Caputo celebró la media sanción de la Reforma Laboral con un balance de avances que consiguió el Gobierno

Luis Caputo, ministro de Economía, defendió la agenda de reformas estructurales tras la media sanción en Diputados (Reuters)

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta en la red social X para expresar su respaldo tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En su publicación, el funcionario sostuvo que el oficialismo lleva adelante cambios de raíz, estructurales, de impacto y de largo plazo. La declaración se produjo en el marco de una sesión que otorgó media sanción a la reforma, un paso clave para la agenda de transformaciones delineada por el Poder Ejecutivo.

En su mensaje, Caputo enumeró una serie de puntos que, según su perspectiva, sintetizan los ejes sobre los que se asienta la acción gubernamental. El titular del Palacio de Hacienda afirmó que, como resultado del proceso legislativo, “los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno: no tener déficit, no emitir sin respaldo, no permitir ‘gerentes de la pobreza’, desregular, bajar impuestos, tener una ley laboral seria, no perseguir a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario, el populismo y las prebendas solo conducen a la pobreza”.

La aprobación en Diputados de la reforma laboral ocurrió luego de intensas negociaciones en el recinto y de acuerdos parlamentarios que incluyeron a representantes de diferentes provincias. El tratamiento de la iniciativa se produjo en un contexto político marcado por debates sobre la orientación de la economía argentina y la necesidad de modificar aspectos centrales del régimen de trabajo. La exclusión del artículo 44, que integraba el proyecto original, representó una concesión relevante para destrabar la votación y asegurar el respaldo de sectores que hasta el momento se mostraban reticentes.

El mensaje de Caputo enfatizó la profundidad de las transformaciones emprendidas por la administración nacional. “Todo lo que está haciendo este Gobierno son cambios de raíz. Estructurales. De impacto, y de largo plazo”, publicó el ministro. Además, planteó que “el pueblo, en su mayoría, jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista. El pasado fue. Tenemos un futuro como país increíble por delante. Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo. VLLC”.

El debate en torno a la reforma laboral se instaló en la agenda política desde los primeros meses de gestión de Milei. Con el respaldo de aliados estratégicos en el Congreso, el oficialismo logró avanzar en un proyecto que propone modificar aspectos centrales de la legislación vigente. El texto aprobado incorporó cambios que buscan flexibilizar las relaciones laborales, reducir la presión fiscal sobre las empresas y limitar la intervención de intermediarios en la administración de planes sociales y asistencia estatal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en Twitter sus reflexiones sobre los cambios estructurales del gobierno y celebró la sanción de la Reforma Laboral por la Cámara de Diputados, destacando un futuro diferente para Argentina. (@LuisCaputoAr)

En su punteo, Caputo resaltó la importancia de no emitir moneda sin respaldo, una de las banderas sostenidas por la actual gestión económica en su objetivo de controlar la inflación y recuperar la confianza en la política monetaria. El ministro también defendió la eliminación de “gerentes de la pobreza”, en alusión a figuras u organizaciones que, según la visión oficial, lucran con la administración de programas sociales. Además, planteó la necesidad de avanzar en la desregulación de la economía y la reducción de la carga impositiva como ejes para estimular el crecimiento y la creación de empleo.

El funcionario ubicó la aprobación de una nueva ley laboral como un hito relevante en el proceso de reconfiguración del sistema productivo nacional. En su mensaje, subrayó la importancia de contar con normas que, desde su perspectiva, promuevan la formalidad y la competitividad. Al mismo tiempo, rechazó enfoques que, en su visión, “persiguen a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario” y asoció el populismo y las prebendas con la generación de pobreza estructural.

La referencia al “comunismo kirchnerista” en la publicación de Caputo introdujo un elemento de confrontación política en el balance presentado por la cartera económica. El ministro atribuyó a la experiencia reciente del país una serie de dificultades que, en su opinión, el actual gobierno busca revertir mediante “cambios de raíz”. El mensaje cerró con una apelación al futuro y a la percepción de estar atravesando un momento de inflexión histórica.

La jornada parlamentaria que permitió la media sanción de la reforma laboral reflejó los alineamientos y tensiones existentes en el Congreso. La negociación incluyó apoyos clave de legisladores de provincias, quienes condicionaron su voto a la modificación o eliminación de artículos específicos. La exclusión del artículo 44, que generaba controversias, habilitó el avance del proyecto y permitió que la iniciativa obtuviera el respaldo necesario.

En el entorno económico y político, la reforma laboral representa uno de los pilares de la agenda de Milei y de Caputo. El oficialismo sostiene que la aprobación definitiva del paquete legislativo permitirá sentar las bases para un modelo de crecimiento basado en la estabilidad macroeconómica, la apertura de los mercados y la promoción de la inversión privada. El contenido del mensaje del ministro en redes sociales sintetizó la visión del gobierno sobre el alcance y la trascendencia de las reformas que impulsa en el Congreso.