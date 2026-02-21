Después de la misión del FMI: qué va a pasar con las metas incumplidas, próximo desembolso y el objetivo de reservas para marzo

Las conversaciones con los equipos técnicos del FMI siguen de manera virtual

La última revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún continúa a pesar de que la misión dejó el país, expuso las metas no alcanzadas durante el 2025. La atención principal de los enviados del Fondo se centró en el incumplimiento del objetivo de reservas netas, con reconocimientos a algunos progresos en algunas reformas y la exigencia de avanzar en las que restan.

Luego de la partida de la misión del FMI, que dejó el país el jueves 12 para continuar las conversaciones de manera virtual, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó los avances en la reforma laboral y la apertura comercial. Remarcó la persistencia de compromisos pendientes que el Gobierno asumió en los ámbitos fiscal, monetario y estructural, y subrayó la necesidad de cumplir con los objetivos cuantitativos del acuerdo, en particular en lo referente a la acumulación de reservas.

En ese contexto, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, dijo a Infobae que los compromisos asumidos ante el FMI se dividen en metas cuantitativas, que incluyen los objetivos fiscales y monetarios, y los estructurales.

Según Tiscornia, el Gobierno nacional ha mostrado capacidad para cumplir con la meta fiscal y la restricción sobre el financiamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro, pero el mayor desvío se encuentra en la acumulación de reservas.

El economista de C&T detalló que, tras la primera revisión, el Gobierno asumió compromisos estructurales que no se cumplieron, como la publicación de un reporte sobre empresas estatales y la presentación de un plan para su privatización. Aun así, destacó avances en la presentación de un Presupuesto para 2026 con regla de déficit cero, la eliminación de fondos fiduciarios -excepto el destinado al gas residencial- y la desregulación del mercado eléctrico.

El incumplimiento de metas estructurales quedó en evidencia ante la opinión pública con la postergación de la nueva fórmula de inflación en enero, que debía actualizar la canasta de consumo de la Encuesta Permanente de Gasto de los Hogares (EPGHo) de 2004 por la de 2017/2018, lo que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cargo que ocupaba desde el Gobierno de Alberto Fernández.

Martín Kalos, director de Epyca Consultora, advirtió que la existencia de incumplimientos depende del criterio de evaluación.

Kalos dijo a Infobae: “Incumplimientos hay varios, pero también depende de qué es lo que uno considere como tal. La acumulación de reservas, por supuesto, también la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) figuraba. Pero sobre el objetivo fiscal, hay la discusión técnica sobre qué considerás, arriba o abajo de la línea de resultado”.

El economista añadió que, además de la acumulación de reservas y el objetivo fiscal, el FMI fijó metas sobre consensos para la reforma tributaria y referencias al sistema previsional, áreas donde no hubo avances.

Hay expectativa por la aprobación del desembolso del FMI por USD 1.000 millones

Para Kalos, el staff técnico del FMI emitirá un dictamen sobre el cumplimiento formal, pero el directorio puede conceder un waiver (dispensa) para metas no alcanzadas, con el respaldo de Estados Unidos a Argentina. Que quedó de manifiesto en los días previos a la elección legislativa a nivel nacional, en donde el Tesoro de los Estados Unidos compró pesos para impedir que el BCRA tenga que vender reservas y que se reforzó con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) para que Argentina le pague el primer vencimiento del año al organismo.

Kalos recordó que la flexibilidad que tiene el FMI con Argentina con esta segunda revisión, ya sucedió durante el 2025, cuando se postergaron evaluaciones hasta después de las elecciones presidenciales en Argentina. Según el economista, la conducta del organismo se mantiene, tolerando ciertos desvíos en función de que el Gobierno de Javier Milei cumple los aspectos fiscales prioritarios para el Fondo.

El director de Epyca Consultora también remarcó que el acuerdo incluye referencias explícitas a la política cambiaria y la eliminación del cepo, así como la unificación monetaria. Argentina mantiene múltiples tipos de cambio y, aunque la brecha se redujo al 5%, existen restricciones, sobre todo para las grandes empresas. Kalos consideró que el FMI puede reconocer avances en este aspecto, aunque el cumplimiento no es total.

El foco estará puesto en las nuevas metas de acumulación de reservas internacionales netas que se fijen para este año. Hasta ahora, para el primer trimestre de 2026, el FMI le exige al BCRA tener reservas netas por USD -3.100 millones, cuando antes de la primera le exigía que tuviera positivas, USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Mientras que, para el cuarto trimestre, la meta es de USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).

La renegociación del acuerdo de Macri

La situación de los compromisos de deuda agrega presión adicional.

Gonzalo Guiraldes, socio y economista jefe de Audemus, destacó la necesidad de abordar el primer préstamo del FMI, otorgado durante la presidencia de Mauricio Macri y renegociado por el gobierno de Alberto Fernández. “El Gobierno debe querer hacer un nuevo acuerdo que también defina metas para el primer préstamo y consiga algún tipo de refinanciación”.

La atención se concentra en el próximo desembolso del FMI previsto para marzo y en la meta de reservas que el Gobierno deberá alcanzar para sostener el acuerdo vigente. Las decisiones del organismo y la posibilidad de nuevas negociaciones definirán el horizonte financiero de Argentina en los próximos meses.