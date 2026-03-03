Economía

Compras de dólares: el BCRA suma casi USD 2.800 millones en 2026, pero los pagos de deuda limitan la acumulación

Los compromisos financieros del Tesoro en los primeros dos meses del año acotaron las chances de engrosar las arcas del Banco Central. El cálculo que hacen los analistas privados

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. REUTERS/Matias Baglietto

En 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las reservas que adquiriera el Banco Central no se utilizarían para pagar deuda externa, sino que se acumularían, gracias a las distintas opciones de financiamiento con las que contaría el país. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, la mayoría de las compras del BCRA se destinaron al pago de vencimientos de deuda.

En declaraciones públicas, Caputo señaló que la política del año anterior supuso que “por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”. El funcionario explicó que esa situación respondió a la falta de refinanciamiento para compromisos en moneda extranjera, lo que obligó al equipo económico a utilizar los recursos captados en el mercado para cumplir con los acreedores. Para 2026, Caputo buscaba revertir esa tendencia. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, afirmó el funcionario a fines del 2025 y subrayó que el cambio obedeció a una secuencia planificada para proteger las reservas.

El primer bimestre del año mostró la implementación de esta estrategia en un contexto de pagos importantes y compras relevantes de divisas. En lo que va de la fase 4 del programa económico, el BCRA compró USD 2.783 millones, lo que fue festejado por el mercado, ya que era una exigencia que acarreaba desde la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas de octubre. Las compras se apoyaron en una baja demanda de dólares para importaciones y una mayor liquidación de exportaciones así como la colocación de deuda por parte de empresas y provincias, lo que permitió a la autoridad monetaria fortalecer su posición en moneda extranjera.

No obstante, la acumulación de divisas enfrentó restricciones por los compromisos financieros, tanto del Tesoro como del propio Central. “Ya se pagó el vencimiento de Bopreal por USD 1.000 millones, impactaron este lunes”, comentó una fuente oficial del BCRA a comienzos de esta semana. Así, la misma fuente explicó que la suba de las reservas internacionales brutas ese día (USD 46.517 millones en comparación con el cierre del viernes, USD 45.560 millones) respondió al retorno de fondos que suelen salir a fin de mes, y aclaró que solo los pagos de Bopreal efectuados en el exterior reducen efectivamente el stock de reservas.

Las obligaciones con organismos internacionales también influyeron en la dinámica de reservas. El 1° de febrero, Argentina pagó USD 878 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (Degs). El desembolso formó parte del programa vigente con el FMI y requirió coordinación para asegurar los recursos necesarios, en un contexto de restricciones de liquidez y la prioridad de sostener la relación con el organismo.

En el análisis de la consultora Analytica, la diferencia entre compras y pagos durante los primeros dos meses del año resultó negativa. “El saldo nos da un total de U$S715 millones negativo. Una forma de verlo es: Compras BCRA U$S2.783, Variación Cuenta del Tesoro USD -1.687, Pago BOPREAL USD -1.023 millones”, señalaron. El cálculo muestra que, a pesar de las compras relevantes, la salida de fondos por compromisos financieros y la variación de cuentas del Tesoro generaron una pérdida neta de reservas.

El pago de bonos como el Bopreal y la atención de los compromisos con el FMI demostraron la presión que enfrentan las reservas a pesar de la intención oficial de preservarlas. La gestión de Caputo priorizó la acumulación de dólares, pero la estructura de vencimientos y la falta de acceso a nuevo financiamiento obligó a destinar parte de los recursos a cancelar obligaciones externas.

Durante febrero, el Banco Central aprovechó la estabilidad cambiaria para intervenir en el mercado mayorista y sumar reservas. La limitación de la demanda de dólares para importaciones y la mayor liquidación de exportaciones permitieron que la autoridad monetaria lograra un saldo positivo en sus operaciones. Sin embargo, los pagos de deuda y la variación de cuentas del Tesoro condicionaron la retención neta de divisas.

El seguimiento de la evolución de las reservas durante el primer bimestre muestra la tensión entre la política de acumulación y las obligaciones de pago. El saldo neto negativo informado por Analytica refleja el desafío de retener dólares en un contexto de vencimientos exigentes y limitaciones en el acceso a financiamiento internacional. Aunque la semana pasada, el equipo económico sacó la carta del Bonar 29 (AO27) con el que pretende juntar USD 2.000 millones de cara al pago de USD 4.200 millones de julio y que tuvo un gran éxito en la primera licitación.

