ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 1

ANSES publicó el calendario oficial de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones correspondiente a marzo de 2026 (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para marzo de 2026, estableciendo fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del documento nacional de identidad. Quienes tengan DNI terminado en 1 recibirán sus haberes en distintas fechas, de acuerdo con el beneficio que perciban, en el marco del aumento mensual del 2,88% y del refuerzo extraordinario de $70.000 para los ingresos más bajos.

Los pagos incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y sociales, así como la prestación por desempleo, siguiendo el esquema dispuesto por el organismo previsional para garantizar el acceso seguro y ordenado a los fondos.

El calendario de ANSES, vigente hasta el 10 de abril de 2026, tiene como objetivo evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y asegurar que cada grupo de beneficiarios cobre de manera organizada y según lo establecido por la autoridad previsional.

Jubilaciones y pensiones mínimas: fecha y monto para DNI terminado en 1

Los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán el 10 de marzo de 2026.

Con la actualización de marzo, la jubilación mínima se ubica en $369.600,88, que junto al bono de $70.000 dispuesto por ANSES, eleva el ingreso total a $439.600,88. El monto máximo para jubilados y pensionados asciende a $2.487.063,95, según lo informado oficialmente por el organismo.

El cronograma fue organizado por ANSES para facilitar el acceso de los más de 7 millones de beneficiarios a sus haberes, acreditando los fondos en la cuenta bancaria habitual de cada titular.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF): cuándo se cobra y cuánto

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 1 accederán al cobro el 10 de marzo de 2026. Ambas prestaciones están orientadas a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad o con requisitos contributivos cumplidos, y constituyen uno de los principales programas sociales del país.

El monto actualizado para la AUH es de $132.814 por cada hijo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad asciende a $432.461. Por su parte, la SUAF quedó fijada en $66.414 para el mes de marzo, de acuerdo con lo establecido por la ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran quienes tienen DNI terminado en 1

Quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o por ser madres de siete hijos, y tienen DNI terminado en 1, podrán cobrar el 9 de marzo de 2026. Estas pensiones forman parte del universo de prestaciones sociales que distribuye la ANSES y están orientadas a personas en situación de vulnerabilidad.

Para marzo de 2026, el monto de la PNC por invalidez o vejez se estableció en $258.720,62, cifra que, con el refuerzo extraordinario de $70.000, totaliza $328.720,62. En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el monto se equiparó a la jubilación mínima, por lo que, sumando el bono, el ingreso llega a $439.600,88.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pago para DNI terminado en 1

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es otra de las prestaciones contempladas por el calendario de ANSES. Para titulares con DNI terminado en 1, el cobro estará disponible el 10 de marzo de 2026.

El monto actualizado de la PUAM es de $295.680,70, al que se suma el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $365.680,70 para este grupo de beneficiarios.

Las titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 cobrarán el 11 de marzo de 2026, percibiendo el monto actualizado anunciado por el organismo (ANSES)

Asignación por Embarazo (AUE): fecha y monto para DNI terminado en 1

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) con DNI terminado en 1 podrán cobrar el 11 de marzo de 2026. Esta prestación está destinada a personas gestantes sin cobertura de obra social ni ingresos formales, y se acredita en la cuenta indicada al momento de la solicitud.

El monto de la AUE, actualizado para marzo, es de $132.814 por cada embarazo, según información oficial de la ANSES.

Asignación por Prenatal y Maternidad: cuándo cobro si mi DNI termina en 1

Para quienes perciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el pago correspondiente a DNI terminado en 1 se realizará el 13 de marzo de 2026. Estas prestaciones están dirigidas a trabajadoras registradas, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo.

El monto varía en función de la situación laboral y la categoría de la beneficiaria, ajustándose de acuerdo con la normativa vigente y la escala salarial correspondiente.

Prestación por Desempleo: fecha de cobro para DNI terminado en 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 1 podrán cobrar a partir del 20 de marzo de 2026. Este beneficio está dirigido a trabajadores asalariados formales que hayan perdido su empleo y cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

El pago se acredita según el cronograma establecido por la ANSES y puede verificarse en la plataforma “mi ANSES” utilizando el CUIL y la clave de la seguridad social.

Asignaciones de Pago Único: cronograma para marzo 2026

Las Asignaciones de Pago Único —por matrimonio, nacimiento o adopción— no se rigen por la terminación del DNI, sino por la fecha de presentación y aprobación del trámite. El pago se realiza en dos tramos: el primero del 10 de marzo al 10 de abril y el segundo del 20 de marzo al 10 de abril de 2026.

Estas asignaciones se perciben una sola vez y no requieren esperar el calendario habitual de pagos dispuesto para otras prestaciones.