Economía

El Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de divisas: cuántos dólares adquirió en 2026

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. El principal motivo por el que las reservas no crecieron a la par de las adquisiciones

Guardar
El BCRA hilvanó 40 ruedas
El BCRA hilvanó 40 ruedas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 40 días hábiles consecutivos con saldo positivo en la compra de divisas, tanto a través del mercado cambiario local como mediante acuerdos con entidades del exterior. Este martes, la entidad sumó USD 17 millones, el menor nivel desde el 20 de enero, lo que eleva el total anual a casi USD 2.800 millones, cifra que representa cerca el 28% del objetivo fijado para 2026.

En el marco de la denominada “fase 4” del plan económico, el BCRA concretó adquisiciones por 2.799 millones de dólares. Solo en febrero, las compras alcanzaron los 1.555 millones de dólares. Para solventar estas operaciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin recurrir a mecanismos de absorción monetaria. Más tarde, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, evitó aumentar la cantidad de dinero en circulación.

Proyecciones oficiales indican que la compra neta de divisas podría ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo del apetito por pesos y de la disponibilidad de moneda extranjera. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, advirtió que el crecimiento de las reservas estará condicionado tanto por la demanda de pesos como por el ingreso de dólares al sistema. Hasta el momento, la entidad ya alcanzó más de una cuarta parte de la meta anual.

La autoridad monetaria fijó un límite diario para la adquisición de divisas equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Además, oficializó la posibilidad de comprar dólares fuera del mercado mayorista a través de acuerdos directos con empresas e instituciones, mecanismo que busca disminuir tensiones sobre el tipo de cambio.

Al cierre de la segunda jornada hábil de marzo, las reservas internacionales llegaron a USD 46.135 millones, con una baja diaria de 382 millones de dólares. Ayer, el organismo monetario pagó un vencimiento de deuda de USD 1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Se trata de un título emitido por el Central que se destinó a empresas que debían cancelar deudas comerciales con el exterior. El instrumento facilitó la cancelación de compromisos con proveedores internacionales a través de un instrumento en moneda extranjera, aunque bajo legislación argentina.

A findes de febrero, las tenencias en moneda extranjera del Banco Central habían tocado los USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la administración de Javier Milei y el mayor en más de seis años, cuando el stock alcanzaba los 47.448 millones de dólares.

Entre los factores que ralentizaron el ritmo de acumulación de reservas figuran los pagos de deuda externa afrontados por el Tesoro, que adquirió dólares a la entidad para cumplir sus obligaciones, reduciendo así el saldo neto de reservas.

La oferta de divisas que permitió la compra de dólares por parte del BCRA provino principalmente de la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda realizadas por empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, el monto total colocado en obligaciones negociables y bonos subsoberanos llegó a 11.000 millones de dólares.

Rebotó el dólar

El segmento mayorista del mercado de cambios registró este martes operaciones por USD 372,1 millones, un volumen acotado en el contexto de la jornada. El tipo de cambio mayorista avanzó 20 pesos, equivalente a un incremento del 1,4%, y cerró en $1.415, en un entorno marcado por la volatilidad financiera internacional y la apreciación del dólar frente a otras monedas.

En lo que va de 2026, la cotización mayorista redujo su descenso acumulado a 40 pesos, es decir, un 2,7 por ciento. El Banco Central fijó un tope para la banda cambiaria en $1.613,03, lo que deja al dólar oficial 199,03 pesos o 14,1% por debajo del techo de flotación establecido para la fecha.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRAReservasDólaresDivisasSantiago BausiliBoprealÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar rebotó en medio de la tensión financiera internacional

La divisa al público avanzó 20 pesos, a $1.435 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 9 de febrero

El dólar rebotó en medio

Tras alertar por una “avalancha de importaciones”, una importante empresa de electrodomésticos se presentó en concurso

La empresa le comunicó a su red comercial la implementación de una “etapa de reestructuración de pasivos”. Son varias las firmas del sector en problemas

Tras alertar por una “avalancha

Ricardo Dessy, economista de Citibank: “La incertidumbre paraliza al mundo, pero Argentina aparece como zona de paz”

El economista analizó el impacto global del conflicto en Medio Oriente y explicó por qué el shock de incertidumbre frena inversiones. Sostuvo que, en ese escenario, la Argentina gana atractivo geopolítico

Ricardo Dessy, economista de Citibank:

Caputo habló de la suba del riesgo país pese a las compras de reservas: “Es más difícil de lo que se cree”

En un evento de la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía destacó que el aumento de reservas no ha sido suficiente para generar confianza en los mercados, señalando que los desafíos de la situación actual superan las alternativas sugeridas por analistas

Caputo habló de la suba

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en marzo 2026 tras los aumentos

La entidad que regula las prestaciones confirmó el calendario de pagos y la actualización de los haberes para el tercer mes del año

AUH, ex Potenciar Trabajo y
DEPORTES
Faustino Oro se quedó sin

Faustino Oro se quedó sin margen de error para convertirse el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio

TELESHOW
Así es el nuevo contenido

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

El inesperado intercambio de mensajes entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta luego de desmentir el romance

INFOBAE AMÉRICA

Teherán se vacía bajo las

Teherán se vacía bajo las bombas: cuatro días de ataques convierten la capital iraní en una ciudad fantasma

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni

Diputados de Costa Rica frenan iniciativa para eliminar pensiones vitalicias de expresidentes