ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 4

ANSES anunció el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, pensionados y asignaciones con aumentos y bonos incluidos

En marzo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones que incluye un aumento del 2,88 % y la continuidad del refuerzo de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Quienes tengan DNI terminado en 4 recibirán sus haberes y prestaciones en días específicos, en el marco de la actualización establecida por la fórmula de movilidad y el índice de precios al consumidor (IPC). El acceso a esta información permite planificar el retiro de fondos y organizar los gastos mensuales con mayor previsión.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y tienen el DNI terminado en 4 cobrarán el 13 de marzo. En este grupo se encuentran la mayoría de los jubilados y pensionados que reciben el piso de ingresos establecido por la ley.

Quienes tienen DNI terminado en 4 cobrarán sus jubilaciones, pensiones y asignaciones en fechas específicas durante marzo según la actualización por movilidad (REUTERS/Agustin Marcarian)

La jubilación mínima en marzo quedó fijada en $369.600,88, a la que se suma un bono de $70.000. Esto eleva el ingreso total a $439.600,88.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes tienen ingresos que superan la jubilación mínima, ANSES estableció un calendario diferenciado. Los beneficiarios con DNI terminado en 4 cobrarán el 26 de marzo. Este segmento incluye a personas que reciben haberes superiores gracias a sus aportes y años de servicio.

El haber máximo registrado para marzo es de $2.487.063,95, reflejando el ajuste por la fórmula de movilidad. Aunque este grupo no recibe el bono extraordinario de $70.000, sí percibe los aumentos correspondientes al índice de precios, lo que garantiza una actualización periódica de sus ingresos.

La jubilación mínima en marzo 2026 se fijó en $369.600,88 más un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, totalizando $439.600,88 (NA)

El pago de quienes superan el haber mínimo se escalona en distintas fechas para evitar aglomeraciones y facilitar la atención bancaria, atendiendo a la terminación del DNI en cada caso.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las asignaciones familiares también cuentan con fechas específicas para el cobro según la terminación de DNI. Si tu DNI termina en 4, recibirás el pago el 13 de marzo tanto para la Asignación Universal por Hijo (AUH) como para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

El monto de la AUH para marzo se estableció en $132.814. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el valor asciende a $432.461. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedó fijada en $66.414 tras la actualización.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4 recibirán su prestación el 16 de marzo.

Las titulares de Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 4 recibirán sus haberes el 16 de marzo, con monto actualizado a $132.814 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los aumentos confirmados por la propia entidad, el monto asciende a $132.814. La entidad retiene el 20% del monto hasta que la titular presenta la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

Prestación por Desempleo

Para quienes cobran la Prestación por Desempleo y tienen el DNI finalizado en 4, el pago está programado para el 26 de marzo. Esta prestación asiste a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones establecidas por la ley.

El monto y la duración del beneficio dependen de los aportes realizados y del tiempo trabajado antes de la desvinculación laboral.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC), destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores o madres de siete hijos, tienen un calendario específico. Los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 4 cobrarán el 11 de marzo.

El pago de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditará el 13 de marzo para beneficiarios con DNI terminado en 4

En marzo, el monto de la PNC por invalidez o vejez se estableció en $258.720,62, y, con el refuerzo de $70.000, el ingreso total es de $328.720,62. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el monto se equiparó a la jubilación mínima, sumando el bono extraordinario para alcanzar $439.600,88.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 4 podrán cobrar el 17 de marzo. Este beneficio acompaña a mujeres embarazadas y madres recientes durante el período de gestación y nacimiento.

El cronograma depende del número con el que finaliza el documento de identidad, permitiendo así una distribución paulatina de los fondos a lo largo del mes.

Asignaciones de Pago Único (casamiento, nacimiento, adopción)

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por casamiento, nacimiento y adopción, se liquidarán en dos tramos en marzo y abril. El primer tramo va del 10 de marzo al 10 de abril y el segundo, del 20 de marzo al 10 de abril.

El bono de $70.000 refuerza en marzo 2026 los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC y PUAM, según el calendario de ANSES (REUTERS/Francisco Loureiro)

Este tipo de asignación se cobra solo una vez por evento y el cronograma permite que quienes hayan realizado el trámite en distintas fechas puedan percibir el beneficio correspondiente.

Bonos y refuerzos extraordinarios en marzo de 2026

El bono de refuerzo de $70.000 se mantiene vigente durante marzo de 2026 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como para beneficiarios de PNC y PUAM. Este monto se suma a los haberes ya actualizados por la movilidad y busca compensar el aumento del costo de vida.

En el caso de la PUAM, el ingreso con bono alcanza los $365.680,70. El refuerzo extraordinario también impacta en las pensiones no contributivas, elevando los ingresos de los sectores más vulnerables.

De esta forma, el calendario de ANSES para marzo de 2026 contempla tanto los aumentos por movilidad como el pago de refuerzos, asegurando que los beneficiarios con DNI terminado en 4 tengan fechas claras y montos actualizados para cada prestación.