Quiénes pueden acceder a préstamos personales de hasta $50.000.000 y cuáles son las tasas de interés en febrero de 2026

Banco Nación y Banco Provincia ofrecen los montos máximos más altos del mercado en créditos personales, con topes de hasta $50.000.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a préstamos personales de hasta $50.000.000 se mantiene como una alternativa relevante para trabajadores en actividad, jubilados y pensionados en la Argentina. Las condiciones, tasas y requisitos difieren según la entidad bancaria, así como el perfil del solicitante. En febrero de 2026, los bancos de mayor alcance, como Banco Nación, Banco Provincia, Banco Santander y Banco Macro, compiten por captar nuevos clientes y ofrecer soluciones de financiamiento en pesos. La posibilidad de obtener créditos con montos elevados genera interés entre quienes buscan concretar proyectos personales, financiar bienes durables o afrontar gastos imprevistos.

La oferta de estos productos responde a la demanda de usuarios que buscan alternativas de financiación con plazos extendidos, cuotas fijas y sistemas que facilitan el pago a través de débito automático en cuentas bancarias. Las diferencias entre las propuestas de cada banco radican en los montos máximos, los plazos disponibles, las tasas de interés aplicadas y las condiciones para acceder. Las entidades también establecen topes de afectación de ingresos, mecanismos para la renovación del crédito y opciones para la cancelación anticipada, lo que permite adaptar la financiación a distintos perfiles y necesidades.

Banco Nación: préstamos hasta $50.000.000 y hasta 72 cuotas

El Banco de la Nación Argentina ofrece uno de los montos máximos más elevados del mercado, con préstamos personales de hasta $50.000.000. El plazo de devolución puede extenderse hasta 72 cuotas mensuales bajo el sistema francés de amortización, lo que permite cuotas fijas y previsibles. El crédito está disponible en pesos y la cuota se descuenta automáticamente de la caja de ahorros del cliente en el banco.

El acceso está habilitado para personas en actividad laboral, con la condición de que la edad máxima al momento de la cancelación del préstamo no supere la prevista para la jubilación en el régimen correspondiente. Para inscriptos y monotributistas, se requiere la presentación del “Certificado de Cumplimiento Censal” emitido por el INDEC, cuyo faltante puede impedir la continuación del trámite.

Las tasas de interés y el costo financiero total varían significativamente entre entidades, según el perfil del solicitante y los servicios contratados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El importe de cada cuota no puede superar el 30% del haber mensual del solicitante, y este cálculo se realiza tomando como referencia la primera cuota para un período de 30 días. Existe la posibilidad de renovar el préstamo una vez cancelado al menos el 10% de las cuotas pactadas, siempre que el cliente mantenga un comportamiento regular de pago y no registre atrasos.

Las tasas varían según la adhesión al paquete de servicios “Cuenta Nación”. Los usuarios que cuentan con este paquete acceden a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija de 68%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 93,76%, un Costo Financiero Total (CFT) en TNA de 95,94% y un CFT en TEA de 151,67%. Sin el paquete, la TNA fija es de 85%, la TEA alcanza 127,33%, el CFT en TNA sube a 102,85% y el CFT en TEA llega a 168,26%. El monto mínimo de la línea es de $100.000 y todos los créditos están sujetos a evaluación crediticia y las condiciones generales de aprobación de la entidad.

Banco Provincia: créditos de hasta $50.000.000 para público general y clientes

El Banco Provincia también permite acceder a préstamos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 60 meses y sistema francés de amortización. La entidad presenta líneas diferenciadas para quienes perciben haberes en el banco y para el público en general. El segmento de público general incluye a personas que no cobran sus ingresos en la entidad, siempre que cumplan con el requisito de al menos un año de antigüedad laboral, salvo para jubilados y pensionados, que no deben acreditar antigüedad.

El monto mínimo disponible para solicitar es de $1.000 y el máximo de $50.000.000. El pago de las cuotas puede realizarse mediante débito automático en cuenta o por ventanilla. La entidad establece que la afectación máxima de los ingresos netos líquidos no debe superar el 30%. El plazo de devolución es de hasta 60 meses para solicitudes por Home Banking, BIP Móvil o Cuenta DNI. Los clientes pueden gestionar el préstamo en sucursal con plazos de hasta 48 meses.

Para el público general, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 91%, la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza 140,40% y el Costo Financiero Total (CFT) nominal anual es de 91%. El CFT efectivo anual asciende a 140,40%. Un ejemplo publicado por la entidad indica que la cuota estimada es de $7.678,97 por cada $100.000 a 60 meses. El banco facilita la precancelación, con una comisión del 4% sobre el monto a cancelar si se realiza antes de haberse cumplido la cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento. La revocación puede efectuarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción del contrato o la disponibilidad del préstamo.

Usuario introduce una tarjeta bancaria en un cajero automático, actividad vulnerable a fraudes electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Santander: súper préstamos hasta 72 meses y condiciones online

El Banco Santander ofrece el “Súper Préstamo Personal Tradicional”, que permite acceder a montos desde $10.000 y con un plazo máximo de devolución de 72 meses en cuotas fijas mensuales. El monto máximo que se puede solicitar queda sujeto a los ingresos y la calificación crediticia del solicitante. La obtención del crédito es 100% online, desde la app o el Online Banking, y el dinero se acredita de forma inmediata tras la aprobación.

El sistema de pago de cuotas está basado en el débito automático en la SuperCuenta el día de vencimiento elegido por el cliente. La entidad permite elegir la fecha de inicio del pago de la primera cuota, que luego se replica en los meses siguientes. El sistema de amortización es el francés.

Para quienes no acreditan sus haberes en Santander ni tienen productos de crédito en el banco u otras entidades, la entidad ofrece un “Super Préstamo Preacordado” al cumplir seis meses desde el alta del producto. El costo financiero incluye una Tasa Nominal Anual (TNA) de 85%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 127,33% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 168,26%. Un ejemplo de simulador señala que por cada $100.000 a 72 meses, la cuota mensual es de $8.622,52 con IVA incluido, sin sellos.

En caso de cancelación anticipada total, la comisión es del 4% más IVA, solo si la precancelación ocurre durante los primeros 180 días o dentro de la primera cuarta parte del plazo. El préstamo está disponible para cartera de consumo y requiere verificación de seguridad para la acreditación inmediata de los fondos.

Banco Macro: préstamos de hasta $10.000.000 con tasas variables según cliente

El Banco Macro dispone de préstamos personales de hasta $10.000.000 para quienes no cobran su sueldo o jubilación en la entidad. El monto mínimo es de $10.000 y los plazos posibles van de 12 a 60 meses. El sistema de amortización es francés, con cuotas fijas mensuales. La entidad aclara que la primera cuota será mayor y la última menor al valor promedio, ya que el cálculo se realiza en función de la fecha de pago respecto a días laborables y fines de semana.

Los bancos exigen que la cuota mensual no supere entre el 30% y el 35% de los ingresos netos del usuario (Franco Fafasuli)

La tasa para quienes no acreditan haberes en Macro es de TNA 88%, TEA 133,78% y Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 196,84%. Un ejemplo representativo muestra que para un préstamo de $10.000 a 60 meses, la TNA es de 94%, la TEA asciende a 147,19% y el CFTEA llega a 196,44%, con una primera cuota estimada de $956,41, importe que incluye capital, intereses e IVA.

El pago de las cuotas se realiza mediante débito automático en cuenta Macro. Los créditos están sujetos a evaluación crediticia y las condiciones generales del banco. El acceso a tasas preferenciales está reservado para quienes perciben haberes en la entidad, mientras que para el público en general se aplican las tasas informadas.

Comparación de condiciones y requisitos

Entre las propuestas analizadas, Banco Nación y Banco Provincia se destacan por ofrecer el monto máximo más elevado, con topes de $50.000.000. Ambas entidades permiten extender el plazo de devolución hasta 60 o 72 meses, según el caso, y aplican sistemas que contemplan cuotas fijas y afectación máxima de los ingresos. Banco Santander ofrece flexibilidad en la gestión y acreditación inmediata, con un plazo de hasta 72 meses y tasas similares a las de Banco Nación para quienes no son clientes. Banco Macro limita el monto máximo a $10.000.000 para no clientes y aplica tasas más elevadas en el segmento general.

La diversidad en los requisitos de acceso, la necesidad de documentación específica como el “Certificado de Cumplimiento Censal” en algunos casos, y la posibilidad de precancelación o renovación, responden a un contexto en el que la demanda de financiamiento sigue vigente. Las entidades bancarias continúan ajustando las condiciones para atraer distintos perfiles de clientes, con propuestas que priorizan la digitalización y la simplicidad en la gestión.