La industria automotriz repuntó en febrero pero sigue 30% abajo de 2025: qué pasó con la producción y las exportaciones

Aunque se mejoraron las cifras de enero, la estacionalidad manda y el resultado interanual de la industria sigue siendo un 30% por debajo de 2025 en producción y exportación

La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), publicó este miércoles el informe industrial correspondiente a febrero, con un resultado alentador en la comparación respecto a enero, pero que sigue marcando una consistente retracción en términos interanuales.

A pesar de tener 15 días hábiles de actividad contra 21 del mes pasado, enero tuvo la extensión de varias fábricas y sus recesos de verano, aunque también hubo semanas de inactividad en Renault, Stellantis Palomar y General Motors en febrero. La referencia del segundo mes respecto al primero fue de una reactivación de la actividad, que aunque es estacional, muestra que se fabricaron 29.632 automóviles, con un promedio de 1.975 unidades diarias, contra 20.998 de enero y un promedio de 1.750 autos por jornada. La suba intermensual fue del 41,1 por ciento.

Sin embargo, si la comparación se hace respecto al mismo mes del año pasado, la caída sigue siendo demasiado alta, con una producción un 30,1% por debajo de las 42.419 unidades de 2025.

Es cierto que en un año cambió el mapa de los productos que se fabrican en Argentina. El año anterior estaban en producción Nissan Frontier, Renault Alaskan, Sandero, Stepway y Logan, y Volkswagen Taos que ya no se fabrican más. Sin embargo, se sumaron a la lista dos modelos que entonces no existían como las pick-up Fiat Titano y Ram Rampage, que se producen en la planta de Stellantis en Córdoba.

El informe de ADEFA revela una caída del 30,1% en la producción de automóviles y comerciales livianos durante febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, afectando el bimestre. (ADEFA)

Como resultado de los dos primeros meses, en 2026 se produjeron 50.630 unidades en 36 días laborales, lo que arroja un promedio de 1.406 autos diarios. Esto representa un 30,1% menos respecto del mismo período de 2025.

Las exportaciones siguen estancadas

El abastecimiento de autos a los mercados regionales alcanzó en febrero 15.991 vehículos, lo que representa el 54% del total de vehículos producidos en plantas nacionales. Este resultado significa una mejora del 63,9% respecto de enero pero se mantiene como el gran déficit que la industria automotriz debe resolver cuando se mira la comparación con febrero de 2025, ya que la caída de las exportaciones fue del 28,9%. El promedio de ambos meses lo confirma, ya que se exportaron 25.750 unidades, un 23,4% menos respecto del mismo período de 2025.

Y en este rubro, la preocupación debe ser mayor para la industria, y a la vez una reafirmación respecto a que las exportaciones están bajando porque el costo fiscal de la manufactura automotriz le resta competitividad a los autos argentinos, ya que los vehículos que se dejaron de fabricar en 2025 en Argentina, salvo Nissan Frontier, no tenían destino de exportación.

De hecho, este año se exportan más Fiat Titano y Ram Dakota a Brasil, que el volumen que enviaba Nissan Argentina, y sin embargo las exportaciones siguen cayendo. Especialmente Brasil, entre enero y febrero compró 2.815 autos que en el primer bimestre de 2025.

Un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores detalla las exportaciones de automóviles y comerciales livianos por destino durante febrero de 2026, destacando a Brasil como principal receptor. (ADEFA)

Análisis de situación

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, hizo una lectura de las cifras y una interpretación de su significado para una industria que todavía padece la carga fiscal que penaliza tanto a la producción como especialmente a la exportación de vehículos fabricados en las 12 plantas argentinas.

“Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual del sector, para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento y desempeño esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre”, señaló el ejecutivo.

En línea con las necesidades que el sector viene planeando al Gobierno Nacional, que ha introducido mejoras competitivas, pero también a niveles de provincias y municipios, Pérez Graziano remarcó que “es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales —como las fiscales, (nacionales provinciales y municipales) — que acompañen la evolución de la competitividad”.

En el marco de estas inquietudes, el titular de la entidad que nuclea a los fabricantes de automotores en Argentina dijo que “la reciente eliminación definitiva del impuesto interno integrada en la reforma laboral, confirma el camino de la transformación para impulsar el crecimiento y la sustentabilidad de la industria”.