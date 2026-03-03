El Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de divisas: cuántos dólares adquirió en 2026

El BCRA hilvanó 40 ruedas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 40 días hábiles consecutivos con saldo positivo en la compra de divisas, tanto a través del mercado cambiario local como mediante acuerdos con entidades del exterior. Este martes, la entidad sumó USD 17 millones, el menor nivel desde el 20 de enero, lo que eleva el total anual a casi USD 2.800 millones, cifra que representa cerca el 28% del objetivo fijado para 2026.

En el marco de la denominada “fase 4” del plan económico, el BCRA concretó adquisiciones por 2.799 millones de dólares. Solo en febrero, las compras alcanzaron los 1.555 millones de dólares. Para solventar estas operaciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin recurrir a mecanismos de absorción monetaria. Más tarde, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, evitó aumentar la cantidad de dinero en circulación.

Proyecciones oficiales indican que la compra neta de divisas podría ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo del apetito por pesos y de la disponibilidad de moneda extranjera. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, advirtió que el crecimiento de las reservas estará condicionado tanto por la demanda de pesos como por el ingreso de dólares al sistema. Hasta el momento, la entidad ya alcanzó más de una cuarta parte de la meta anual.

La autoridad monetaria fijó un límite diario para la adquisición de divisas equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Además, oficializó la posibilidad de comprar dólares fuera del mercado mayorista a través de acuerdos directos con empresas e instituciones, mecanismo que busca disminuir tensiones sobre el tipo de cambio.

Al cierre de la segunda jornada hábil de marzo, las reservas internacionales llegaron a USD 46.135 millones, con una baja diaria de 382 millones de dólares. Ayer, el organismo monetario pagó un vencimiento de deuda de USD 1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Se trata de un título emitido por el Central que se destinó a empresas que debían cancelar deudas comerciales con el exterior. El instrumento facilitó la cancelación de compromisos con proveedores internacionales a través de un instrumento en moneda extranjera, aunque bajo legislación argentina.

A findes de febrero, las tenencias en moneda extranjera del Banco Central habían tocado los USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la administración de Javier Milei y el mayor en más de seis años, cuando el stock alcanzaba los 47.448 millones de dólares.

Entre los factores que ralentizaron el ritmo de acumulación de reservas figuran los pagos de deuda externa afrontados por el Tesoro, que adquirió dólares a la entidad para cumplir sus obligaciones, reduciendo así el saldo neto de reservas.

La oferta de divisas que permitió la compra de dólares por parte del BCRA provino principalmente de la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda realizadas por empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, el monto total colocado en obligaciones negociables y bonos subsoberanos llegó a 11.000 millones de dólares.

Rebotó el dólar

El segmento mayorista del mercado de cambios registró este martes operaciones por USD 372,1 millones, un volumen acotado en el contexto de la jornada. El tipo de cambio mayorista avanzó 20 pesos, equivalente a un incremento del 1,4%, y cerró en $1.415, en un entorno marcado por la volatilidad financiera internacional y la apreciación del dólar frente a otras monedas.

En lo que va de 2026, la cotización mayorista redujo su descenso acumulado a 40 pesos, es decir, un 2,7 por ciento. El Banco Central fijó un tope para la banda cambiaria en $1.613,03, lo que deja al dólar oficial 199,03 pesos o 14,1% por debajo del techo de flotación establecido para la fecha.