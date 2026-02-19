Economía

Paro de la CGT: cuál fue el grado de acatamiento en los comercios de todo el país

Relevamientos privados aseguraron que la adhesión del sector mercantil fue baja, con un ausentismo menor al 25 por ciento. Los comerciantes priorizaron mantener la actividad frente a una economía que “no da margen para perder un día de ventas”

Guardar
En el interior del país,
En el interior del país, la apertura comercial rozó el 100% en varias provincias (Jaime Olivos)

La jornada de paro general impactó de manera dispar en el sector comercial argentino, con un bajo nivel de acatamiento en los comercios y una fuerte incidencia del paro del transporte público en la circulación de personas. Según datos recabados por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la mayoría de los locales permaneció abierta tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en diferentes provincias, aunque muchos registraron una disminución notoria en la cantidad de clientes debido a las complicaciones para desplazarse.

De acuerdo con lo informado por FECOBA, la adhesión al paro entre los comercios porteños alcanzó el 12%, con un impacto más marcado en zonas comerciales cercanas a estaciones de tren y centros de trasbordo. El titular de la federación, Fabián Castillo, precisó: “hemos detectado que los lugares donde la mayoría de los locales permanecieron cerrados son los que trabajan con el flujo de pasajeros de transporte público, estaciones de trenes y centros de trasbordo”. Además, remarcó que “la resentida actividad económica no da margen para plegarse al paro y perder un día de ventas. Venimos de varios días feriados y lo que se necesita es abrir para vender”.

En la evaluación de la jornada, la CAC detalló que, tras consultas a sus entidades afiliadas en diferentes regiones del país, el sector mercantil presentó una muy baja afectación. En muchas localidades, la apertura comercial fue plena, aunque la presencia de público resultó escasa. En la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara señaló un porcentaje muy alto de comercios abiertos, aunque con una baja afluencia de clientes, atribuida principalmente a la suspensión del transporte público.

Qué pasó en cada ciudad

El relevamiento de la entidad abarcó la situación en diversas provincias y ciudades. En la provincia de Buenos Aires, localidades como Arrecifes, Pilar y San Isidro reportaron comercios abiertos, mientras que en La Plata la apertura alcanzó el 100 por ciento, aunque la circulación de personas se redujo. En el noroeste provincial, la actividad comercial transcurrió con normalidad, aunque la administración pública y los bancos permanecieron cerrados en la mayoría de los casos. La entidad también indicó que en Catamarca todo el comercio se mantuvo en funcionamiento, y en Chaco, particularmente en Resistencia, los locales abrieron con normalidad aunque el movimiento de gente en la calle descendió a la mitad de lo habitual.

En la región patagónica, la CAC consignó que en Comodoro Rivadavia los comercios abrieron en su totalidad, a pesar de la ausencia de transporte y bancos, y en la Comarca Andina la actividad comercial y de transporte se desarrolló con normalidad. En Córdoba, la capital provincial registró apertura comercial, aunque la mayor repercusión del paro se notó en la escasa presencia de público, nuevamente vinculada a la falta de transporte.

El informe de la cámara incluyó también a Corrientes, donde la apertura de comercios alcanzó el 100 por ciento, aunque la afluencia de compradores estuvo limitada. En Entre Ríos, tanto en Concordia como en Paraná, los comercios abrieron mientras que bancos y transporte suspendieron sus actividades. En Formosa, el comercio funcionó con normalidad, a diferencia de otros entes gubernamentales que sí adhirieron al paro.

Movilización al Congreso: la CGT
Movilización al Congreso: la CGT encabezó la jornada de protesta nacional, mientras el sector comercial intentó mantener su actividad habitual a pesar de las dificultades logísticas (Gaston Taylor)

En el noroeste, Jujuy registró apertura comercial y funcionamiento parcial de empresas de transporte, y en La Pampa, la capital Santa Rosa mantuvo su actividad con bajo movimiento en las calles. La Rioja reportó comercio abierto y administración pública cerrada, mientras que en Mendoza la actividad fue considerada normal, con servicios y transporte activos y bancos cerrados.

En el noreste argentino, Misiones notificó movimiento comercial pleno, aunque con menos compradores por la falta de transporte público. En Neuquén, el comercio y el sector petrolero operaron sin inconvenientes, mientras que en Salta los locales abrieron pero enfrentaron poca presencia de usuarios. San Juan indicó apertura de comercios y bancos con poca clientela, y en San Luis los comercios abrieron a pesar de la suspensión de transporte y bancos.

La provincia de Santa Fe mostró diferencias entre ciudades: en Rosario el 98 por ciento de los comercios permaneció abierto, pero sin transporte el movimiento general resultó afectado, y en la ciudad de Santa Fe la actividad comercial se dio de manera parcial. En Santiago del Estero, el comercio funcionó al 100 por ciento, aunque la administración pública y los bancos cerraron y el transporte no operó. En Tierra del Fuego, Río Grande reportó apertura total de comercios, con servicios públicos de paro.

En Tucumán, tanto el comercio como la gastronomía funcionaron a pleno, con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán abierta y una menor concurrencia de público. El informe de la CAC también abarcó el desempeño de grandes superficies y shoppings: en Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y Mar del Plata, la atención se mantuvo normal, aunque las entregas a domicilio se vieron interrumpidas por cuestiones de seguridad. El ausentismo en el interior del país osciló por debajo del 20 por ciento, mientras que en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires rondó el 25 por ciento, con suspensión de servicios logísticos.

Respecto a los shoppings, la actividad se desarrolló prácticamente al 100 por ciento, con solo algunos locales que demoraron la apertura. En general, la operatividad del sector comercial se sostuvo durante la jornada, aunque la falta de transporte público constituyó el mayor obstáculo para el flujo de compradores.

Tanto FECOBA como la CAC coincidieron en que la merma en la circulación de personas durante el paro nacional respondió principalmente a la paralización del transporte y no a un cierre masivo de locales. Los comerciantes priorizaron mantener los locales abiertos, ante la necesidad de sostener las ventas en un contexto económico afectado por múltiples feriados recientes y una demanda en retroceso.

Temas Relacionados

Paro CGTComercioReforma laboralCACFecobaTransporte

Últimas Noticias

El costo del paro: cuáles son los sectores más afectados y los que no podrán recuperar las pérdidas

La paralización del transporte público explicó buena parte del costo económico. Sin esa afectación, el impacto habría bajado a USD 180 millones, según estimaciones privadas

El costo del paro: cuáles

La inflación mayorista desaceleró a 1,7% en enero y acumuló 26,4% en los últimos doce meses

El índice mayorista exhibió una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2025 y quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor

La inflación mayorista desaceleró a

El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El paro de la CGT no afectó al volumen de negocios y la divisa mayorista cayó a $1.389, un piso en tres meses. En el Banco Nación cayó a $1.410, el precio más bajo desde el 30 de septiembre

El dólar volvió a caer

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se abriera completamente la economía, sólo sobreviviría el 15% del empleo argentino”

El economista analizó el estado de la industria tras el cierre de Fate. Aseguró que si bien la apertura de la economía contribuye a la baja de la inflación, el costo de la medida es cada vez más elevado

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se

El Gobierno denunció que un gremio le hizo un boicot a Flybondi y lo dejó sin combustible

La denuncia del Ejecutivo ocurre inmediatamente después de que la línea aérea anunciara la suspensión de toda su operación

El Gobierno denunció que un
DEPORTES
La inédita revelación de Ruggeri

La inédita revelación de Ruggeri sobre Maradona tras el título de Argentina en el Mundial de 1986: “Lo dormimos”

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

TELESHOW
Juana Repetto explicó por qué

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

INFOBAE AMÉRICA

La segunda parte que nunca

La segunda parte que nunca veremos de ‘Cumbres Borrascosas’: la novela ‘fantasma’ de Emily Brontë que una de sus hermanas pudo quemar tras su muerte

La administración tecnócrata de Gaza anunció el despliegue de 5.000 policías en 60 días para reemplazar a Hamas

Hamas refuerza su control en Gaza con nombramientos clave y recaudación fiscal

El liderazgo de Nayib Bukele registra el mayor respaldo presidencial en América Latina

Rodrigo Paz se reunirá con Donald Trump en en el marco de la cumbre de Miami el 7 de marzo