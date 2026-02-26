Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 26 de febrero

El dólar al público extiende a 20 pesos o 1,4% la suba del día, a $1.435 para la veta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 9 de febrero. la suba se asocia al aumento del tipo de cambio mayorista, que luego de tocar máximos en $1.425, se asienta en $1.417, para volver a superar los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero.
El BCRA informó que el 23 de febrero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se incrementaron en USD 49 millones, para alcanzar un nuevo máximo nominal de 38.348 millones de dólares.
El precio del dólar blue aumenta cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta. Luego de tres alzas consecutivas el dólar informal es negociado en su precio más alto desde el 4 de febrero.
El Ministerio de Economía concretó ayer la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.
El dólar al público aumenta diez pesos o 0,7% este jueves, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. Después de tres días seguidos al alza, el dólar minorista regresa a su nivel más alto desde el 10 de febrero. No obstante, el billete conserva una caída de 40 pesos o 2,7% a lo largo de febrero.
El resultado de la licitación del nuevo bono en dólares puede cambiar el humor del mercado. La colocación se hizo a una tasa inferior al 6% anual que devenga el título. No solo colocó los USD 150 millones, sino que los USD 100 millones que ofrecerá hoy tienen destino y precio asegurado.
El dólar minorista es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El billete al público subió por segundo día y acotó a 50 pesos o 3,4% el descenso de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar al público promedió $1.416,53 para la venta y $1.366,21 para la compra.
En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae en Vivo, el economista Daniel Artana analizó el actual escenario económico argentino, el impacto de las reformas estructurales y las perspectivas de crecimiento para los próximos años. El especialista desestimó la posibilidad de un escenario de estanflación y proyectó una recuperación de la actividad económica, aunque advirtió sobre las tensiones que genera la combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria.
La colocación del nuevo bono en dólares realizada por el Gobierno resultó en una adjudicación de USD 150 millones a una tasa nominal anual del 5,89%, superando las expectativas de los analistas del sector financiero. El instrumento, orientado a captar fondos en moneda extranjera de inversores locales, despertó una elevada demanda y representa un precedente relevante de cara a la segunda adhesión, prevista para mañana.
El dólar subió por segundo día, para recortar la baja que aún acarrea en febrero, mientras que las acciones y los bonos volvieron a operarse con debilidad de precios y disociados de la tendencia ganadora de las bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia.