Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes con las tasas actuales

Las entidades financieras de mayor volumen mantienen tasas nominales anuales que promedian el 24%, lo que eleva el monto de capital necesario para generar intereses mensuales fijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el actual escenario económico, caracterizado por una relativa estabilidad cambiaria, los depósitos a plazo fijo en pesos han recuperado centralidad como herramienta de ahorro para los inversores minoristas y de sectores medios. Tras las recientes actualizaciones de rendimientos aplicadas por las entidades bancarias desde el inicio del año, el mapa de retornos presenta variaciones significativas según la institución financiera elegida, el canal de contratación y la ubicación geográfica de la entidad.

La competencia entre los bancos para captar fondos líquidos se refleja en las pizarras diarias informadas al Banco Central. Esta dinámica ha generado una brecha marcada: mientras que las instituciones de mayor envergadura mantienen ajustes más moderados en sus tasas, las entidades de menor tamaño o con fuerte presencia en canales digitales han elevado sus ofertas para atraer depósitos, permitiendo que el capital necesario para obtener un rendimiento específico sea menor.

El cálculo para obtener un ingreso mensual de $200.000

Uno de los interrogantes más frecuentes entre los ahorristas es determinar el capital inicial requerido para generar una renta mensual de $200.000 únicamente a través de los intereses devengados. Debido a la dispersión de tasas actuales, la cifra necesaria para alcanzar ese objetivo no es uniforme y fluctúa en un rango que va desde los $7 millones hasta superar los $10,5 millones, dependiendo estrictamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que aplique cada banco.

En el segmento de la banca tradicional y las instituciones con mayor volumen de depósitos, las tasas de interés se posicionan en niveles intermedios. Dentro de este grupo, el Banco Macro encabeza la oferta con una TNA del 27%. Le siguen el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia, ambos con un rendimiento del 25% anual.

Por debajo de ese umbral se encuentran otras entidades de relevancia: el ICBC con una tasa del 23,5%, seguido por el Banco Galicia, el Banco Ciudad, el Banco Santander y el BBVA, que coinciden en una TNA del 23%. El Credicoop, por su parte, ofrece actualmente una TNA del 22%.

Variaciones de capital según el rendimiento bancario

Para un inversor que elija una entidad con una TNA del 23%, como el Santander o el BBVA, la suma a depositar para percibir $200.000 de intereses cada 30 días se aproxima a los $10,3 millones. En contraposición, si el ahorro se coloca en una entidad que ofrece un 27% anual, el capital requerido desciende hasta situarse cerca de los $9 millones.

La diferencia se acentúa aún más cuando se analiza el sector de bancos que operan principalmente de forma online o que permiten la constitución de plazos fijos a no clientes. En este nicho, la necesidad de fondearse ha llevado las tasas por encima de la barrera del 30% anual. El Banco CMF y el Banco VOII, por ejemplo, presentan una TNA del 33,5%, mientras que entidades como Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera llegan al 33%.

Otras opciones en este segmento incluyen al Banco del Sol (32% de TNA), el Banco BICA (31%). El Banco Mariva ofrece un 29%, mientras que el Banco de Córdoba se ubica en el 29%. Otras entidades están trabajando con tasas más bajas, que llegan al 21%, en el caso del Banco de Formosa.

La brecha entre la banca tradicional y la digital

Con las tasas máximas actuales cercanas al 33,5% anual, un ahorrista necesita invertir un capital levemente superior a los $7 millones para alcanzar la meta de $200.000 mensuales. Si se opta por una entidad con una tasa del 30%, la inversión inicial debe ascender a aproximadamente $8 millones.

Estos datos revelan que la diferencia entre elegir una opción de la banca tradicional de menor tasa frente a una alternativa online de alto rendimiento puede representar una disparidad de más de $3 millones en el capital inicial necesario para obtener el mismo resultado monetario cada mes.

Contexto del mercado y variables económicas

En las últimas semanas, el sistema financiero argentino ha consolidado el 30% anual como un nuevo piso para los rendimientos de los depósitos a plazo. Esta tendencia responde a dos factores principales: la puja de las entidades por retener sus carteras de depósitos y la búsqueda de los ahorristas por proteger el poder adquisitivo de sus fondos frente a una inflación.

El atractivo del plazo fijo como herramienta de inversión está estrechamente vinculado a la capacidad de sus tasas para equiparar o superar el ritmo de aumento de los precios. Aunque la constitución de un depósito asegura un flujo de fondos previsible de manera mensual, el rendimiento real dependerá de la inflación efectiva del periodo.

En este marco, la generación de una renta de $200.000 por mes se presenta como una opción válida para diversificar fuentes de ingresos o solventar gastos operativos de corto plazo, aunque no garantiza por sí misma un incremento sostenido de la capacidad de compra del capital original si la inflación supera los rendimientos nominales pactados con las entidades financieras.