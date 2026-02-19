ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 19 de febrero de 2026

ANSES realiza hoy 19 de febrero el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para millones de beneficiarios en Argentina

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy jueves 19 de febrero el pago de diversas prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según el cronograma oficial correspondiente a febrero de 2026. El calendario de pagos, determinado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), alcanza a millones de beneficiarios en toda la Argentina. Los haberes se actualizan este mes con un incremento del 2,8% en línea con la inflación registrada en diciembre, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

La actualización de los montos impacta de manera directa tanto en las jubilaciones como en las asignaciones, incluyendo el pago de bonos extraordinarios para sectores más vulnerables. El refuerzo adicional de $70.000 se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que las asignaciones familiares también se incrementan en el mismo porcentaje.

Quiénes cobran hoy, 19 de febrero

Hoy jueves 19 de febrero, corresponde el pago a los titulares de diferentes prestaciones, según la terminación de su DNI y el tipo de beneficio.

El calendario de pagos de ANSES está determinado por la terminación del DNI y abarca diferentes grupos, como jubilados, pensionados y asignaciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas cuyo DNI finaliza en 6 y 7 pueden cobrar su prestación hoy. Este grupo integra a quienes perciben la jubilación o pensión mínima establecida por la ANSES para febrero de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El pago para titulares cuyo DNI termina en 6 está disponible desde hoy. Estos beneficios alcanzan a familias con hijos menores de 18 años y a personas con discapacidad, según los requisitos vigentes.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias cuyo DNI finaliza en 5 acceden hoy al cobro de la AUE, prestación destinada a mujeres embarazadas que cumplen los requisitos establecidos por la ANSES.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Hoy corresponde el pago a titulares cuyos DNI finalizan en 8 y 9. Este beneficio se otorga a trabajadoras registradas y monotributistas durante el embarazo y el período de licencia por maternidad.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Estas asignaciones pueden cobrarse desde el 10 de febrero y hasta el 12 de marzo, independientemente de la terminación del DNI. Incluyen los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento.

Pensiones No Contributivas

El calendario para Pensiones No Contributivas concluyó el 13 de febrero para todas las terminaciones de DNI, pero quienes no hayan cobrado en fecha pueden hacerlo hasta 60 días después.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Este beneficio continúa disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, de acuerdo con los lineamientos oficiales.

Prestación por Desempleo

La prestación por desempleo correspondiente a DNI terminados en 0 y 1 se abonará el próximo 24 de febrero, por lo que hoy no está incluida en el pago.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El haber mínimo jubilatorio en febrero de 2026 es de $359.219,42. A este monto se suma el bono previsional vigente de $70.000, lo que eleva el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $429.079,70. El refuerzo está congelado desde marzo de 2024 y se mantiene como parte de la política de contención para los sectores de menores ingresos.

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo reciben este mes un aumento del 2,8% y un bono extra de $70.000

Para el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se ubica en $287.375,53, equivalente al 80% de la jubilación mínima. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascienden a $251.453,59, cerca del 70% del haber mínimo, y también incluyen el bono de refuerzo. El haber máximo para jubilados en febrero se ubica en $2.417.441,63.

La actualización de los haberes se realiza de manera automática en función del índice de movilidad, mecanismo que ajusta los ingresos previsionales en función de la variación inflacionaria y la recaudación de la Seguridad Social. La consulta sobre el monto exacto a cobrar puede realizarse en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

El monto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $129.096, con un pago directo de $103.276,80 tras la retención habitual del 20%. Para quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, el valor actualizado es de $420.354, con un pago directo de $336.283,20. Las asignaciones familiares SUAF varían según los ingresos del grupo familiar; el primer rango establece $64.554 por menor y $210.186 por hijo con discapacidad.

En lo referente a la Asignación Universal por Embarazo, el monto se alinea con la AUH general, permitiendo a las beneficiarias acceder al mismo esquema de actualización y pagos. Las asignaciones de pago único también fueron incrementadas: nacimiento sube a $75.246, adopción a $449.888 y matrimonio a $112.668.

La consulta de haberes y fechas de cobro puede realizarse a través de Mi ANSES, donde cada beneficiario verifica montos y recibe información detallada

El monto de la Prestación por Desempleo en febrero de 2026 se ubica entre $170.500 y $341.000, ya que se abona a mes vencido, de modo que los nuevos topes comenzarán a regir a partir del mes siguiente.

Para acceder a la información completa y consultar el estado de cada prestación, la ANSES recomienda ingresar a su sitio web oficial o utilizar la aplicación Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de cobro y el monto liquidado. La entidad recuerda que los fondos permanecen disponibles en las cuentas bancarias hasta 60 días después de la fecha asignada para el pago, y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibirlos.