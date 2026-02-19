Paro de la CGT: cuál fue el grado de acatamiento en los comercios de todo el país

En el interior del país, la apertura comercial rozó el 100% en varias provincias (Jaime Olivos)

La jornada de paro general impactó de manera dispar en el sector comercial argentino, con un bajo nivel de acatamiento en los comercios y una fuerte incidencia del paro del transporte público en la circulación de personas. Según datos recabados por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la mayoría de los locales permaneció abierta tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en diferentes provincias, aunque muchos registraron una disminución notoria en la cantidad de clientes debido a las complicaciones para desplazarse.

De acuerdo con lo informado por FECOBA, la adhesión al paro entre los comercios porteños alcanzó el 12%, con un impacto más marcado en zonas comerciales cercanas a estaciones de tren y centros de trasbordo. El titular de la federación, Fabián Castillo, precisó: “hemos detectado que los lugares donde la mayoría de los locales permanecieron cerrados son los que trabajan con el flujo de pasajeros de transporte público, estaciones de trenes y centros de trasbordo”. Además, remarcó que “la resentida actividad económica no da margen para plegarse al paro y perder un día de ventas. Venimos de varios días feriados y lo que se necesita es abrir para vender”.

En la evaluación de la jornada, la CAC detalló que, tras consultas a sus entidades afiliadas en diferentes regiones del país, el sector mercantil presentó una muy baja afectación. En muchas localidades, la apertura comercial fue plena, aunque la presencia de público resultó escasa. En la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara señaló un porcentaje muy alto de comercios abiertos, aunque con una baja afluencia de clientes, atribuida principalmente a la suspensión del transporte público.

Qué pasó en cada ciudad

El relevamiento de la entidad abarcó la situación en diversas provincias y ciudades. En la provincia de Buenos Aires, localidades como Arrecifes, Pilar y San Isidro reportaron comercios abiertos, mientras que en La Plata la apertura alcanzó el 100 por ciento, aunque la circulación de personas se redujo. En el noroeste provincial, la actividad comercial transcurrió con normalidad, aunque la administración pública y los bancos permanecieron cerrados en la mayoría de los casos. La entidad también indicó que en Catamarca todo el comercio se mantuvo en funcionamiento, y en Chaco, particularmente en Resistencia, los locales abrieron con normalidad aunque el movimiento de gente en la calle descendió a la mitad de lo habitual.

En la región patagónica, la CAC consignó que en Comodoro Rivadavia los comercios abrieron en su totalidad, a pesar de la ausencia de transporte y bancos, y en la Comarca Andina la actividad comercial y de transporte se desarrolló con normalidad. En Córdoba, la capital provincial registró apertura comercial, aunque la mayor repercusión del paro se notó en la escasa presencia de público, nuevamente vinculada a la falta de transporte.

El informe de la cámara incluyó también a Corrientes, donde la apertura de comercios alcanzó el 100 por ciento, aunque la afluencia de compradores estuvo limitada. En Entre Ríos, tanto en Concordia como en Paraná, los comercios abrieron mientras que bancos y transporte suspendieron sus actividades. En Formosa, el comercio funcionó con normalidad, a diferencia de otros entes gubernamentales que sí adhirieron al paro.

Movilización al Congreso: la CGT encabezó la jornada de protesta nacional, mientras el sector comercial intentó mantener su actividad habitual a pesar de las dificultades logísticas (Gaston Taylor)

En el noroeste, Jujuy registró apertura comercial y funcionamiento parcial de empresas de transporte, y en La Pampa, la capital Santa Rosa mantuvo su actividad con bajo movimiento en las calles. La Rioja reportó comercio abierto y administración pública cerrada, mientras que en Mendoza la actividad fue considerada normal, con servicios y transporte activos y bancos cerrados.

En el noreste argentino, Misiones notificó movimiento comercial pleno, aunque con menos compradores por la falta de transporte público. En Neuquén, el comercio y el sector petrolero operaron sin inconvenientes, mientras que en Salta los locales abrieron pero enfrentaron poca presencia de usuarios. San Juan indicó apertura de comercios y bancos con poca clientela, y en San Luis los comercios abrieron a pesar de la suspensión de transporte y bancos.

La provincia de Santa Fe mostró diferencias entre ciudades: en Rosario el 98 por ciento de los comercios permaneció abierto, pero sin transporte el movimiento general resultó afectado, y en la ciudad de Santa Fe la actividad comercial se dio de manera parcial. En Santiago del Estero, el comercio funcionó al 100 por ciento, aunque la administración pública y los bancos cerraron y el transporte no operó. En Tierra del Fuego, Río Grande reportó apertura total de comercios, con servicios públicos de paro.

En Tucumán, tanto el comercio como la gastronomía funcionaron a pleno, con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán abierta y una menor concurrencia de público. El informe de la CAC también abarcó el desempeño de grandes superficies y shoppings: en Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y Mar del Plata, la atención se mantuvo normal, aunque las entregas a domicilio se vieron interrumpidas por cuestiones de seguridad. El ausentismo en el interior del país osciló por debajo del 20 por ciento, mientras que en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires rondó el 25 por ciento, con suspensión de servicios logísticos.

Respecto a los shoppings, la actividad se desarrolló prácticamente al 100 por ciento, con solo algunos locales que demoraron la apertura. En general, la operatividad del sector comercial se sostuvo durante la jornada, aunque la falta de transporte público constituyó el mayor obstáculo para el flujo de compradores.

Tanto FECOBA como la CAC coincidieron en que la merma en la circulación de personas durante el paro nacional respondió principalmente a la paralización del transporte y no a un cierre masivo de locales. Los comerciantes priorizaron mantener los locales abiertos, ante la necesidad de sostener las ventas en un contexto económico afectado por múltiples feriados recientes y una demanda en retroceso.