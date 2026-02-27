Economía

Vence hoy la patente en CABA: cómo pagar y qué beneficios hay por hacerlo de forma anticipada

La AGIP, organismo recaudador porteño, ofrece bonificaciones por pago anual, cumplimiento y débito automático

Guardar
El vencimiento para pagar la
El vencimiento para pagar la cuota 1 y el pago anual de patentes rige hoy para todos los vehículos en la Ciudad de Buenos Aires

Los contribuyentes que tienen vehículos patentados en la ciudad de Buenos Aires tienen tiempo hasta este viernes 27 de febrero para pagar la cuota 1 del impuesto automotor y, si así lo desean, el pago anual anticipado con los beneficios que el Gobierno porteño estableció para esos casos.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) fijó un vencimiento único para todas las terminaciones y modalidades de dominio, sin prórrogas ni excepciones. La gestión se realiza exclusivamente a través de los canales habilitados por el organismo, según informó.

Para consultar y abonar la boleta, el contribuyente debe ingresar a www.agip.gob.ar, seleccionar la opción “Pagos – Consulta de boletas” e ingresar el número de dominio del vehículo. El sistema despliega el importe y habilita el pago en línea. También pueden utilizarse Home Banking y el Portal del Contribuyente, además de billeteras electrónicas, tarjetas de crédito y débito. El sitio permite escanear el código QR de la boleta digital o hacer clic en el botón QR del aplicativo para agilizar el trámite desde cualquier dispositivo, sin necesidad de imprimir papeles.

Beneficios por pago anticipado

La AGIP ofrece beneficios exclusivos por cumplir con el pago de forma anticipada. Quienes abonan el pago anual acceden a un 10% de descuento directo sobre el monto total. Además, se mantiene una bonificación del 10% por buen cumplimiento para quienes hayan pagado todas las cuotas de 2025 en término; este beneficio se aplica sobre cada cuota bimestral del 2026. La adhesión al débito automático otorga un 8,33% de bonificación anual, que se aplica en la última cuota a quienes hayan adherido su pago antes del 30 de abril de 2026.

Para quienes optan por el pago en cuotas, las personas humanas que abonen cada cuota bimestral hasta la fecha de vencimiento reciben un 5% de descuento. Si el pago se realiza fuera de término, la AGIP aplica un 5% de recargo en cada cuota vencida, más los intereses correspondientes. Todos estos beneficios solo aplican para personas humanas, con dominios correctamente titularizados y sin deuda vencida.

El pago puede realizarse desde
El pago puede realizarse desde la web de la AGIP, Home Banking, billeteras electrónicas y otros canales digitales

Estas boletas que los contribuyentes deben pagar hoy fueron reimpresas luego de la polémica generada semanas atrás debido a un error del Ejecutivo que hizo que lleguen facturas con subas de hasta 100% respecto de años anteriores. Ante las consultas sobre diferencias de montos, la AGIP habilitó canales de atención, corrigió el error y luego envió las nuevas liquidaciones.

El nuevo esquema implementado por el organismo determina que ningún modelo de vehículo tuvo incrementos superiores al índice de inflación de CABA correspondiente a 2025, que fue de 31,8 por ciento. Esta decisión surge luego de una revisión integral del sistema de cálculo y de las valuaciones fiscales que habían sido objeto de múltiples cuestionamientos, tanto por parte de los usuarios como de especialistas tributarios.

Para dudas sobre montos, medios de pago o beneficios, la AGIP ofrece atención personalizada y acceso a todos los detalles desde su sitio web. Los contribuyentes pueden consultar el estado de su boleta, los descuentos aplicables y las condiciones para acceder a cada beneficio.

Según había informado el Gobierno de Jorge Macri semanas atrás, en el caso de las personas que hubieran abonado la cuota 1 o el pago anual con la boleta anterior (equivocada) y, tras la aplicación del tope, registren un excedente, ese saldo será imputado automáticamente a futuras cuotas del mismo impuesto. Para aquellos que hayan optado por el pago anual y deseen la devolución del importe abonado de más, podrán gestionar el reintegro desde el 1° de marzo mediante un aplicativo específico en la web de AGIP, donde se detallarán los pasos a seguir para completar el trámite.

Temas Relacionados

patenteAGIPvencimientodébito automáticoúltimas noticiasCABA

Últimas Noticias

Mercados: caen los bonos argentinos y el riesgo país se acerca otra vez a los 600 puntos

Los títulos en dólares caen 0,4% en promedio. El indicador de JP Morgan sube 22 unidades, a 576 puntos, un máximo desde el 14 de enero. El S&P Merval gana 0,3%

Mercados: caen los bonos argentinos

La confianza y las intenciones de inversión del campo alcanzaron niveles récord en enero

El Ag Barometer Austral muestra un alto optimismo en el sector agropecuario de cara a este año, con mejoras en la mayoría de los indicadores

La confianza y las intenciones

El CEO de una marca internacional de relojes de lujo le confirmó a Milei que volverá a abrir un local en la Argentina

La compañía suiza avanza en su plan de expansión nacional y prepara una nueva tienda junto a su socio local, tras el encuentro con el Presidente. Supo tener una boutique en Buenos Aires, pero la cerró en 2018

El CEO de una marca

El Gobierno otorgará un refuerzo de hasta $85.000 a la Ayuda Escolar de Anses 2026: quiénes van a percibirlo

La medida impacta sobre el monto mínimo que recibirán familias con estudiantes en niveles básicos y polimodales, e introduce una actualización automática para el próximo ciclo lectivo

El Gobierno otorgará un refuerzo

La crisis de las perfumerías en Argentina deja 700 locales cerrados

El avance de canales irregulares expone a los argentinos a nuevos peligros mientras los comerciantes deben reinventarse para no perder su sustento

La crisis de las perfumerías
DEPORTES
Dura sanción para un tenista

Dura sanción para un tenista argentino: estará seis años sin jugar tras admitir amaños en ocho de sus partidos

10 mil entradas a 100 mil pesos: el partido entre Lanús y Boca Juniors se disputará con público visitante

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

TELESHOW
Evangelina Anderson contó qué pasará

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: transportistas amenazan con paralizar

Ecuador: transportistas amenazan con paralizar el servicio si el Gobierno no extiende las compensaciones

Operativo de la Fiscalía desarticula red de venta de drogas en El Salvador

Médicos iraníes aseguraron que los agentes del régimen los intimidaron y obstruyeron la atención a civiles durante la represión

Panamá exhibe oferta natural, urbana y gastronómica en feria turística clave de Latinoamérica

Estos son los objetos permitidos y prohibidos en aeropuertos de Estados Unidos