Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 26 de febrero

El dólar al público sube a $1.435 para la venta en el Banco Nación. El mayorista vuelve a superar los 1.400 pesos. El blue es pactado a $1.450

14:15 hsHoy

El dólar minorista, a 1.435 pesos

El dólar al público extiende a 20 pesos o 1,4% la suba del día, a $1.435 para la veta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 9 de febrero. la suba se asocia al aumento del tipo de cambio mayorista, que luego de tocar máximos en $1.425, se asienta en $1.417, para volver a superar los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero.

14:14 hsHoy

Récord de depósitos en dólares

El BCRA informó que el 23 de febrero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se incrementaron en USD 49 millones, para alcanzar un nuevo máximo nominal de 38.348 millones de dólares.

14:05 hsHoy

El dólar blue, a 1.450 pesos

El precio del dólar blue aumenta cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta. Luego de tres alzas consecutivas el dólar informal es negociado en su precio más alto desde el 4 de febrero.

14:04 hsHoy

Cuál es la estrategia detrás del bono que le permitió a Caputo conseguir dólares más baratos para pagar vencimientos de deuda

El Ministerio de Economía busca captar divisas en bancos nacionales con una alternativa que aprovecha recursos locales disponibles y evita la exposición a tasas internacionales más altas

El Ministerio de Economía adjudicó
El Ministerio de Economía adjudicó USD 150 millones en el nuevo bono en dólares a 2027, con una tasa de 5,89% anual (Reuters)

El Ministerio de Economía concretó ayer la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.

14:00 hsHoy

El dólar sube a $1.425 en el Banco Nación

El dólar al público aumenta diez pesos o 0,7% este jueves, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. Después de tres días seguidos al alza, el dólar minorista regresa a su nivel más alto desde el 10 de febrero. No obstante, el billete conserva una caída de 40 pesos o 2,7% a lo largo de febrero.

14:00 hsHoy

Argentina se acerca a una mejora de la nota de su deuda: por qué el bono en dólares podría cambiar el humor del mercado

La colocación de USD 150 millones vía el BONAR 2027 a una tasa inferior al 6% entusiasma a los operadores y abre las puertas para una baja del riesgo país

La emisión del BONAR 2027
La emisión del BONAR 2027 abre las puertas para una baja del riesgo país. (ANGELA WEISS/AFP)

El resultado de la licitación del nuevo bono en dólares puede cambiar el humor del mercado. La colocación se hizo a una tasa inferior al 6% anual que devenga el título. No solo colocó los USD 150 millones, sino que los USD 100 millones que ofrecerá hoy tienen destino y precio asegurado.

13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El billete al público subió por segundo día y acotó a 50 pesos o 3,4% el descenso de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar al público promedió $1.416,53 para la venta y $1.366,21 para la compra.

13:09 hsHoy

Daniel Artana: “Todos culpan a la apertura, pero quizás con otro tipo de cambio la situación no hubiera sido tan complicada”

El economista desestimó el riesgo de estanflación y proyectó un crecimiento de hasta el 3,5% para este año, aunque advirtió que la sostenibilidad del plan depende de la recuperación de la recaudación y la disciplina fiscal de las provincias

Daniel Artana analizó el cambio
Daniel Artana analizó el cambio en las reglas de juego económicas y la transición hacia un mercado competitivo "sin anestesia".

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae en Vivo, el economista Daniel Artana analizó el actual escenario económico argentino, el impacto de las reformas estructurales y las perspectivas de crecimiento para los próximos años. El especialista desestimó la posibilidad de un escenario de estanflación y proyectó una recuperación de la actividad económica, aunque advirtió sobre las tensiones que genera la combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria.

13:09 hsHoy

Las claves del nuevo bono en dólares: cómo fue su debut, qué piensan los analistas y para qué se utilizará

Los analistas de mercado coincidieron en que la colocación de USD 150 millones fue un éxito para el equipo económico. Cómo es la dinámica de la segunda adhesión del jueves

El Gobierno adjudicó USD 150
El Gobierno adjudicó USD 150 millones en la primera vuelta del nuevo bono en dólares, con alta demanda y tasa inferior a la prevista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colocación del nuevo bono en dólares realizada por el Gobierno resultó en una adjudicación de USD 150 millones a una tasa nominal anual del 5,89%, superando las expectativas de los analistas del sector financiero. El instrumento, orientado a captar fondos en moneda extranjera de inversores locales, despertó una elevada demanda y representa un precedente relevante de cara a la segunda adhesión, prevista para mañana.

13:09 hsHoy

Jornada financiera: rebotó el dólar y las acciones y los bonos siguieron débiles

La divisa tuvo la mayor alza en casi dos meses y en el Banco Nación avanzó a $1.415. El S&P Merval perdió 0,5% y en Wall Street la acción de Mercado Libre se hundió 8,2% tras la difusión del balance. El bono en dólares se licitó a una tasa efectiva de 5,9%

Los activos argentinos quedaron ajenos
Los activos argentinos quedaron ajenos a la suba de Wall Street.

El dólar subió por segundo día, para recortar la baja que aún acarrea en febrero, mientras que las acciones y los bonos volvieron a operarse con debilidad de precios y disociados de la tendencia ganadora de las bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia.

