Mercado Libre tuvo ingresos por USD 28.900 millones en 2025 pero la acción cae más de 5%: el motivo detrás de la baja

Con más de 120 millones de compradores únicos, Mercado Libre alcanzó en 2025 su máximo histórico de usuarios en la plataforma (dfsud.com)

Mercado Libre alcanzó en 2025 ingresos netos globales por USD 28.900 millones, un incremento interanual del 39 por ciento. En Argentina, la empresa se consolidó como referente del comercio electrónico al registrar un alza del 42% interanual en el volumen bruto de mercancías vendidas y una expansión del 36% en unidades comercializadas durante el año.

Sin embargo, la agencia de noticias Reuters consignó que la firma de e-commerce registró un retroceso de 12,5% en sus ganancias trimestrales e incumplió las estimaciones de los analistas debido a que se vio afectada “por las inversiones en crédito y logística”.

“El vicepresidente senior de relaciones con inversores de MercadoLibre, Leandro Cuccioli, dijo a Reuters que la caída de las ganancias se debió a una compresión del margen liderada por la decisión de la firma de aumentar las inversiones centradas en el rendimiento a largo plazo”, añadió el medio.

Esta dinámica golpeó a la acción de Mercado Libre en el after market. Hacia las 20, hora Argentina, el papel que cotiza en Wall Street experimentaba un retroceso de más de 5%, pese a los resultados positivos a nivel anual en términos de ingresos.

Resultados globales de Mercado Libre 2025

A nivel global, Mercado Libre reportó ingresos netos anuales de USD 28.900 millones, equivalentes a un avance del 39% respecto del año anterior. La utilidad neta anual llegó a USD 2.000 millones y el margen operativo se ubicó en 11,1%, con un resultado operativo de 3.200 millones de dólares.

En Argentina, la empresa registró un alza del 42% en el volumen de mercancías vendidas, reafirmando su dominio en el mercado interno.

Durante el año, el volumen bruto de mercancías vendidas ascendió a USD 65.000 millones, lo que representó un aumento del 26% interanual. Se vendieron más de 2.400 millones de productos y la cantidad de compradores únicos anuales superó los 120 millones, alcanzando el nivel más alto en la historia de la plataforma.

En el cuarto trimestre, la compañía reportó ingresos netos de USD 8.800 millones, un incremento de 45% frente al mismo periodo de 2024. Además, se registraron en los últimos tres meses del año pasado más de 80 millones de compradores únicos, con récord en productos entregados.

En Brasil, el volumen bruto de mercancías vendidas creció un 35% interanual en moneda constante y los artículos vendidos aumentaron un 45% respecto al año anterior. El país vecino cerró el último trimestre con la mayor cifra diaria de ventas gracias a la promoción Black Friday, posicionándolo como el mercado más pujante para la empresa a finales de 2025. México mostró un comportamiento análogo, con incrementos del 35% en el volumen bruto de mercancías vendidas y del 45% en productos comercializados.

Expansión y liderazgo en servicios financieros

Mercado Pago, la división de tecnología financiera de Mercado Libre, culminó 2025 con casi 78 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 27% interanual de acuerdo con los resultados del cuarto trimestre difundidos por la firma. El volumen total de pagos procesados alcanzó los USD 278 mil millones, 41% por encima de 2024, junto con más de 15.500 millones de transacciones anuales.

La cartera de crédito creció 90%, totalizando USD 12.500 millones, mientras que los activos bajo gestión llegaron a casi USD 19.000 millones tras expandirse un 78%. La morosidad de 15 a 90 días bajó a 4,4%, el mínimo histórico para la compañía.

Bajo la visión de Galperin, Mercado Libre alcanzó en 2025 ingresos históricos por USD 28.900 millones, consolidándose como el gigante del e-commerce regional (EFE)

Durante el año se emitieron 2,8 millones de tarjetas de crédito. Mercado Pago consolidó su liderazgo como banco digital en Brasil, México, Argentina y Chile. La experiencia del cliente se vio reforzada por un asistente de inteligencia artificial, lanzado en octubre, que gestionó más de 9 millones de consultas en el último trimestre y resolvió el 87% de los casos sin intervención humana.

Innovación tecnológica y perspectivas futuras

Desde la compañía destacaron que la aplicación transversal de inteligencia artificial mejoró la eficiencia y potenció el crecimiento de los modelos de suscripción y la publicidad digital. Algoritmos de recomendación y herramientas automatizadas permitieron que los ingresos vinculados a publicidad aumentaran un 67% respecto a 2024. El sistema de análisis identificó comercios de alto valor, optimizando los volúmenes gestionados por Mercado Pago.

El año finalizó con la transición directiva: Ariel Szarfsztejn, antes presidente de Commerce, asumió el cargo de director general a partir del 1 de enero de 2026, tras el anuncio realizado en mayo anterior.

El director financiero Martín de los Santos enfatizó que el alto nivel de satisfacción del cliente y el avance en adopción digital consolidan las ventajas competitivas de Mercado Libre y fortalecen su capacidad para sostener el liderazgo tanto en comercio electrónico como en inclusión financiera en América Latina.