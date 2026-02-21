Un exfuncionario de Economía defendió la apertura y destacó el auge de las inversiones en riego

Las áreas irrigadas en el Centro Oeste del país están obteniendo altos rendimientos (Revista Chacra)

Sequías e inundaciones son dos de los grandes factores de riesgo de la producción agraria, y en momentos en que las recientes lluvias atenuaron, pero no disiparon del todo, los problemas de escasez de agua en algunas regiones del país, el Senado aprobó en la semana un proyecto que busca favorecer las inversiones en equipos de riego y otros implementos que apuntan en particular al sector agropecuario.

A eso se refirió el exsubsecretario de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Santiago Migone, en un posteo en la red social X en el que destacó el fuerte aumento de la importación de equipos de riego.

“El año pasado fue récord en importación de equipos de riego. En 2024 se redujeron los aranceles del 12% al 2%. No somos conscientes de lo que puede cambiar el país con inversión masiva en riego”, escribió Migone, que hasta mediados de 2025 integró el equipo económico y se alejó, según circuló en ese momento, debido a que el congelamiento de las remuneraciones en el sector público había llevado muy abajo los ingresos de los funcionarios. Posteriormente, con la salida por “temas personales” de otros dos funcionarios del área, Economía avanzó en la simplificación del área

Migone subrayó también un aspecto incluido en el texto del proyecto de “Modernización laboral” que la Cámara de Diputados aprobó en la semana y que el gobierno buscará el próximo viernes convertir en ley en una sesión del Senado.

RIMI y Riego

“Pocos mencionan una medida clave de la nueva ley. Dentro del RIMI (RIGI para PyMEs), se impulsa fuertemente la inversión en riego. Esto fortalece al agro, el sector más productivo del país. Se destaca poco, pero es de enorme impacto”, escribió Migone para referirse al “Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones” incluido en el capítulo tributario del proyecto oficial (este sábado, en una entrevista radial, el constitucionalista Félix Lonigro dijo que ese capítulo podría ser declarado inconstitucional, pues según la CN los temas impositivos deben tener como Cámara de origen a Diputados, y el Ejecutivo giró primero el proyecto al Senado).

Migone destacó como “beneficios concretos” para las inversiones la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, la deducción impositiva en una sola cuota para equipos, la devolución del IVA en tres meses y la reducción a la mitad de le cuota del IVA en energía eléctrica para riego.

Además, subrayó, “no hay monto mínimo de inversión, a diferencia de otros rubros” lo que -fundamentó- “,ejora el flujo de caja y la rentabilidad”.

Según el exfuncionario el RIMI aplicado a las inversiones en riesgo permitirá expandir la frontera productiva, especialmente en provincias no centrales como Salta, Mendoza, San Juan o La Rioja.

El campo es un sector desconcentrado, con miles de productores y PyMEs involucrados, no unas pocas empresas grandes, y obviamente genera empleo genuino y exportaciones: más riego implica más hectáreas cultivables, mayor producción intensiva y más mano de obra en regiones que lo necesitan

De hecho, si bien el RIMI incluido en el proyecto de modernización laboral fija mínimos de inversión de USD 150.000 para las micro empresas, de USD 600.000 para las pequeñas empresas y de USD 3,5 millones para las medianas empresas, un pasaje del texto aprobado en Diputados dice “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos (…) las inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riesgo, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada en cada caso”.

Migone, actualmente miembro de una consultora especializada en “soluciones financieras integrales”, también salió al cruce de la vicepresidente, Victoria Villarruel, cada vez más alejada del gobierno de Javier Milei.

A raíz del rechazo de la CSJ de EEUU a las “tarifas recíprocas” que dispuso Donald Trump, Villarruel en cierta forma se “solidarizó” con el jefe de la Casa Blanca y criticó oblicuamente la apertura comercial del gobierno de Milei.

En un pasaje, la vicepresidente escribió: “sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina. La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”.

A lo que Migone respondió: “No entiendo de dónde saca la gente que Argentina tiene una apertura total e irrestricta de importaciones. Argentina es uno de los países del mundo con mayores impuestos a la importación!”