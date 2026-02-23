Jorge Brito, presidente de Banco Macro: “Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”

Jorge Brito, presidente del Banco Macro.

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, advirtió que la actividad privada atraviesa un escenario de “estrangulamiento” y planteó la necesidad de debatir el ritmo del proceso desinflacionario. Si bien reconoció los logros del Gobierno en la reducción de la inflación a través de una política fiscal y monetaria que consideró satisfactoria, sostuvo que el avance en esa dirección presenta riesgos para la economía real y llamó a discutir si conviene mantener esa velocidad o moderarla para evitar mayores perjuicios al sector productivo.

“Comparto la lucha que ha tenido el Gobierno para bajar la inflación con su política fiscal y monetaria, que ha sido satisfactoria. Pero se llega a un punto en el cual hoy hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento”, señaló el empresario.

Y sumó: “No digo abandonar la lucha contra la inflación ni salir del superávit fiscal, porque eso sería una locura y siempre hemos valorado esas decisiones del Gobierno. Pero tal vez, en materia monetaria, habría que ser un poco más prudente y mirar más de cerca lo que está pasando en la actividad privada”.

“Venimos de una Argentina con una excepción casi única en el mundo: los bancos no podemos prestar dólares libremente. Pasaron 24 años desde la ley que restringió los préstamos y creemos que, para que el país retome su senda de crecimiento, debería recuperarse el crédito. Hay una gran oportunidad de canalizar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. Con tasas atractivas y la posibilidad de prestar en dólares, eso podría crecer”, agregó.

Por otra parte, el banquero aclaró que no están solicitando una apertura total del crédito en dólares, ni consideran recomendable avanzar en ese sentido de manera inmediata. Según recogió La Nación, el titular de Genneia explicó que hay sectores con potencial para financiarse en moneda extranjera a tasas más bajas, lo que representaría un impulso relevante para la actividad económica.

Jorge Brito advirtió que hay una "suerte de estrangulamiento en la actividad privada". (Alejandro Beltrame)

“Dentro del Gobierno hay distintas miradas y serán ellos quienes definan si habilitan esto y cuándo. Nosotros creemos que, aunque sea de manera preventiva y escalonada, sería positivo para la economía. Además, los propios bancos somos quienes administramos los riesgos”, manifestó sobre la idea de ampliar el universo que puede tomar créditos en moneda extranjera.

Sobre la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal, Brito aseguró que todavía no se vio un aumento considerable de los flujos: “Puedo hablar por mi banco. Tal vez el Banco Nación ha liderado este proceso y tenga números importantes, pero desconozco los datos del sistema en general”.

Inversión en Mendoza

Jorge Brito, que también es presidente de la empresa de energías renovables Genneia, inauguró hoy, en Mendoza, el Parque Solar Anchoris. La inversión del proyecto fue de 160 millones de dólares.

El crecimiento de Genneia en Cuyo se refleja en la proyección de 800 MW solares para la región al cierre de 2026, una cifra que incluye la finalización del proyecto San Juan Sur, que aportará 130 MW adicionales. Actualmente, la capacidad solar de la compañía en la zona suma 630 MW y se distribuye entre Anchoris y los activos de Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I y los primeros 140 MW del Parque Solar San Rafael.

La ceremonia de inauguración reunió a Bernardo Andrews, CEO de la compañía; el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo; el presidente de la Cámara de Senadores Martín Kerchner; el ministro de Gobierno provincial Natalio Mema y la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre.

“La inauguración de Anchoris no es solo un hito para Mendoza; nos permite consolidar a Genneia como el líder absoluto de la matriz energética renovable en Argentina. Con este paso, reafirmamos nuestra capacidad para encabezar la transición energética nacional, respondiendo con infraestructura real a la demanda de sectores críticos como la minería. Estos proyectos nos permitirán alcanzar una capacidad instalada superior a los 1.7 GW para 2026, reafirmando que no solo somos los pioneros, sino los mayores inversores en el sector. Con el 20% del mercado tanto en generación eólica y solar, en 2025 nos transformamos también en la principal compañía de energía solar del país”, dijo Brito.

Por su parte, el gobernador Cornejo subrayó el impacto regional: “Este parque solar es una muestra concreta del rumbo que ha tomado Mendoza para consolidarse como un polo de energías renovables. Inversiones de esta magnitud generan empleo genuino, impulsan la economía local y validan nuestra decisión de avanzar hacia un modelo energético competitivo y moderno”.