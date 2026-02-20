Economía

Caputo celebró la media sanción de la Reforma Laboral con un balance de avances que consiguió el Gobierno

En un contexto de debate parlamentario, la administración nacional impulsa transformaciones económicas de largo alcance, según la visión de la cartera económica

Guardar
Luis Caputo, ministro de Economía,
Luis Caputo, ministro de Economía, defendió la agenda de reformas estructurales tras la media sanción en Diputados (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta en la red social X para expresar su respaldo tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En su publicación, el funcionario sostuvo que el oficialismo lleva adelante cambios de raíz, estructurales, de impacto y de largo plazo. La declaración se produjo en el marco de una sesión que otorgó media sanción a la reforma, un paso clave para la agenda de transformaciones delineada por el Poder Ejecutivo.

En su mensaje, Caputo enumeró una serie de puntos que, según su perspectiva, sintetizan los ejes sobre los que se asienta la acción gubernamental. El titular del Palacio de Hacienda afirmó que, como resultado del proceso legislativo, “los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno: no tener déficit, no emitir sin respaldo, no permitir ‘gerentes de la pobreza’, desregular, bajar impuestos, tener una ley laboral seria, no perseguir a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario, el populismo y las prebendas solo conducen a la pobreza”.

La aprobación en Diputados de la reforma laboral ocurrió luego de intensas negociaciones en el recinto y de acuerdos parlamentarios que incluyeron a representantes de diferentes provincias. El tratamiento de la iniciativa se produjo en un contexto político marcado por debates sobre la orientación de la economía argentina y la necesidad de modificar aspectos centrales del régimen de trabajo. La exclusión del artículo 44, que integraba el proyecto original, representó una concesión relevante para destrabar la votación y asegurar el respaldo de sectores que hasta el momento se mostraban reticentes.

El mensaje de Caputo enfatizó la profundidad de las transformaciones emprendidas por la administración nacional. “Todo lo que está haciendo este Gobierno son cambios de raíz. Estructurales. De impacto, y de largo plazo”, publicó el ministro. Además, planteó que “el pueblo, en su mayoría, jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista. El pasado fue. Tenemos un futuro como país increíble por delante. Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo. VLLC”.

El debate en torno a la reforma laboral se instaló en la agenda política desde los primeros meses de gestión de Milei. Con el respaldo de aliados estratégicos en el Congreso, el oficialismo logró avanzar en un proyecto que propone modificar aspectos centrales de la legislación vigente. El texto aprobado incorporó cambios que buscan flexibilizar las relaciones laborales, reducir la presión fiscal sobre las empresas y limitar la intervención de intermediarios en la administración de planes sociales y asistencia estatal.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en Twitter sus reflexiones sobre los cambios estructurales del gobierno y celebró la sanción de la Reforma Laboral por la Cámara de Diputados, destacando un futuro diferente para Argentina. (@LuisCaputoAr)

En su punteo, Caputo resaltó la importancia de no emitir moneda sin respaldo, una de las banderas sostenidas por la actual gestión económica en su objetivo de controlar la inflación y recuperar la confianza en la política monetaria. El ministro también defendió la eliminación de “gerentes de la pobreza”, en alusión a figuras u organizaciones que, según la visión oficial, lucran con la administración de programas sociales. Además, planteó la necesidad de avanzar en la desregulación de la economía y la reducción de la carga impositiva como ejes para estimular el crecimiento y la creación de empleo.

El funcionario ubicó la aprobación de una nueva ley laboral como un hito relevante en el proceso de reconfiguración del sistema productivo nacional. En su mensaje, subrayó la importancia de contar con normas que, desde su perspectiva, promuevan la formalidad y la competitividad. Al mismo tiempo, rechazó enfoques que, en su visión, “persiguen a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario” y asoció el populismo y las prebendas con la generación de pobreza estructural.

