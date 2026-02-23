Economía

Una marca líder de motos fabricará cuatriciclos en Argentina: qué modelo es y cuándo comenzará a producirse

Honda anunció que empezará a fabricar localmente un vehículo que se importaba desde Estados Unidos. Serán 10.000 unidades al año y le permitirá aumentar el empleo un 10%

Guardar
Un cuatriciclo Honda TRX420MF es
Un cuatriciclo Honda TRX420MF es el modelo que será fabricado en la planta de Campana de Honda Argentina tras una inversión de 24 millones de dólares para su producción desde marzo. (Honda Motor Argentina)

De las 12 fábricas de vehículos automotores que tiene la industria argentina, ocho son de automóviles y pick-ups, tres de camiones y una de motos. Esta última es Honda Motor de Argentina, que desde 2020 discontinuó la línea de autos y se dedica exclusivamente a producir vehículos de dos ruedas para el mercado local y regional, y que acaba de anunciar que ingresará desde el mes de marzo en el rubro de los cuatriciclos.

Lo hará con una nueva inversión de más de 24 millones de dólares para comenzar la fabricación local del cuatriciclo Honda TRX420FM en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires. Esta decisión industrial representa ampliar la capacidad de las instalaciones productivas en Argentina, complementa el programa que incluye la fabricación y ensamblado de motos en otras tres líneas de producción.

Según detalló la marca, la decisión de producir este modelo, que hasta ahora se importaba desde Estados Unidos, está motivada por el crecimiento sostenido del mercado y el aumento de la demanda de soluciones adaptables tanto para el trabajo rural como para otros usos. En ese aspecto, el concepto del cuatriciclo, esencialmente un vehículo fuerte y robusto, se posiciona como una herramienta clave para actividades agrícolas y productivas, debido a su capacidad, eficiencia y agilidad.

El Honda TRX420FM tiene 2.103 mm largo, 1.204 mm ancho y 1.173 mm alto, una distancia entre ejes de 1.270 mm. y un peso en orden de marcha de 279 kg. El motor es el monocilíndrico de 420 cm3 de 4 tiempos y 2 válvulas, refrigerado por líquido, que entrega una potencia de 26,5CV a 6.000 RPM y está asociado a una caja de 5 velocidades con reversa, acoplamiento constante. En su condición de vehículo todoterreno, dispone de alternativas de uso en tracción simple trasera (TM) / Integral + TraxLok + Diferencial delantero (FM), lo que le da nombre al modelo.

Vista aérea de la planta
Vista aérea de la planta de Honda Motor Company en Campana, Argentina, donde se invertirán USD 24 millones para producir el cuatriciclo TRX420MF. (Honda Motor Argentina)

Una fábrica con capacidad para aumentar producción

La planta de Campana ocupa un predio de 142 hectáreas, con 68.000 metros cuadrados cubiertos, y emplea a más de 1.000 personas. El inicio de la fabricación del TRX420FM está previsto para mediados de marzo, incorporando una nueva línea de producción exclusiva para cuatriciclos que se sumará a las tres líneas actuales de motocicletas. Este proyecto industrial contempla un crecimiento de más del 10% en la dotación de personal, lo que representa una apuesta por la generación de empleo local y la especialización de la fuerza laboral.

Honda resaltó que la planta de Campana cuenta con tecnología de última generación y opera bajo estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, indicando además que la instalación utiliza energía renovable, en línea con los compromisos ambientales asumidos por la compañía a nivel global para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Estas cualidades le permitieron convertirse en uno de los centros de producción estratégicos de la marca en el rubro motos, desde donde se abastece de elementos y desarrollos la planta de Manaos, Brasil, la más grande que tiene Honda en todo el mundo.

De acuerdo con la información difundida por Honda Motor de Argentina, la capacidad de producción anual estimada para el cuatriciclo TRX420FM será de 10.000 unidades. Este volumen responde a las proyecciones de crecimiento del mercado interno y a la posibilidad de abastecer futuros mercados regionales. La empresa enfatizó que esta inversión refuerza su confianza y compromiso con la industria nacional, luego de 48 años de presencia en el país.

La apuesta por la producción local del TRX420FM se enmarca en una tendencia regional de Honda por una progresiva sustitución de importaciones y desarrollo paralelo de proveedores nacionales. Con esta decisión se busca ofrecer valor agregado a sus clientes y contribuir al desarrollo económico y social de la región, fortaleciendo la integración de sus cadenas productivas.

Temas Relacionados

Honda motosHonda ArgentinaProducción automotrizindustria automotriz argentinaCuatriciclosMotosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar sigue cayendo y acumula una baja de 5% en febrero

El tipo de cambio mayorista cedió a $1.370,50, a 230 pesos o 16,8% del techo de las bandas. Al público cerró a $1.390 en el Banco Nación. Son los precios más bajos desde septiembre

El dólar sigue cayendo y

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El Idecba actualizó los ingresos mínimos para cada estrato social en la Ciudad. Una familia necesita más de $1.396.660 al mes para no ser considerada pobre y superar los $767.413 para quedar por encima del umbral de indigencia

Cuánto hay que ganar para

Crisis en la industria: un grupo británico cerró su fábrica en San Luis y despidió a todos sus empleados

La planta, ubicada en la localidad de Juana Koslay, fabricaba la piedra laja para la construcción. La empresa pertenecía a un holding con presencia en más de 20 países y atravesaba un largo conflicto laboral

Crisis en la industria: un

El salario pretendido por los argentinos volvió a caer en enero: cuánto piden por cada puesto

Se trata del segundo mes consecutivo en negativo. Cuáles fueron los sectores con mayores y menores pretensiones

El salario pretendido por los

Aumento de la morosidad: 1 de cada 4 personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito

La situación crediticia de las familias se vuelve cada vez más compleja y la expansión del crédito empieza a mostrar límites

Aumento de la morosidad: 1
DEPORTES
Con Bareiro y sin Cavani:

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

Tomás Etcheverry, el campeón que forjó su identidad entre La Plata y el mundo: de aquel juego en la playa a la gloria en el Río Open

De sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre: el renacer de Guido Justo

Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

TELESHOW
El particular mensaje que escribió

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó otra lancha

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein