Economía

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 4

El calendario oficial detalla fechas y montos actualizados, incluyendo aumentos por movilidad, bonos de $70.000 y refuerzos para quienes perciben el haber mínimo, asignaciones y otras prestaciones sociales

Guardar
ANSES anunció el calendario de
ANSES anunció el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, pensionados y asignaciones con aumentos y bonos incluidos

En marzo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones que incluye un aumento del 2,88 % y la continuidad del refuerzo de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Quienes tengan DNI terminado en 4 recibirán sus haberes y prestaciones en días específicos, en el marco de la actualización establecida por la fórmula de movilidad y el índice de precios al consumidor (IPC). El acceso a esta información permite planificar el retiro de fondos y organizar los gastos mensuales con mayor previsión.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y tienen el DNI terminado en 4 cobrarán el 13 de marzo. En este grupo se encuentran la mayoría de los jubilados y pensionados que reciben el piso de ingresos establecido por la ley.

Quienes tienen DNI terminado en
Quienes tienen DNI terminado en 4 cobrarán sus jubilaciones, pensiones y asignaciones en fechas específicas durante marzo según la actualización por movilidad (REUTERS/Agustin Marcarian)

La jubilación mínima en marzo quedó fijada en $369.600,88, a la que se suma un bono de $70.000. Esto eleva el ingreso total a $439.600,88.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes tienen ingresos que superan la jubilación mínima, ANSES estableció un calendario diferenciado. Los beneficiarios con DNI terminado en 4 cobrarán el 26 de marzo. Este segmento incluye a personas que reciben haberes superiores gracias a sus aportes y años de servicio.

El haber máximo registrado para marzo es de $2.487.063,95, reflejando el ajuste por la fórmula de movilidad. Aunque este grupo no recibe el bono extraordinario de $70.000, sí percibe los aumentos correspondientes al índice de precios, lo que garantiza una actualización periódica de sus ingresos.

La jubilación mínima en marzo
La jubilación mínima en marzo 2026 se fijó en $369.600,88 más un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, totalizando $439.600,88 (NA)

El pago de quienes superan el haber mínimo se escalona en distintas fechas para evitar aglomeraciones y facilitar la atención bancaria, atendiendo a la terminación del DNI en cada caso.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las asignaciones familiares también cuentan con fechas específicas para el cobro según la terminación de DNI. Si tu DNI termina en 4, recibirás el pago el 13 de marzo tanto para la Asignación Universal por Hijo (AUH) como para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

El monto de la AUH para marzo se estableció en $132.814. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el valor asciende a $432.461. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedó fijada en $66.414 tras la actualización.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4 recibirán su prestación el 16 de marzo.

Las titulares de Asignación por
Las titulares de Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 4 recibirán sus haberes el 16 de marzo, con monto actualizado a $132.814 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los aumentos confirmados por la propia entidad, el monto asciende a $132.814. La entidad retiene el 20% del monto hasta que la titular presenta la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

Prestación por Desempleo

Para quienes cobran la Prestación por Desempleo y tienen el DNI finalizado en 4, el pago está programado para el 26 de marzo. Esta prestación asiste a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones establecidas por la ley.

El monto y la duración del beneficio dependen de los aportes realizados y del tiempo trabajado antes de la desvinculación laboral.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC), destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores o madres de siete hijos, tienen un calendario específico. Los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 4 cobrarán el 11 de marzo.

El pago de la Asignación
El pago de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditará el 13 de marzo para beneficiarios con DNI terminado en 4

En marzo, el monto de la PNC por invalidez o vejez se estableció en $258.720,62, y, con el refuerzo de $70.000, el ingreso total es de $328.720,62. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el monto se equiparó a la jubilación mínima, sumando el bono extraordinario para alcanzar $439.600,88.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 4 podrán cobrar el 17 de marzo. Este beneficio acompaña a mujeres embarazadas y madres recientes durante el período de gestación y nacimiento.

El cronograma depende del número con el que finaliza el documento de identidad, permitiendo así una distribución paulatina de los fondos a lo largo del mes.

Asignaciones de Pago Único (casamiento, nacimiento, adopción)

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por casamiento, nacimiento y adopción, se liquidarán en dos tramos en marzo y abril. El primer tramo va del 10 de marzo al 10 de abril y el segundo, del 20 de marzo al 10 de abril.

El bono de $70.000 refuerza
El bono de $70.000 refuerza en marzo 2026 los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC y PUAM, según el calendario de ANSES (REUTERS/Francisco Loureiro)

Este tipo de asignación se cobra solo una vez por evento y el cronograma permite que quienes hayan realizado el trámite en distintas fechas puedan percibir el beneficio correspondiente.

Bonos y refuerzos extraordinarios en marzo de 2026

El bono de refuerzo de $70.000 se mantiene vigente durante marzo de 2026 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como para beneficiarios de PNC y PUAM. Este monto se suma a los haberes ya actualizados por la movilidad y busca compensar el aumento del costo de vida.

En el caso de la PUAM, el ingreso con bono alcanza los $365.680,70. El refuerzo extraordinario también impacta en las pensiones no contributivas, elevando los ingresos de los sectores más vulnerables.

De esta forma, el calendario de ANSES para marzo de 2026 contempla tanto los aumentos por movilidad como el pago de refuerzos, asegurando que los beneficiarios con DNI terminado en 4 tengan fechas claras y montos actualizados para cada prestación.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

De cuánto son las Asignaciones Familiares de ANSES en marzo 2026

El ajuste por IPC y la fórmula de movilidad elevan los valores de todas las prestaciones, con depósitos automáticos y fechas diferenciadas según la terminación del documento de identidad

De cuánto son las Asignaciones

La guerra en Irán postergó el intento del Gobierno de relajar las condiciones monetarias e impulsar la actividad

La reacción del mercado argentino ante el conflicto internacional llevó a las autoridades a sacar pesos del mercado con títulos atados al dólar para contener la demanda de cobertura y evitar impactos directos en el tipo de cambio local

La guerra en Irán postergó

El mercado de autos opera a ciegas hace un mes, sin una sola cifra: qué harán las principales marcas con sus planes de ventas

El 5 de febrero fue el último día de información detallada de ventas de vehículos 0 km. Desde entonces no se tuvo acceso a los números y solo el sábado 28 se conoció un número suelto que sorprendió a todos

El mercado de autos opera

Mercados sin refugio: Argentina soportó mejor la debacle, pero persiste la volatilidad por la guerra en Irán

El conflicto en Medio Oriente genera zozobra entre los inversores globales, con caídas generalizadas en la región. Cómo evolucionaron las variables argentinas en un contexto de fuerte incertidumbre

Mercados sin refugio: Argentina soportó

Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos afectados tendrán una prórroga de 90 días en sus cuotas hipotecarias

El Banco Ciudad anunció el diferimiento de los pagos para marzo, abril y mayo para los adjudicatarios de la zona 2 que fueron evacuados. La medida se implementará de forma automática

Derrumbe en Parque Patricios: los
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto