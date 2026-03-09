Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

La fórmula de movilidad de ANSES habilita un aumento del 2,88% en las jubilaciones y pensiones desde marzo de 2026 (NA)

Con la llegada de marzo, millones de personas esperan conocer el impacto de la nueva actualización de haberes y el calendario de pagos dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo oficializó una suba del 2,88% para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, que comenzará a regir desde el primer día hábil del mes.

El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, manteniendo el mecanismo de actualización mensual. Además, se confirmó la continuidad del bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

El monto de la jubilación mínima quedó establecido en $369.600,88. A este valor se le suma un bono de refuerzo de $70.000, idéntico al del mes anterior, por lo que ningún jubilado del sistema contributivo cobrará menos de $439.600,88 en marzo.

La jubilación mínima en marzo de 2026 asciende a $369.600,88, más un bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios (ANSES)

El haber máximo del sistema previsional ascenderá a $2.487.063,95. En el caso de las prestaciones no contributivas y universales, los valores también registran aumentos: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $295.680,70; con el bono, el total se eleva a $365.680,70.

El aumento se acredita automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario, sin necesidad de trámites adicionales para percibir el ajuste ni el refuerzo.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 continuará en marzo de 2026, según lo dispuesto por la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. Este beneficio está dirigido a los sectores de menores ingresos y se otorga a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, así como a las Madres de Siete Hijos.

El haber máximo del sistema previsional de ANSES se ubica en $2.487.063,95 tras la actualización de marzo 2026 (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El bono no presenta variaciones respecto al mes anterior y se suma al haber correspondiente de cada prestación. De esta manera, quienes cobren una jubilación mínima, una PUAM o una PNC verán reflejado el refuerzo en su liquidación mensual, elevando el ingreso final que perciben por ANSES. El pago se realiza junto al haber mensual y no requiere gestión adicional por parte del beneficiario.

Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el jubilado dentro de cada semestre (de enero a junio y de julio a diciembre).

Para este cálculo, se tiene en cuenta únicamente el haber jubilatorio base con sus respectivos aumentos por movilidad, pero no se incluyen los bonos extraordinarios (como el refuerzo de $70.000 mencionado en marzo), ya que estos tienen carácter “no remunerativo”.

El primer medio aguinaldo se abona con los haberes de junio y el segundo con los de diciembre.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES: el calendario de marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo 2026 se organiza, como es habitual, según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

El bono extraordinario de $70.000 en marzo de 2026 está destinado a quienes perciben la jubilación mínima y pensiones sociales (NA)

Para quienes tienen ingresos superiores a la mínima, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Las fechas y el lugar de cobro pueden consultarse de manera personalizada a través de la plataforma “Mi Anses” o en la aplicación móvil del organismo, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.