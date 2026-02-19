Los empresarios del Grupo de los Seis respaldaron la reforma laboral y advirtieron por el paro general de la CGT

Las principales cámaras empresariales del país brindaron su respaldo al proyecto de reforma laboral. (Europa Press)

En la antesala del debate por el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el denominado Grupo de los Seis (G6), que agrupa a las principales entidades empresariales del país, brindó su respaldo a la iniciativa y expresaron una postura crítica respecto al paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, los empresarios reafirmaron la necesidad de avanzar en una legislación que incentive el empleo formal, aporte previsibilidad y fortalezca la competitividad del sector productivo. El pronunciamiento surge en un contexto de alta tensión por la medida de fuerza convocada por la CGT, que coincide con la discusión parlamentaria prevista para este jueves 19 de febrero.

El documento, rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), remarca: “Desde el Grupo de los 6 reafirmamos la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna y que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

Las entidades empresariales subrayaron que el tratamiento legislativo debe realizarse con responsabilidad institucional y apertura al diálogo. “El debate en el Congreso debe darse con responsabilidad, escuchando a todos los sectores y priorizando el crecimiento económico, la generación de trabajo y el acceso al financiamiento”, sostuvieron en el texto. El G6 consideró que la discusión no solo debe centrarse en la reforma en sí, sino también en las condiciones estructurales para lograr un mercado laboral eficiente y moderno.

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral. (Europa Press)

En relación con la medida de fuerza de la CGT, el Grupo de los Seis expresó su respeto al derecho constitucional de huelga, aunque advirtió que el país requiere acuerdos para superar las incertezas. “Respetamos el derecho constitucional de la protesta, pero consideramos que la Argentina necesita de los consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre”, remarcaron.

A la vez, el mensaje incluyó una convocatoria explícita a los políticos y sindicalistas para trabajar en acuerdos que permitan enfrentar la informalidad y fortalecer el desarrollo económico. “Convocamos a la dirigencia política y sindical a construir acuerdos que permitan superar la informalidad y fortalecer el desarrollo del país”, solicitaron las entidades, que reúnen a sectores clave de la economía argentina.

Reforma laboral y paro general

Con el paro general de la CGT como telón de fondo, el Gobierno consiguió este miércoles reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de reforma laboral, durante un plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La discusión en el recinto está prevista para este jueves a las 14.

La iniciativa de La Libertad Avanza obtuvo 44 adhesiones, con acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Misiones). Por su parte, la Coalición Cívica y Encuentro Federal elaboraron dictámenes alternativos y anticiparon que el interbloque Unidos no dará quórum en la sesión. Los bloques del peronismo y la izquierda expresaron su rechazo total a la reforma.

Durante el inicio del debate, el oficialismo comunicó la decisión de retirar el artículo 44 del proyecto, tras los reclamos de algunos sectores aliados. Ese apartado, incorporado en la revisión del Senado, establecía recortes salariales del 50% o 75% en casos de enfermedad o accidente, dependiendo de si la actividad implicaba o no un riesgo asumido. Además, acortaba la cobertura por enfermedad de los actuales 6 a 12 meses a un rango de 3 a 6 meses, según la situación familiar del trabajador, y suprimía la extensión por antigüedad.