Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 25 de febrero 2026

La actualización diaria del sistema permite ver fechas, montos y detalles de pagos con incrementos según la última movilidad y actualizado por inflación

La ANSES realiza el pago
La ANSES realiza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales el miércoles 25 de febrero de 2026 conforme al cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, el pago de jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales para beneficiarios de todo el país, siguiendo el cronograma oficial publicado en el Boletín Oficial. Según informaron fuentes oficiales, el calendario de pagos incorpora un aumento del 2,85% respecto al mes anterior, correspondiente al ajuste por inflación de diciembre.

Durante esta jornada, el sistema previsional argentino abarca tanto a quienes perciben haberes mínimos como a quienes superan ese umbral, además de titulares de otras asistencias como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas (PNC). La información se actualiza diariamente a través de la web de la ANSES, donde cada beneficiario puede consultar fechas, montos y medios de cobro.

Quiénes cobran hoy, 25 de febrero

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES incorpora un aumento del 2,85% por ajuste de inflación para jubilados y beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este día, la ANSES cumple con el pago a diferentes grupos de beneficiarios conforme a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. El detalle, según información oficial, es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben más de un haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 4 y 5 tienen acreditado el pago hoy, 25 de febrero. El esquema, implementado por la ANSES, permite escalonar los depósitos para evitar aglomeraciones en los bancos y oficinas de pago.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, no se registran pagos en el día de la fecha. El cronograma para estas prestaciones sociales busca asegurar la cobertura mensual y la atención regular a las familias beneficiarias.

Asignación por Embarazo

El miércoles 25 de febrero se realiza el pago a titulares de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 9. Esta prestación, dirigida a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, sigue el mismo criterio de distribución escalonada.

Asignación por Prenatal y Maternidad

No se registran pagos para Asignación por Prenatal y Maternidad correspondientes al 25 de febrero, ya que los últimos depósitos de este mes se realizaron el 19 de febrero para DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Las Asignaciones de Pago Único mantienen el período habilitado para el cobro entre el 10 de febrero y el 12 de marzo, sin distinción por terminación de documento. Esto incluye los conceptos de matrimonio, adopción y nacimiento.

Pensiones No Contributivas

El calendario para Pensiones No Contributivas concluyó el 13 de febrero para este mes, por lo que no hay pagos nuevos de esta prestación el 25 de febrero.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona hoy a los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 2 y 3, de acuerdo al esquema oficial. Este ingreso asiste a trabajadores despedidos sin causa justificada o con finalización de contrato.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

La jubilación mínima en febrero
La jubilación mínima en febrero 2026 asciende a $359.254,34, con un bono extraordinario de $70.000 que eleva el ingreso a $429.254,34 (Télam)

La jubilación mínima en febrero de 2026 asciende a $359.254,34, cifra a la que se suma un bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional, lo que lleva el ingreso total a $429.254,34. El haber máximo se ubica en $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza $287.403,47 más el bono, totalizando $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $251.478,04 más el bono, sumando $321.478,04.

Estos montos reflejan el incremento del 2,85% aplicado este mes, conforme a la movilidad mensual que ajusta los haberes de acuerdo con el índice de inflación divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

En febrero, las principales asignaciones que abona ANSES presentan los siguientes valores, actualizados con un incremento del 2,85%:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096, con un pago mensual de $103.276,80 (80%), dado que el 20% se retiene para el cobro anual tras la presentación de la libreta.
  • AUH por Discapacidad: $420.354, con pago mensual de $336.283,20.
  • Asignación por Embarazo: $129.096, igual que la AUH general.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.554.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.186.
  • Asignación por Nacimiento: $75.246.
  • Asignación por Adopción: $449.888.
  • Asignación por Matrimonio: $112.668.
  • Ayuda Escolar Anual: $85.000.
Los montos de la Tarjeta
Los montos de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios de AUH y AUE pueden sumar hasta $108.062 adicionales según la cantidad de hijos en el grupo familiar

La Tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de AUH, AUE y PNC, suma un monto adicional: familias con un hijo perciben $52.250, con dos hijos $81.936 y con tres hijos o más $108.062. Así, el ingreso total para quienes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar puede superar los $181.000 en febrero.

El calendario de pagos de ANSES puede consultarse en la web oficial del organismo, donde cada beneficiario tiene acceso al detalle de su liquidación, fecha y lugar de cobro. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria hasta 60 días después de la acreditación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Temas Relacionados

