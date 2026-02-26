Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 26 de febrero

Cuál es la estrategia detrás del bono que le permitió a Caputo conseguir dólares más baratos para pagar vencimientos de deuda El Ministerio de Economía busca captar divisas en bancos nacionales con una alternativa que aprovecha recursos locales disponibles y evita la exposición a tasas internacionales más altas

El Ministerio de Economía adjudicó USD 150 millones en el nuevo bono en dólares a 2027, con una tasa de 5,89% anual (Reuters)

El Ministerio de Economía concretó ayer la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.