrido variaciones”, aunque aclaró: “Estamos respecto a los niveles prepandémicos bastante abajo. Es un problema claro que está en la sociedad por una menor capacidad adquisitiva de la gente”.

Consultado sobre el futuro, valoró el enfoque de la conducción de YPF: “Me parecieron muy maduras las declaraciones del presidente de YPF. Cualquier movimiento no va a ser intempestivo, sino que va a tener en cuenta la situación del consumidor”.

Advirtió sobre las consecuencias de sostener el aumento de los combustibles: “Aumentás el precio del transporte y eso te queda como un costo fijo inamovible. Es un gatillador inflacionario, un sobrecosto imposible de bajar”.