La referencia al “comunismo kirchnerista” en la publicación de Caputo introdujo un elemento de confrontación política en el balance presentado por la cartera económica. El ministro atribuyó a la experiencia reciente del país una serie de dificultades que, en su opinión, el actual gobierno busca revertir mediante “cambios de raíz”. El mensaje cerró con una apelación al futuro y a la percepción de estar atravesando un momento de inflexión histórica.

La jornada parlamentaria que permitió la media sanción de la reforma laboral reflejó los alineamientos y tensiones existentes en el Congreso. La negociación incluyó apoyos clave de legisladores de provincias, quienes condicionaron su voto a la modificación o eliminación de artículos específicos. La exclusión del artículo 44, que generaba controversias, habilitó el avance del proyecto y permitió que la iniciativa obtuviera el respaldo necesario.

En el entorno económico y político, la reforma laboral representa uno de los pilares de la agenda de Milei y de Caputo. El oficialismo sostiene que la aprobación definitiva del paquete legislativo permitirá sentar las bases para un modelo de crecimiento basado en la estabilidad macroeconómica, la apertura de los mercados y la promoción de la inversión privada. El contenido del mensaje del ministro en redes sociales sintetizó la visión del gobierno sobre el alcance y la trascendencia de las reformas que impulsa en el Congreso.

Temas Relacionados

Luis CaputoReforma LaboralÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El texto definitivo del proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado, tras los cambios en Diputados

El proyecto que modifica condiciones de contratación, indemnizaciones y convenios obtuvo media sanción en la Cámara Baja y pasa a revisión en la Cámara Alta

El texto definitivo del proyecto

La Corte Suprema anuló los aranceles de Donald Trump

La decisión, con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los gravámenes “recíprocos” a casi todos los demás países: “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”

La Corte Suprema anuló los

El Gobierno estimó cuánto costó el paro general del 19 de febrero

Impacto de la huelga nacional en el transporte, la economía y el sistema sanitario, según datos oficiales

El Gobierno estimó cuánto costó

Para el economista Iván Carrino, la reforma laboral reducirá para las empresas “las contigencias de contratar personal”

El economista se refirió a los cambios que habrá con la nueva ley y analizó el futuro del empleo, en medio del cierre de fábricas históricas como Fate

Para el economista Iván Carrino,

Carrefour canceló la venta de la cadena en la Argentina y anunció un nuevo plan para el país

Tras las recientes declaraciones del CEO global sobre el proceso de desinversión en el país, la filial local anticipó las inversiones que se vienen para este año. Por lo tanto, la venta quedó en suspenso por ahora

Carrefour canceló la venta de
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1: sin Franco Colapinto, se realiza la sesión final de los ensayos en Baréin

La foto viral de Marcelo Weigandt el día que vuelve a jugar como titular en Boca Juniors después de más de dos años

La cifra récord con la que Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

La respuesta de la AFA a la decisión judicial de llamar a indagatoria a Tapia y Toviggino

La llamativa respuesta de Ruben Dario Insua cuando le consultaron si dirigiría a Boca Juniors ante un llamado de Riquelme

TELESHOW
La contundente frase de Karina

La contundente frase de Karina Iavícoli sobre los paros: “Este país se levanta trabajando, no parando”

Guido Icardi: “Qué asco de ser vivo”, los polémicos mesajes en redes sociales contra Wanda Nara, que escribió el hermano de Mauro

La fiesta íntima de Benedicto: cómo fue el cumpleaños que reunió a Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles

Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con una versión renovada de Mariposa Tecknicolor: “Mi homenaje a Argentina”

La música argentina brilló en la ceremonia de Premio Lo Nuestro: la noche de Cazzu y María Becerra

INFOBAE AMÉRICA

“Cumbres borrascosas”: por qué Joyce

“Cumbres borrascosas”: por qué Joyce Carol Oates no enseñaría la novela a sus estudiantes

Panamá retira protector solar SPF 50 tras alerta sanitaria internacional

El Gobierno de Ecuador informó que más de 433.000 niños superaron la desnutrición crónica infantil

La SIP alertó sobre intervención oficial sobre medios en Ecuador

El Ejército de Israel eliminó a un terrorista que cruzó la línea amarilla en Gaza