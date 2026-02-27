YPF anunció una inversión récord para este año de USD 6.000 millones: el foco principal será Vaca Muerta

La cifra buscará posicionar a la compañía como un jugador de relevancia global en el sector energético, con un fuerte foco en la producción no convencional y la exportación de hidrocarburos (REUTERS/Agustin Marcarian)

YPF anunció una inversión de USD 6.000 millones para el año 2026 y es, hasta el momento, el mayor compromiso de desembolso de capital proyectado para el país

Según se detalló, la cifra buscará posicionar a la compañía como un jugador de relevancia global en el sector energético, con un fuerte foco en la producción no convencional y la exportación de hidrocarburos. La información surgió en la presentación antes a inversores de los resultados 2025 de la petrolera de mayoría estatal.

El presidente de YPF, Horacio Marín, informó que el 70% de este desembolso millonario estará focalizado en Vaca Muerta, el mayor reservorio de shale del país, con una meta de producción diaria de 215.000 barriles para finales de 2026. Este volumen representa un crecimiento del 120% respecto a diciembre de 2023, cuando la actual gestión asumió el control de la compañía.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Las proyecciones de exportación acompañan este salto en la producción. Marín estimó que la empresa podrá generar más de USD 30.000 millones en exportaciones y crear más de 40.000 nuevos empleos con la concreción de los principales proyectos estratégicos. Entre las iniciativas centrales del denominado Plan 4x4, se destaca el avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), obra que tiene un 54% de ejecución y, a precios promedio de USD 65 el barril, permitiría aportar USD 13.000 millones adicionales anuales en exportaciones, una vez que su capacidad de 550.000 barriles diarios se alcance en 2027.

Luego de la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) de carácter vinculante con Eni y XRG, el proyecto Argentina LNG se prepara para cerrar el financiamiento este año y abrir las licitaciones destinadas a construir las primeras líneas de transporte. La iniciativa destinará USD 20.000 millones a infraestructura y sumará USD 10.000 millones para desarrollar los Bloques de gas en Vaca Muerta. YPF contará con una participación del 35% en la nueva sociedad constituida para este emprendimiento. “En paralelo, avanza el proyecto que lidera Southern Energy, del cual YPF forma parte, con la construcción del gasoducto y la firma de los primeros contratos de exportación en firme”, se destacó en un comunicado.

El foco de la inversión estará destinado a Vaca Muerta

“El 2026 será un año clave para la concreción y puesta en marcha de los principales proyectos exportadores del país y consolidar a YPF como un actor clave del sector energético a nivel internacional”, dijo la empresa. También mencionó el Instituto Vaca Muerta, que ya tiene 13.000 inscriptos para los primeros cursos de los futuros trabajadores de la industria, que finalizará las obras NEC en la Refinería Luján de Cuyo, que se seguirá trabajando en la optimización de las refinerías que este año registraron niveles récord de procesamiento de crudo y que continuará con el plan de transformación de su red de estaciones de servicio.

Balance

La empresa cerró 2025 con ventas por USD 18.448 millones, una disminución del 4% respecto al año anterior, afectada principalmente por un precio internacional del Brent un 15% menor. Sin embargo, el resultado operativo presentó una tendencia positiva: el Ebitda ajustado se ubicó en USD 5.009 millones, un incremento interanual del 8% y el nivel más alto en una década. El último trimestre de 2025 se distinguió por un crecimiento del 53% en el EBITDA trimestral, que alcanzó USD 1.283 millones.

Una de la estaciones de servicio móviles que la empresa presentó en el verano

La mejora en la productividad se refleja también en el segmento de shale: en 2025, la producción de shale oil promedió 165.000 barriles diarios, un alza del 35% interanual. En diciembre, el volumen ascendió a 204.000 barriles diarios, lo que equivale a un tercio de la producción total de Vaca Muerta. Esta evolución productiva permitió reemplazar actividad convencional no rentable y avanzar en el proceso de desinversión de campos maduros.

En materia de reservas, las existencias consolidaron un alza del 17% interanual, sumando 1.284 millones de barriles equivalentes a finales de 2025. El segmento shale en Vaca Muerta creció un 32%, hasta 1.128 millones de barriles equivalentes, equivalente al 88% del portafolio total. La vida media de reservas shale es de 9 años, y el ratio de reemplazo fue de 3,2 veces, consolidando el enfoque en activos no convencionales.

La inversión total durante 2025 fue de USD 4.477 millones, con un 75% orientado a desarrollos no convencionales, y en el cuarto trimestre el capex fue de USD 1.086 millones. El flujo de caja libre resultó negativo en USD 1.816 millones en el año por adquisiciones estratégicas, aunque en el último trimestre fue positivo en USD 265 millones. Al cierre del año, la deuda neta asciende a USD 9.400 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,9 veces Ebitda y nuevo financiamiento por USD 3.700 millones, de los cuales el 47% provino del exterior a una tasa promedio del 6,9 porciento.