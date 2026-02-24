Milei se reunió con directivos de Visa de Argentina y la región

El presidente Javier Milei se reunió con la gerente general de Visa Argentina, Gabriela Renaudo, otros ejecutivos de la compañía y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en una mesa de trabajo. (Casa Rosada)

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió en Casa Rosada a la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo, al director de Relaciones Gubernamentales para la región, Mauro Williams, y al director de Finanzas regional, Jorge Acosta. También asistió el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Durante la reunión, los representantes de Visa detallaron el reciente acuerdo definitivo para la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay en el país. Ambas empresas pertenecen actualmente al fondo Advent International. La operación busca fortalecer la infraestructura de pagos digitales en Argentina, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica, y favorecer la adopción de soluciones innovadoras tanto para consumidores como para comercios.

El encuentro se realizó en el contexto del avance de la digitalización en el sistema financiero argentino y el interés de actores globales por ampliar su presencia en el mercado local.

Compra de Prisma y Newpay

Visa firmó un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, dos empresas clave en el ecosistema de pagos digitales de Argentina. Según el comunicado oficial, esta adquisición estratégica refuerza el objetivo de la compañía de ofrecer tecnologías avanzadas y de acelerar la adopción de soluciones innovadoras en el país. La operación, que aún depende del cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, no reveló el monto involucrado y prevé concretarse durante el primer trimestre del año.

Prisma Medios de Pago brinda servicios de procesamiento para tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay provee infraestructura para la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas. La integración de ambas plataformas con la red global de Visa apunta a impulsar la implementación de tecnologías como tokenización, autenticación biométrica, gestión de riesgos y herramientas de inteligencia artificial. La compañía destacó la posibilidad de potenciar la digitalización en el mercado argentino, ampliando el acceso a pagos modernos para consumidores y comercios.

Javier Milei, presidente de Argentina, posa junto a directivos de Visa y la emblemática motosierra dorada con la inscripción 'Las Fuerzas del Cielo' durante un encuentro en un despacho oficial (Casa Rosada)

La división de adquirencia de Prisma, conocida como Payway, quedó excluida de la transacción y continuará operando de manera independiente bajo la propiedad de Advent International. Payway, junto con Fiserv y Mercado Pago, integra el grupo de líderes en el sector de adquirencia, facilitando que los comercios dispongan de terminales de pago y cobros con tarjetas y códigos QR. Según el comunicado oficial, “Payway S.A.U. no es parte de esta transacción y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios”.

El diseño empresarial de Prisma, dividido en tres sociedades independientes desde 2023, permitió segmentar el negocio para facilitar la venta de sus unidades sin objeciones regulatorias. Este formato responde a decisiones previas del fondo Advent, que había ingresado al negocio en 2019 y luego completó la adquisición total de las participaciones bancarias en 2022. En el mercado financiero se entiende que Advent siempre contempló la posibilidad de vender parte de estos activos.

La historia de Prisma está ligada a decisiones antimonopolio en el país. En 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia impulsó una desinversión de los bancos, que por entonces eran propietarios de la empresa y actuaban como emisores y adquirentes de tarjetas. Esta medida buscó reducir la posición dominante en el procesamiento de pagos. Desde la llegada de Advent, Prisma operó bajo un esquema de mayor competencia y menor exclusividad.

La regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió el mercado a la multiadquirencia y redujo la tasa de intercambio que los adquirentes cobraban a los comercios. Esta apertura generó un entorno más competitivo y habilitó la coexistencia de múltiples actores en el procesamiento de pagos con Visa y Mastercard, lo que desplazó la exclusividad de los bancos y promovió la innovación en el sector.

Con la compra de Prisma y Newpay, Visa profundiza una estrategia de expansión regional que ya implementó en países como Brasil y México, donde adquirió plataformas tecnológicas y participaciones en empresas líderes para fortalecer su oferta de servicios digitales. En Brasil, Visa invirtió en la plataforma Pismo, mientras que en México adquirió una participación mayoritaria en Prosa, el principal procesador de pagos electrónicos del país.

Según declaraciones oficiales, “esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”. La compañía remarcó que la integración de la experiencia local de Prisma y Newpay con su tecnología global permitirá “que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios”. Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa para Argentina y Cono Sur, subrayó que “esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”.