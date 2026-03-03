Cuánto cobra una niñera por hora en marzo 2026

El salario por hora de una niñera con retiro será de $3.599,86, mientras que sin retiro ascenderá a $4.012,14 a partir de marzo de 2026 (Crédito: Freepik)

En marzo de 2026, el salario de las empleadas domésticas en Argentina experimentará una nueva actualización que impactará directamente en los ingresos de quienes se dedican a tareas de asistencia y cuidado de personas, entre ellas las niñeras.

Los incrementos, definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), contemplan tanto una suba porcentual como sumas no remunerativas que varían según la carga horaria semanal. Estos cambios buscan ajustar el poder adquisitivo del sector y establecer parámetros claros para todos los empleadores y trabajadores.

¿Cuánto cobran las niñeras por hora en marzo 2026?

Las trabajadoras dedicadas a asistencia y cuidado de personas —categoría bajo la cual se encuadra la labor de las niñeras— tendrán desde marzo de 2026 un salario base ajustado por la Cntcp. La tarifa por hora para quienes cumplen funciones de niñera con retiro se ubicará en $3.599,86. Para quienes realizan la tarea sin retiro, el valor será de $4.012,14 por hora.

Las niñeras con retiro cobrarán un salario mensual de $455.160,14, y aquellas sin retiro recibirán $505.578,34, tras la actualización salarial (Créditos: Freepik)

Estos valores permiten calcular el ingreso mensual para jornadas completas. Así, una niñera que trabaja con retiro podrá alcanzar un salario mensual de $455.160,14, mientras que aquellas que prestan servicios sin retiro tendrán un ingreso de $505.578,34 al mes.

A estos montos se suma un bono no remunerativo, cuyo valor depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Quienes trabajen menos de 12 horas por semana recibirán $8.000 adicionales; para una carga de entre 12 y 16 horas, el bono asciende a $11.500; y quienes superen las 16 horas semanales percibirán $20.000 extra. Estos importes se abonarán durante febrero y marzo, y no se computan para aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

¿Cuál es el convenio de las niñeras?

La labor de las niñeras está regulada bajo la normativa de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). El convenio establece categorías precisas, entre ellas la de Asistencia y cuidado de personas, que abarca a las trabajadoras dedicadas al cuidado de niños, adultos mayores o personas con necesidades específicas dentro del hogar.

El convenio de casas particulares contempla un adicional por antigüedad del 1% sobre el sueldo básico por cada año trabajado con el mismo empleador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo contempla una serie de adicionales obligatorios. Uno de los más relevantes es el plus por antigüedad, que representa un 1% extra sobre el salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador. Este adicional se suma automáticamente al salario mensual o por hora, siempre que la continuidad laboral quede demostrada.

También se aplica el adicional por zona desfavorable, que implica un aumento del 30% sobre el salario mínimo para quienes trabajan en regiones del país con mayores desafíos de acceso o costo de vida. Esta cobertura incluye provincias como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como el partido de Patagones en Buenos Aires. Dicho adicional busca equilibrar las condiciones laborales y económicas en zonas apartadas.

Las sumas adicionales y los bonos no remunerativos definidos para febrero y marzo de 2026 se abonan junto al salario habitual, pero no forman parte del cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

¿Cuánto cobran los trabajadores de limpieza en marzo 2026, según categoría?

El salario de los trabajadores de limpieza —incluidos dentro de la categoría “Tareas generales”— también experimenta una actualización en marzo de 2026. La remuneración varía en función de la modalidad de trabajo:

Las tareas generales de limpieza tienen nuevas tarifas: $3.348,37 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro, junto a un salario mensual actualizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes realizan tareas generales con retiro, el valor por hora será de $3.348,37.

En el caso de tareas generales sin retiro, la tarifa asciende a $3.599,86 por hora.

En cuanto al salario mensual para jornadas completas, quienes trabajan en tareas generales con retiro percibirán $410.773,52. Para las trabajadoras sin retiro, la cifra mensual será de $455.160,14.

A estos salarios se suman los mismos adicionales previstos en el convenio para el sector: el plus por antigüedad del 1% por año trabajado y el adicional del 30% por zona desfavorable para las regiones ya mencionadas.

Además, los trabajadores de limpieza recibirán los bonos no remunerativos correspondientes según la cantidad de horas semanales trabajadas, con los mismos montos establecidos para el resto del personal de casas particulares.