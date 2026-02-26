Transporte, prepagas, luz y agua: uno por uno, cuáles son los principales aumentos que llegan en marzo

Las tarifas de los peajes en las rutas nacionales y autopistas operadas por la empresa Corredores Viales SA registrarán un incremento del 19% a partir de marzo.

El escenario económico de la Argentina enfrenta un desafío persistente en el inicio del tercer mes del año. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene una tendencia alcista que se ha consolidado a lo largo del último tiempo, acumulando ocho meses consecutivos de aceleración inflacionaria. Esta inercia de precios, lejos de encontrar un techo, presenta un nuevo capítulo con el comienzo de marzo de 2026, mes que históricamente se caracteriza por una fuerte presión estacional sobre la canasta de bienes y servicios. En este contexto, una serie de incrementos regulados y contratos privados ya confirmados impactarán directamente en el poder adquisitivo de los hogares.

Transporte público en el AMBA

Uno de los ajustes con mayor incidencia en la movilidad cotidiana es el del transporte automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Secretaría de Transporte de la Nación confirmó un incremento del 7,7% que entrará en vigencia a partir del 16 de marzo para las denominadas “líneas nacionales”, que son aquellas que realizan recorridos entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Con la nueva actualización, el cuadro tarifario para los usuarios con tarjeta SUBE registrada quedará compuesto de la siguiente manera: el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) costará $700; el tramo de 3 a 6 kilómetros pasará a $779,78; de 6 a 12 kilómetros se ubicará en $839,86; de 12 a 27 kilómetros llegará a $899,99; y los recorridos de más de 27 kilómetros alcanzarán los $959,71.

En contrapartida, quienes utilicen el servicio sin la tarjeta registrada deberán afrontar costos sensiblemente superiores: el mínimo subirá a $1.113; el tramo de 3 a 6 kilómetros a $1.239,85; de 6 a 12 kilómetros a $1.335,38; de 12 a 27 kilómetros a $1.430,98; y el tramo más largo se fijará en $1.525,94.

Peajes

El costo de circular por las principales vías del país también sufrirá modificaciones. La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un incremento del 19% en los peajes de las rutas nacionales y autopistas administrados por la empresa Corredores Viales S.A.

Esta suba, que en realidad rige a partir de hoy, impactará no solo en los vehículos particulares que se desplazan hacia los centros urbanos, sino también en el transporte de carga, lo que suele tener un efecto secundario en los precios finales de la logística y distribución de mercaderías.

Electricidad y agua

El sector energético también presentará variaciones en las facturas que recibirán los usuarios durante el mes de marzo. Tras los procesos de audiencias públicas y la actualización de los costos de generación y distribución, las tarifas de luz de la provincia de Buenos Aires sufrirán desde el 1° de marzo incrementos que oscilarán entre el 12% y el 17%. El impacto final dependerá de la categoría de segmentación en la que se encuentre el usuario (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3), siendo los sectores de mayores ingresos y aquellos que superen los topes de consumo subsidiado los que percibirán los ajustes más cercanos al techo del 17%.

Las tarifas de energía eléctrica registrarán subas de hasta el 17%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, se hará efectivo un nuevo aumento del 4% en las tarifas de AySA. Cabe recordar, que a fines del año pasado se determinó un incremento escalonado entre enero y abril de este año, con una suba del 4% por mes. La empresa presta servicios para 3,8 millones de usuarios, lo que representa un área de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Prepagas

El sistema de medicina prepaga continuará con su esquema de actualizaciones mensuales. Para marzo, las empresas del sector han comunicado a sus afiliados incrementos que van del 2,9% al 3,2%. Estos porcentajes se aplicarán sobre el valor de la cuota de febrero y responden a la estructura de costos de los prestadores de salud, que incluyen insumos médicos y acuerdos paritarios del sector sanidad.

Alquileres

El sector inmobiliario inicia el mes de marzo con dos esquemas de actualización claramente diferenciados para los contratos de locación vigentes. Para aquellos contratos que aún se rigen por la Ley 27.551, el ajuste se determina a través del Índice para Contratos de Locación (ICL). En este caso, el aumento confirmado para el mes de marzo se sitúa en el 33,89%. Este indicador, que promedia las variaciones de la inflación y los salarios, impactará en los acuerdos que mantienen la periodicidad de ajuste establecida en dicha norma.

En tanto, los contratos celebrados bajo la vigencia de la Ley 27.737 presentan un panorama distinto. Estos acuerdos, que utilizan la fórmula “Casa Propia” para la actualización de los montos, registrarán en marzo un incremento semestral del 16,61%.