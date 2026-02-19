Cómo afecta el paro en las fábricas de autos y qué impacto tendrá en la producción de febrero

Este jueves 19 de febrero no se fabricará ningún auto en Argentina

Si enero tuvo una caída de producción del 31% interanual, no debería asombrar que los números de febrero sean similares. La principal razón que se esgrimió en el primer mes del año fue el período de vacaciones, algunas más extensas de lo normal, y una transformación de las plantas a nuevos proyectos industriales.

En febrero, con sólo 17 días hábiles contra 21 del mes anterior, cada día pesa más todavía, y el paro de este jueves convocado por la CGT dejará a las plantas automotrices nacionales con sólo 16 jornadas de actividad productiva.

A diferencia de otros casos en los que hubo movilizaciones que afectaron uno de los turnos, el paro convocado por la centran de trabajadores tiene impacto en todos los turnos de todas las plantas que fabrican autos. Sin embargo, en algunos casos puntuales no habrá cambios en el esquema de producción, ya que tres fábricas no están trabajando esta semana de febrero.

Toyota es la marca que más se perjudica con la medida de fuerza ya que tiene tres turnos de producción en Zárate. Trabajarán algunos sábados para recuperar volumen

La situación de cada fábrica

En orden de posición en la tabla de ventas de vehículos de enero, Toyota es la automotriz que mayor perjuicio tendrá de este día sin producir, ya que se ven afectados los tres turnos en la fábrica de Zárate. La actividad se reanudará mañana en el turno que comienza sus tareas a las 6 AM.

Sin embargo, Toyota es la única planta que actualmente produce eventualmente los sábados como un mecanismo de compensación para paradas de producción como una medida gremial o incluso un retraso en la provisión de partes importadas por cuestiones logísticas. Si bien no está establecido el cronograma, la idea de la marca es producir algunos sábados para recuperar volumen.

Ford y Volkswagen, vecinos en General Pacheco, también perderán los dos turnos de producción este jueves, aunque el perjuicio es mayor para la primera, que está en un período de aumento de velocidad de línea para producir más unidades de Ford Ranger este año. En cambio, en la planta de Volkswagen se transita un proceso de transición este año, en el que se produce únicamente Amarok (Taos se dejó de fabricar en julio) y se trabaja paralelamente en adaptar la línea a la nueva generación de la pick-up que se empezará a fabricar el año próximo.

Stellantis tiene dos plantas en las que se transita el paro de la CGT de distinta manera. Tal como se conoció en la víspera, la fábrica de Palomar interrumpió la producción automotriz desde el 18 hasta el 27 de febrero, con lo cual la medida de fuerza no cambia la situación de la única fábrica que no está afiliada a Smata sino a la UOM (Unión de obreros metalúrgicos). En cambio, la planta de Ferreyra, Córdoba, donde se producen Fiat y Ram, se ve impactada por la medida de fuerza y no tendrá actividad en los dos turnos este jueves.

La planta de Renault actualmente produce únicamente el Kangoo, ya que se discontinuaron Logan, Sandero y Stepway y la fábrica se encuentra transformando la línea para la nueva pick-up Niágara que llegará este año

Las fábricas de Renault, también en Córdoba, y de General Motors en Santa Fe, tienen una situación similar a la de Peugeot. En ambos casos no se están fabricando autos esta semana por readecuación de stock a la demanda del mercado local y externo.

Renault había programado parar la producción entre el 13 de febrero hasta el 25, teniendo en cuenta que habría dos feriados y el “Día del mecánico”, que se celebra el 24 de febrero y es una jornada en la que tampoco se fabrican autos.

General Motors, en cambio, lleva adelante ese proceso de adaptación a una menor demanda de unidades con un esquema en el que no se producen autos durante una semana en cada mes. Sabiendo que esta semana tendría dos días no laborales por el feriado de carnaval, se tomó este período para hacer la pausa prevista con anterioridad.

Finalmente, en la planta de Virrey del Pino tampoco se producen vans y furgones Mercedes-Benz Sprinter este jueves debido al paro nacional de la CGT, con lo que totalizan 5 las fábricas de automotores que no podrán producir unidades por la medida gremial contra la Reforma laboral.

Por otro lado, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), informó a través de un comunicado de prensa que las empresas socias de la entidad se encuentran operando con total normalidad en todo el país, a pesar del paro de transporte que afecta a distintas actividades a nivel nacional y que genera dificultades logísticas y de movilidad, manteniendo sus servicios habituales en concesionarios, talleres y áreas administrativas, garantizando la atención a clientes y la continuidad de sus operaciones.