Economía

Se completó la primera colocación del nuevo bono: Caputo tomó 1 de cada 5 dólares que le ofrecieron

La licitación de bonos AO27 en moneda extranjera tuvo este martes su segunda ronda, en la que se emitieron USD 100 millones extra tras los USD 150 millones de ayer

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

La Secretaría de Finanzas concretó una colocación total de USD 250 millones con el nuevo bono en dólares (AL27), lo que resultó en una operación sumamente victoriosa para el equipo económico. Este jueves, en la segunda adhesión, logró ampliar por USD 100 millones a los USD 150 millones que adjudicó ayer, tras recibir numerosas propuestas de inversores institucionales y particulares interesados en instrumentos nominados en dólares. El proceso se desarrolló en medio de un escenario caracterizado por la búsqueda de alternativas de resguardo y financiamiento en el mercado local.

Esta semana se conoció la decisión del Ministerio de Economía de optar por colocar un bono en dólares denominado Hard Dólar, identificado como AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027 de cara a los duros vencimientos de julio por USD 4.200 millones. Y pese a las dudas que se generaron en la previa, la operación del miércoles fue un éxito y en la segunda adhesión también, porque la demanda alcanzó un total de USD 348 millones, lo que obligó a aplicar un prorrateo que limitó el acceso de los inversores al monto adjudicado. El comunicado oficial precisó que el factor de prorrateo se ubicó en 28,74%, lo que implicó que, por cada cinco dólares ofertados, solo uno fue finalmente asignado.

La operación se realizó con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,89% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,74%, que se fijó en la primera adhesión y marcó un costo financiero menor al que el mercado anticipaba para este tipo de colocaciones (cercano al 7%). La jornada mostró una fuerte disposición de los participantes a suscribir títulos en moneda dura. En total, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 100 millones en la licitación más reciente, una cifra notable en relación con la demanda verificada.

El bono AO27 ofreció una
El bono AO27 ofreció una tasa interna de retorno efectiva anual de 5,89%, por debajo de lo que anticipaban los analistas de mercado.

Tras su debut, el bono AO27 se consolidó como una de las alternativas más requeridas por el segmento de inversores institucionales, que participaron de manera activa en la licitación. De acuerdo con los datos oficiales, el instrumento adjudicado representa una de las principales herramientas de financiamiento en dólares para el Tesoro.

Dentro del mercado local, la emisión de títulos en dólares se interpreta como una señal de confianza en la capacidad de pago del Estado y en la estabilidad relativa de las condiciones macroeconómicas. Operadores consultados por Infobae remarcaron que la tasa obtenida se ubicó por debajo de las proyecciones iniciales, lo que sugiere que los participantes del mercado percibieron un riesgo moderado en la operación.

El proceso de licitación se desarrolló con la participación de bancos, fondos comunes de inversión y entidades financieras, que presentaron propuestas por montos superiores a los disponibles. El factor de prorrateo de 28,74% significó que buena parte de los interesados solo accedió a una fracción de los títulos solicitados. Según el detalle oficial, la suscripción del bono AO27 representó una de las mayores concentraciones de demanda en el segmento de deuda en dólares.

Segunda adhesión

Los datos oficiales comunicados por Economía reflejaron la magnitud del interés: este jueves se presentaron ofertas por USD 348 millones, mientras el monto finalmente adjudicado fue de USD 100 millones (límite). Este desfasaje evidenció la preferencia de los inversores por activos considerados seguros dentro del espectro de instrumentos ofrecidos por el Estado.

Pero se trata de la primera licitación del bono AO27, que va a formar parte de una secuencia de licitaciones quincenales junto con las de deuda pública orientadas a diversificar las fuentes de financiamiento, que tendrán como límite máximo captar USD 250 millones en cada una de ellas y en total USD 2.000 millones. En el mercado calculan que, de llevarse a cabo siete más de la misma manera, Caputo conseguiría los dólares que busca.

Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, precisó en la previa de la licitación: “El monto es de hasta USD 150 millones por licitación, con una segunda ronda ampliable de USD 100 millones. Es ampliable a USD 250 millones. La idea es captar USD 2.000 millones. El mejor escenario sería, en ocho licitaciones, captar los 2.000 millones. Son cuatro meses aproximadamente; si lo van a usar para el pago de julio, tiene lógica porque las cuatro licitaciones te dan aproximadamente para junio”.

La próxima licitación del bono
La próxima licitación del bono AL27 se llevará a cabo dentro de 15 días, el 12 de marzo.

La demanda verificada en la licitación reflejó la confianza de los inversores en la sostenibilidad de los instrumentos propuestos. El prorrateo implementado por la Secretaría de Finanzas buscó equilibrar el interés de los participantes y garantizar una asignación proporcional a las ofertas presentadas. El proceso se caracterizó por la transparencia y la aplicación de criterios objetivos en la distribución de los títulos.

El Gobierno mantuvo su estrategia de financiamiento en moneda extranjera como respuesta a las condiciones prevalecientes en el mercado local e internacional tras la suba del riesgo país a más de 540 puntos básicos en los últimos días. El éxito de la colocación del AO27 se sumó a las iniciativas previas orientadas a captar fondos bajo condiciones favorables. La continuidad de este tipo de operaciones dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la capacidad oficial para sostener la confianza de los inversores.

La licitación del bono AO27 se inscribió en un contexto de alta demanda por instrumentos nominados en dólares, en el que la oferta resultó insuficiente frente al volumen de propuestas recibidas. El resultado evidenció la disposición de los agentes económicos a canalizar recursos hacia activos considerados de bajo riesgo, aun cuando el acceso estuvo limitado por la política de prorrateo implementada.

Temas Relacionados

Gobierno NacionalArgentinaSecretaría de FinanzasMinisterio de EconomíaBonos en DólaresLicitación Pública

Últimas Noticias

Pelea por las tasas municipales: las alimenticias se sumaron a las críticas y pidieron acelerar la reforma tributaria

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) alertó por la carga tributaria y pidió una reforma para disminuirla, con énfasis en las tasas municipales

Pelea por las tasas municipales:

Uruguay es el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea: lo aprobó su parlamento

Mientras Argentina, Brasil y Paraguay se aprestan a dar el visto bueno en las próximas horas o días, en Montevideo se aceleró el trámite. En Europa será más lento por la resistencia en varios países

Uruguay es el primer país

Los controladores aéreos levantaron el paro para hoy y mañana pero sostienen las medidas para los días siguientes

Atepsa suspendió la huelga prevista para este jueves y viernes tras el inicio de una nueva instancia de diálogo con la EANA

Los controladores aéreos levantaron el

¿Dólar bajo o expectativa de baja de precios?: por qué caen 25% las ventas de autos 0 km en febrero

Aunque no haya números oficiales, la baja en los patentamientos de febrero es inocultable. Entre la baja del tipo de cambio y una expectativa de baja en los precios, el mercado parece haberse congelado. Se espera una recuperación para marzo

¿Dólar bajo o expectativa de

La liquidación del agro caería hasta USD 600 millones este mes tras el pico de enero

El flujo de divisas se ubicaría entre USD 1.200 millones y 1.400 millones en febrero por menos días hábiles, dólar estable y ventas anticipadas

La liquidación del agro caería
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

Racing recibirá al líder Independiente Rivadavia en busca de acomodarse en el Torneo Apertura: la agenda completa

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La sorpresiva reacción de Andrea

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a hombre por pelea

Arrestan a hombre por pelea de bolas de nieve en Nueva York que, según la policía, hirió a oficiales

La inteligencia artificial permea el sector energético en El Salvador

Qué es la “ficción reparadora”, el género literario que no sólo muestra el dolor sino que intenta sanarlo

Olga de Amaral deslumbra en el Malba con una muestra que recorre 6 décadas de arte textil

Daniel Noboa anunció 150.000 nuevas becas gratuitas de inglés a nivel nacional