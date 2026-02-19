Paro general: cómo funcionan la Bolsa porteña y el mercado de cambios

La sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el microcentro porteño.

La CGT (Confederación General del Trabajo) convocó este jueves a su cuarto paro general contra la administración de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados trata el proyecto de reforma laboral que podría convertirse en ley tras la media sanción en en el Senado la semana pasada.

La jornada tiene poca actividad por el cese de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los choferes de colectivos de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), que integra la CGT aunque no su consejo directivo. Solo funcionan algunas unidades,a la vez que se registran movilizaciones al centro de la ciudad de Buenos Aires por parte de agrupaciones de izquierda en rechazo a la ley de Modernización Laboral.

En cuanto al sistema financiero doméstico, la operatoria será normal y en su horario habitual, dado que la mayoría de los negocios se cursan de forma electrónica y las entidades del sector no adhirieron a las medidas de fuerza.

Así, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera en su horario habitual de 11 a 17 horas, mientras que el MLC (Mercado Libre de Cambios) efectúa operaciones electrónicas de 10 a 15 horas en la rueda mayorista donde se cursan negocios interbancarios y de comercio exterior.

También de 11 a 16 horas opera el mercado de dólar futuro a través de las plataformas de A3 Mercados y Matba-Rofex.

Asimismo se puede operar a través de las app de los bancos y sociedades de Bolsa (ALyC) para la compra de dólar MEP (Medio Electrónico de Pagos) y CCL (Contado con Liquidación o Cable), que según la especie elegida se acreditan en 24 o 48 horas hábiles de plazo.

Pese al paro, las operaciones financieras se pueden realizar 100% desde el celular, a través de una app de banco o ALyC

Se debe recordar que el dólar MEP consiste en comprar un bono en pesos y venderlo en dólares dentro del país. Mientras que el dólar CCL funciona de forma similar, pero los dólares se liquidan en una cuenta bancaria en el exterior.

En cuanto a los bancos, las cuatro cámaras que agrupan a las entidades señalaron en un comunicado conjunto que “intensificarán sus esfuerzos para grantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales” para que el público pueda operar con la mayor normalidad posible, aún cuando hay adhesión de los gremios del sector a la medida de fuerza.

Pese a que la huelga paralizó plantas y puertos del cordón agroexportador, la Bolsa de Comercio de Rosario opera normalmente con cotizaciones locales actualizadas y pizarra para granos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires también mantiene su actividad habitual.

Vale señalar que la Federación de Aceiteros, el SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros) y la Federación Sindical Marítima y Fluvial adhirieron a la medida de fuerza se enmarca en la protesta nacional contra la reforma laboral. Pero el paro aceitero generó un fuerte rechazo empresario. Desde CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) calificaron la decisión como una reacción “corporativa”. Y advirtieron por sus efectos económicos en toda la cadena agroindustrial.

El paro general, el cuarto que se produce durante el gobierno de Javier Milei, impacta en varios sectores clave del país debido a la adhesión anunciada de los gremios del transporte, si bien en la Ciudad de Buenos Aires funcionan al menos 60 líneas de colectivo.

Aunque la central obrera no convocó a movilizarse, agrupaciones de izquierda y algunos gremios cercanos al kirchnerismo, como la ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) confirmaron que marcharán al Congreso de la Nación.