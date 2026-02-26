Economía

Cuánto cobrarán las niñeras en marzo 2026, tras el aumento

Los incrementos se aplican en todas las categorías y contemplan adicionales por antigüedad y zona desfavorable, con valores diferenciados para quienes trabajan con retiro o sin retiro

Las niñeras y el personal doméstico recibirán en marzo 2026 un incremento salarial del 3% aprobado por la CNTCP (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de casas particulares recibirá en marzo de 2026 un nuevo incremento salarial, que impacta directamente en los ingresos de quienes se dedican al cuidado de niños y personas. Las cifras actualizadas surgen del acuerdo paritario más reciente, que incluye aumentos escalonados y bonos extraordinarios.

¿Cómo es el nuevo aumento para las empleadas domésticas?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) avaló una suba salarial del 3% para el personal doméstico, distribuida en dos tramos: 1,5% aplicable desde febrero y otro 1,5% desde marzo. Junto a este ajuste, se incorpora un esquema de bonos no remunerativos, cuyo monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

El aumento para empleadas domésticas se divide en dos tramos: 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Trabajo confirmó que quienes cumplen menos de 12 horas semanales cobrarán un bono adicional de $8.000. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales, el monto será de $11.500, mientras que quienes superan las 16 horas cobrarán $20.000 extras. Estos montos no remunerativos se suman al salario habitual en ambos meses y no inciden sobre el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas, según la categoría?

Las remuneraciones varían en función de la tarea desempeñada y el régimen de trabajo. Las categorías oficiales incluyen supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Cada una cuenta con escalas propias tanto para el pago por hora como para la contratación mensual, diferenciadas según se trate de trabajo con retiro o sin retiro.

Para el mes de marzo de 2026, tras aplicar la suba del 1,5%, los salarios básicos mínimos quedan de la siguiente manera para la categoría de asistencia y cuidado de personas (que abarca a quienes trabajan como niñeras):

  • Por hora con retiro: $3.599,86
  • Por hora sin retiro: $4.012,14
  • Mensual con retiro: $455.160,14
  • Mensual sin retiro: $505.578,34
Las remuneraciones varían por categoría y modalidad, ya sea contratación con retiro o sin retiro para niñeras y tareas generales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de tareas generales, la tarifa por hora es de $3.348,37 (con retiro) y $3.599,86 (sin retiro). El salario mensual correspondiente asciende a $410.773,52 y $455.160,14 respectivamente.

A estos valores se añade el bono no remunerativo de marzo, que puede llegar a $20.000 para quienes superan las 16 horas semanales, elevando el salario mensual total de una niñera a $475.160,14 (con retiro) o $525.578,34 (sin retiro).

El esquema salarial contempla también adicionales por antigüedad (1% por cada año trabajado con el mismo empleador) y zona desfavorable (30% extra sobre el sueldo mínimo para quienes trabajan en ciertas provincias y regiones). Ambas sumas se agregan de manera automática si corresponde.

¿De cuánto es la Canasta Básica Alimentaria en enero 2026?

El costo de vida continúa en alza y presiona sobre los ingresos del personal doméstico y de las familias empleadoras. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó en enero de 2026 los $623.990 para una familia tipo de cuatro integrantes. Esta cifra representa un aumento del 5,8% en el primer mes del año, superando a la inflación general.

La Canasta Básica Alimentaria alcanzó $623.990 en enero 2026, marcando un aumento del 5,8% respecto al mes anterior (Imagen ilustrativa Infobae)

La CBA mide los ingresos mínimos necesarios para cubrir únicamente la alimentación básica y determina el umbral de indigencia. Para hogares de diferente tamaño, los valores varían: una familia de cinco personas necesita $656.301 mensuales, mientras que un hogar de tres integrantes requiere $496.769 para no caer en la indigencia.

El informe también señala que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye todos los gastos esenciales, llegó a $1.360.299 en enero, con una suba del 3,9%. Las familias cuyos ingresos no alcanzan ese monto son consideradas pobres según la medición oficial.

