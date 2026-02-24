Gustavo Salinas, presidente de Toyota: “Con el avance de China, las reformas para poder competir deben tomar otra velocidad”

Gustavo Salinas pidió que se acelere el proceso de igualar las condiciones entre importaciones y exportaciones automotrices en Argentina. (Toyota Argentina)

Con el lanzamiento del nuevo Yaris Cross, Toyota se subió a la pelea por conquistar uno de los segmentos más concurridos del mercado automotor actual, no solo en la Argentina sino a nivel regional: el de los SUV compactos, también conocidos como B-SUV.

El evento se realizó en el Movistar Arena este lunes, y aunque ya se conocían las cualidades del producto e incluso también los precios que tienen y que seguirán vigentes durante marzo, fue la primera vez que públicamente se mostró este modelo, que a decir de muchos es una “RAV4 en miniatura”, ya que su diseño guarda muchas similitudes con el Toyota más vendido del mundo, que es un C-SUV.

Un par de horas antes de esta presentación en sociedad, Infobae tuvo un encuentro mano a mano con Gustavo Salinas, presidente de la filial local de la marca, quién definió el significado del Yaris Cross pero también se extendió en la coyuntura que vive la industria automotriz argentina en medio de una ola de importaciones mientras todavía persisten las penalizaciones a la competitividad que representa la carga fiscal que tienen los autos fabricados en Argentina.

El nuevo Toyota Yaris Cross híbrido fue presentado en el Movistar Arena de Argentina, marcando el debut de la marca en el segmento de los B-SUV en el mercado local. (Toyota Argentina)

“El Etios fue el primer Toyota para la gente. Hoy decimos que el Yaris Cross es el primer Toyota híbrido en ese segmento de vehículo, pero con una propuesta que va más allá de lo que es un vehículo. Porque tiene 10 años de garantía, el respaldo en posventa y el cuidado del cliente y la eficiencia de este motor híbrido que estamos planteando", dijo Salinas, entrando en el terreno más difícil por el que deben transitar las marcas convencionales ante la amenaza de nuevo jugadores, especialmente de fabricantes chinos.

“El mercado está mucho más competitivo. Pero yo siempre digo que hay clientes que buscan diferentes cosas. Hay clientes que buscan exclusivamente el vehículo con mejor precio, otros que buscan el vehículo más confiable, otros que buscan lo último en tecnología. Nosotros tenemos una propuesta muy clara, que venimos sosteniendo a lo largo de los años. Y nuestros autos tienen un valor de reventa, que significa siempre algo muy importante para los clientes”, sentenció.

Uno de los cuestionamientos que se hizo al conocer el portafolio de Yaris Cross fue el precio en el que posicionaron el modelo, que está por encima respecto a otros B-SUV actuales.

“Los precios los termina marcando el cliente, cuánto está dispuesto a pagar o no. Es una falacia que uno pone el precio, el precio lo pone el cliente. Ahora, para darle yo lo mejor al cliente, qué tengo que trabajar sobre la mayor eficiencia en nuestros costos y sobre eso es lo que estamos trabajando todos los días”, respondió Salinas.

Toyota exportó más de USD 4.300 millones y la pick-up Hilux fue el vehículo más vendido en Chile. Sin embargo enfrenta dificultades de competitividad para sostener ese mercado

La competitividad argentina

El tema no podía ser más coyuntural, porque hay dos ejes sobre los que se puede mejorar la eficiencia. Trabajando en los costos propios por un lado y, en conjunto con el sector público por el otro, para mejorar la relación costos/precio y competitividad industrial a partir de una matriz fiscal que no penalice las inversiones en producción local.

“Las cosas que van ocurriendo en la Argentina y que buscan generar un desarrollo sustentable de la economía en el largo plazo, conlleva parte de la apertura de la economía. Bienvenido sea, pero ese desarrollo requiere también la integración de la Argentina hacia el mundo. Nosotros exportamos el 80% de nuestra producción, son más de USD 4.300 millones de exportación, y estamos haciendo un trabajo muy intenso de eficiencia tratando de reducir un segundo nuestra producción. Pero creemos también que hay que acelerar los tiempos puertas hacia afuera para poder sincronizar tanto lo que viene a la Argentina como lo que la Argentina puede llegar a exportar. El proceso tiene que ser homogéneo, no heterogéneo entre ambos sectores”, dijo.

El presidente de Toyota Argentina fue directo al punto que más le preocupa como fabricante. “En un sector automotriz tan competitivo globalmente como lo es hoy, donde la irrupción de China en el mundo es un factor de disrupción, políticas de retención de exportaciones no tienen margen dentro del esquema de lo que es un negocio exportador industrial, para poder realmente sostener un volumen de exportación como el que viene realizando Toyota Argentina”, señaló.

Lo que cuestiona Salinas, claramente, es la diferente velocidad con la que se abren las puertas a la importación y en la que se trabaja para eliminar las barreras que frenan las exportaciones.

“Creemos que ya ha transcurrido un tiempo suficiente como para que eso tome otra dinámica en su normalización. Otra velocidad, y que eso genere condiciones más propicias para poder hacer una exportación sustentable a lo largo del tiempo. Hoy estamos teniendo desafíos serios en algunos destinos a los cuales exportamos. Y no es un tema de calidad, porque en Chile, el mercado más abierto de toda la región, el vehículo más vendido de 2025 en todos los segmentos fue la pick-up Hilux fabricada en Argentina. Definitivamente tenemos que empezar a dinamizar un poco las decisiones que tienen que ver con las retenciones de exportación”, enfatizó el presidente de Toyota Argentina.

Gustavo Salinas cree que el mercado se reactivará en marzo, especialmente por los ingresos que generará la energía y el agro. (Toyota Argentina)

Mercado argentino en pausa

Pero más allá de las exportaciones, en el día a día del mercado automotor local también hay un escenario complejo. Enero fue un buen mes, pero no alcanzó el volumen de ventas en el mercado argentino que se había proyectado. Febrero, sin datos oficiales por decisión del Gobierno de no suministrárselos a las entidades que procesan esa información diariamente para el sector, viene considerablemente por debajo de la referencia interanual.

“Seguimos confiando en un mercado muy bueno para el año 2026. Depende de distintos factores: la reactivación económica y el orden macroeconómico. Pero también el nivel de tasa de interés del crédito es muy importante en la venta automotriz y todavía seguimos por encima de lo deseable", puntualizó.

Esas son variables que parecen estar marcando el inicio del año, aunque Salinas cree que es circunstancial.

“Hoy por hoy, la demanda está efectivamente más ralentizada, pero hay sectores de la economía que tienen que ver más con la energía y con el campo con los que tenemos una expectativa muy buena. Especialmente en esos casos el impacto tiene una incidencia muy alta en pickups. Deberíamos verlo a partir de marzo”, finalizó.