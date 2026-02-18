El expresidente de Bridgestone habló tras el cierre de Fate: “El sindicato no tiene el menor interés de llegar a un acuerdo”

El cierre de FATE refleja la incapacidad de la empresa para integrarse a consorcios internacionales y la falta de escala productiva en la industria de neumáticos

El expresidente de Bridgestone, Eduardo Minardi, brindó una mirada exhaustiva sobre el cierre de Fate durante una entrevista Infobae en vivo. La debacle de la fábrica de neumáticos más emblemática del país, según el especialista, es consecuencia de una combinación de factores estructurales y coyunturales que exceden la política económica actual, pero sobre todo enfatizó en el rol y los intereses de los sidicatos. “Ellos no tiene el menor interés de llegar a un acuerdo”, enfatizó.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, conformado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Minardi explicó en el inicio de su intervención sobre el caso: “Hay una reconfiguración en el mundo... Hace 25 años, cuatro empresas dominaban más del 60% del mercado y hoy apenas llegan al treinta y algo. Hay muchos jugadores nuevos que desafían ese status quo. Son jugadores de bajo costo, pero no quiere decir de salario bajos. Ya son empresas que tienen tecnología, que están llegando al mundo y compitiendo con todos”.

El economista y asesor internacional remarcó que el aislamiento de Fate en un contexto de consolidación global fue determinante. “Fate está solo, se quedó solo en un mundo que se consolida, que se viene grande, que gana escala, que gana madurez. Los últimos diez años la tecnología ha hecho una irrupción tremenda, ha cambiado. Hoy un neumático pesa dos kilos menos que hace varios años y con mejores prestaciones. Entonces, ponerle dos kilos de más tiene un costo muy alto, es muy difícil competir”, subrayó.

El impacto sindical

Consultado sobre la influencia sindical, Minardi no dudó: “El tema sindical es muy cruento. Hay casos que explican el opuesto. Somos todos conocedores de la situación de Mercedes, se fue de Argentina. Prestige-Auto está dirigido por Daniel Herrero, que ha realizado, a través de su transparencia y su integridad como líder, muchas conversaciones con el sindicato y han llegado a acuerdos para que las cosas funcionen y tienen una visión común.

“Fate no ha podido llegar a eso porque está hablando con una contraparte que no tiene el menor interés de llegar a un acuerdo. La contraparte está solo interesada en su propia agenda personal”, completó.

Rescató experiencias positivas en el sector: “Yo fui impulsor de los planes de competitividad que se firmaron en el año 2000 con Caval y con Patricia Bullrich, cuando ella era ministra de Trabajo, para todo el sector automotriz. Había sectores como la UOM y el SMATA que eran muy abiertos a resolver problemas porque su interés final era mantener la fuente de trabajo. Entonces, hay momentos en que se puede pedir más, hay momentos que se puede pedir menos, y finalmente se llegaron a acuerdos que lograron que los sectores funcionaran. Este no es el caso de Fate”.

La incapacidad de FATE para integrarse a consorcios internacionales

Minardi aportó detalles clave al señalar: “Tengo información de que Fate ha intentado, por muchos medios, ser parte de un consorcio internacional y evidentemente esta salida demuestra que no ha podido lograrlo. Pero es absolutamente imprescindible”. Según el exdirectivo, la empresa careció de la escala productiva y del respaldo tecnológico necesarios para enfrentar la competencia global: “Fate tiene una capacidad instalada en Argentina de que no llega a 20 mil y en este momento estaba al 30% de la producción. Cuando vos no tenés ni la capacidad de hacer investigación y desarrollo, ni optimización a través del intercambio internacional... es muy difícil sostenerse”.

La transformación global de la industria de neumáticos, con nuevas tecnologías y actores de bajo costo, afecta la competitividad de las empresas argentinas (RSFotos)

Al comparar con otros actores del sector, Minardi ejemplificó: “Hasta los productores chinos que no llegan a tener 50, tienen escala para fabricar 40, 60 mil neumáticos por día. FATE no llega a ese volumen”. Además, recordó que la compañía tuvo intentos de asociarse: “Durante algún tiempo tuvo socios internacionales, como Cooper hace 30 años, después fue Continental, en algún momento estuvo cercano a Michelin, pero fue solo un acuerdo comercial”.

La viabilidad de producir neumáticos en Argentina y el rol del liderazgo

Al referirse a las posibilidades de la industria local para sobrevivir en el mercado actual, Minardi sostuvo: “Se puede, pero es difícil. Tiene que estar el liderazgo apropiado en cada empresa. Ustedes citaron dos que están trabajando al 40, 45% de su capacidad. Eso no es competitivo en absoluto. Me consta que Pirelli tiene un líder como CEO que es muy capaz, que ha escuchado el mercado y que ha sido el más rápido para adaptar su negocio y está saliendo adelante”.

Según Minardi, la negociación sindical en FATE estuvo marcada por agendas personales y una falta de interés genuino en acuerdos de largo plazo (Maximiliano Luna)

Sobre el futuro, advirtió: “La situación del costo argentino la están pagando las pymes, la están pagando las empresas grandes. Es una situación muy difícil de resolver y que no va a tener una solución de corto plazo. Pero en el camino, el diálogo, la transparencia en la comunicación y por sobre todo la integridad, que todas las partes entiendan que no hay un objetivo personal por detrás, es fundamental”.

Minardi compartió un caso concreto de gestión exitosa: “En el principio del 2000, cuando fue la gran crisis, hubo que reducir salarios. Fue una situación muy difícil. La empresa estaba sobrepagando contra el mercado. No pretendíamos una reducción de ese nivel, sino del veintitrés por ciento e indemnizándola. Llevó muchísimo trabajo ir a la planta en los tres turnos a hablar con grupos de veinte personas para que todos entendieran qué es lo que estaba pasando y cuáles eran los objetivos”.

Recordó la reacción de los trabajadores: “Ellos decían: ‘Bueno, ustedes ahora como empresa necesitan y piden, pero cuando les va bien, nosotros nos quedamos afuera’. Y cuando se terminó de firmar el acuerdo, ofrecimos voluntariamente un sistema de participación de utilidades a todos los trabajadores de la compañía, cosa que sigue existiendo hoy. En el año 2023, cada trabajador se llevó seis mil dólares al tipo de cambio oficial de premio por los resultados obtenidos. Es decir, cuando es para los dos lados, es mucho más fácil manejarlo”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich