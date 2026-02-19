Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 9% pero volvió a subir el riesgo país

Las acciones argentinas tuvieron una buena rueda en la plaza local y el exterior.

Aunque los índices de Wall Street negociaron en baja, las acciones argentinas exhibieron este jueves un saludable rebote de los precios, en un contexto en el cual el dólar siguió débil y los bonos soberanos también cayeron.

La plaza financiera pareció mantenerse ajena a la tensión política por el tratamiento en Diputados de la ley de Modernización Laboral y el paro convocado por la CGT. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 4,3%,en los 2.839.106 puntos, una mejora que acota la caída de febrero a un 11% en pesos y un 8% medida en dólares.

Las subas del día estuvieron lideradas por los títulos bancarios: Banco Macro (+8,9%), Grupo Galicia (+6,8%) y Banco Supervielle (+6,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una pérdida de 0,6%, mientras que el riesgo país de JP Morgan creció en 13 unidades, a 524 puntos básicos, su punto más alto desde el 23 de enero.

“Más allá de las lecturas que dejan las últimas minutas de la Fed y las solicitudes de subsidios por desempleo sobre la dinámica de la tasa, Wall Street se inclina hacia un tono más cauto en medio además de crecientes tensiones geopolíticas, lo cual se refleja en el salto del petróleo”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“En esta oportunidad, las acciones buscan despegarse de la mayor cautela del norte, y así que amagan con un mejor comportamiento -con las energéticas aprovechando el repunte del petróleo- mientras que los bonos en dólares continúan planchados aún cuando se extiende el positivo ritmo de compra de reservas del BCRA”, añadió el titular del Estudio Ber.

En una estrategia orientada a suavizar la carga financiera del corto plazo, la Secretaría de Finanzas logró renovar el 64,3% de la Letra indexada al dólar que vencía este 27 de febrero, con la adjudicación de USD 1.555 millones a través de un nuevo instrumento con vencimiento a fines de abril.

“La operación, que contó con 63 ofertas del mercado, permite postergar compromisos clave, aunque deja un remanente inmediato de $7,4 billones (valuados a un tipo de cambio de $1.396) y un horizonte desafiante para el próximo bimestre, donde los vencimientos acumulados ascienden a los $35,2 billones”, estimó Max Capital.

Otra baja para el dólar

El volumen de negocios en la plaza mayorista se mantuvo en un nivel razonable de USD 389,4 millones en el segmento de contado, con un nuevo retroceso para el tipo de cambio.

El dólar mayorista descontó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.389, en su precio mínimo desde el 17 de noviembre ($1.387), tres meses atrás. “En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 10,50 pesos, contra 26 pesos de caída en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“La divisa volvió a operar con sesgo bajista a lo largo de la jornada. Desde los primeros cruces se observó presión vendedora, con el mercado desplazándose gradualmente hacia niveles inferiores y mostrando aceptación en precios cada vez más bajos. Durante la rueda se registraron concentraciones de volumen en escalones intermedios, aunque hacia el tramo final prevaleció la oferta, llevando al tipo de cambio a cerrar en el mínimo intradiario de $1.389″, describió Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó una banda superior del régimen cambiario en los $1.594,36, que dejó al tipo de cambio oficial a 205,36 pesos o 14,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), siete meses atrás.

En febrero el tipo de cambio oficial cede 58 pesos o 4%, mientras que desde que empezó el año el descenso se amplía a 66 pesos o 4,5 por ciento.

El BCRA compró USD 76 millones en el mercado de cambios -el 19% de la oferta de contado-, para totalizar en febrero USD 1.088 millones, que se amplían a USD 2.245 millones desde que empezó el año. Las reservas internacionales brutas restaron USD 216 millones, a 44.913 millones de dólares.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado ($1.400).

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.440 para la venta. El dólar marginal mantiene un descenso de 30 pesos o 2% en lo que va de febrero.

En un movimiento clave para agilizar la Ley de Inocencia Fiscal, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) aclararon que no existe una prohibición para los depósitos de dólares en efectivo, independientemente de su volumen, y que los bancos no deberán exigir documentación sobre el origen de los fondos en la línea de caja como condición para aceptar la operación.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) adecuó normativas a la Ley de Inocencia Fiscal, en busca de facilitar que las casas y los agentes de Bolsa capten los dólares “del colchón”.

Mediante la resolución general 1.108, el organismo regulador estableció en los mecanismos para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, establecido en la ley de Inocencia Fiscal, puedan invertir sus fondos y activos en el mercado de capitales a través de casas y agentes de Bolsa.