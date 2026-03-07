Cómo funciona la calculadora del BCRA para conocer los intereses de los juicios laborales

La plataforma del BCRA solicita el capital histórico y el rango de fechas para procesar el cálculo de intereses moratorios de forma automática.

A partir de la promulgación de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un sistema de actualización de pasivos laborales a través de una herramienta digital. Esta calculadora online tiene como objetivo principal determinar los intereses que corresponden a los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo que se encuentran en instancia judicial sin sentencia firme.

El funcionamiento del dispositivo se rige por lo dispuesto en el artículo 55 de la nueva normativa, el cual establece criterios específicos de indexación y topes para los montos reclamados. La herramienta permite a las partes involucradas en un litigio —empleados, empleadores, abogados y magistrados— obtener una cifra actualizada de forma automática, eliminando la discrecionalidad en el cálculo de los intereses moratorios.

Parámetros de carga y procesamiento de datos

La interfaz de la calculadora del BCRA requiere la introducción de datos básicos para iniciar el proceso de actualización. El usuario debe ingresar, en primer lugar, el monto histórico o capital inicial del crédito laboral objeto del reclamo. Posteriormente, es necesario definir el período temporal exacto por el cual se devengan los intereses, marcando la fecha de inicio del conflicto o de la mora y la fecha de corte para el cálculo.

La autoridad monetaria es la encargada de elaborar y publicar diariamente las series estadísticas de tasas pasivas utilizadas por la calculadora oficial. (Reuters)

Una vez procesada esta información, el sistema aplica de forma automática la serie de tasas de interés pasivas que el Banco Central elabora específicamente para este fin. Esta serie estadística se basa en el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras abonan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Según los registros de la autoridad monetaria, esta base de datos histórica comenzó a conformarse el 3 de junio de 1993 y se actualiza de manera diaria para reflejar las condiciones vigentes del mercado financiero.

El sistema de topes

Uno de los aspectos centrales del funcionamiento de la calculadora es la aplicación de los límites máximos y mínimos previstos por la reforma laboral. La herramienta no solo arroja un resultado basado en la tasa pasiva, sino que realiza una comparación simultánea con otros dos indicadores para garantizar que el monto final se ajuste a la legalidad vigente.

El límite máximo (Inciso B): El sistema calcula el valor que resultaría de aplicar al capital histórico la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provisto por el INDEC, sumándole una tasa de interés pura del 3% anual . Este resultado actúa como un techo: si el cálculo por tasa pasiva supera este monto, la calculadora señalará que el tope ha sido alcanzado.

El límite mínimo (Inciso C): La herramienta también determina un piso infranqueable para la actualización. Este valor no puede ser inferior al 67% del cálculo obtenido mediante la fórmula de IPC más el 3% anual.

Para lograr esta precisión, la calculadora utiliza el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un índice que el propio Banco Central confecciona diariamente y que es el reflejo directo de la inflación medida por el INDEC. De este modo, la plataforma permite visualizar tres escenarios posibles para un mismo crédito laboral, facilitando la transparencia en la liquidación de las deudas.

Marco normativo y aplicación judicial

La operatividad de esta calculadora responde estrictamente al Decreto 137/2026 y a la Ley 27.802. La normativa especifica que estas reglas de cálculo son de orden público. Esto implica que el funcionamiento de la calculadora del BCRA debe ser la referencia obligatoria para los jueces y las autoridades administrativas, quienes pueden aplicar estos criterios de oficio o a pedido de cualquiera de las partes.

La Ley 27.802 establece nuevos criterios de actualización para los créditos derivados de las relaciones individuales de trabajo en instancia judicial. (Instituto de Ciencias Hegel)

La aplicación de estos intereses rige para todos los juicios que se encuentren en trámite y que aún no posean una sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de la ley. Esto incluye también a los recursos de queja que estén pendientes de resolución en instancias superiores. Incluso en situaciones críticas de la parte deudora, como concursos preventivos o declaraciones de quiebra, la calculadora sigue siendo el instrumento técnico para fijar los intereses correspondientes.

Objetivos de la herramienta digital

La puesta a disposición de esta serie estadística y su correspondiente calculadora busca unificar los criterios de liquidación en el fuero laboral. Al centralizar la metodología de cálculo en el sitio oficial de la autoridad monetaria, se pretende reducir la litigiosidad técnica sobre el método de actualización a utilizar.

La publicación diaria de las tasas asegura que la información sea actual y refleje la evolución económica real, cumpliendo con la función de otorgar previsibilidad a las transacciones legales derivadas de la Ley de Modernización Laboral. Con la introducción de este sistema, el BCRA provee un soporte técnico que automatiza el cumplimiento del artículo 55, permitiendo una comparación directa entre la tasa pasiva oficial y los mecanismos de ajuste por inflación más el interés adicional del 3%.

En definitiva, el sistema funciona como un verificador técnico de la deuda laboral, donde la tasa pasiva funciona como la referencia principal de actualización, pero siempre contenida dentro de los márgenes que dictan el IPC y el coeficiente de estabilidad, asegurando que el crédito no se licúe por debajo del piso del 67% ni exceda el techo del 100% de la inflación más el interés anual establecido.