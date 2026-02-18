La conflictividad gremial y la masiva llegada de neumáticos chinos, los ejes del final de la planta de Fate

El cese de actividades implicará el despido de 920 trabajadores

La histórica fábrica de neumáticos Fate anunció recientemente el cierre definitivo de su planta industrial, ubicada en la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. Se da en un marco de caída de la demanda, apertura de importaciones desde China y un prolongado escenario de conflictos sindicales.

El cese de actividades implicará el despido de 920 trabajadores, los cuales, según allegados a la firma que nació en 1940, serán indemnizados en su totalidad. “Se liquida todo y se baja la persiana“, aseguraron fuentes de la compañía. También comunicaron que cumplirán sus compromisos también con bancos y proveedores.

“Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, explicaron. Oficialmente la empresa comunicó: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En contexto, en 2025, el valor de las importaciones registró una suba del 25%. Al desglosar las importaciones según su uso económico, se observa un crecimiento en todos los segmentos, salvo en el de combustibles y energía, que permaneció sin aumentos.

“La apertura importadora presenta, no obstante, efectos adversos sobre la actividad de determinados sectores industriales. A diferencia de otros regímenes económicos en los que el incremento de las importaciones estuvo acompañado por una expansión de la actividad, el proceso actual no se tradujo en una mejora del desempeño industrial”, destacó un informe de la consultora PxQ.

Por el contrario, el aumento de las importaciones coincidió con una contracción de la producción local. Desde el mínimo alcanzado en agosto de 2024, “las importaciones se incrementaron +35%, mientras que el Índice de Producción Industrial (IPI) acumuló una caída de -4%. Este desacople impacta con mayor intensidad en aquellos sectores que exhiben una menor competitividad relativa“, añadió.

Puntualmente, el informe destacó que la importación de neumáticos saltó 34,8% en promedio entre 2023 y 2025. Como resultado, los precios en dólares oficiales retrocedieron 38,3% y en pesos, 42,6%. La contracara es la afectación al entramado productivo del sector y los consecuentes despidos.

Evolución del precio de los neumáticos en dólares (PxQ)

“En perspectiva, puede concluirse que la apertura importadora contribuyó a la baja de precios, particularmente en algunos sectores de alto impacto en el IPC y en el consumo no esencial. Sin embargo, el costo de esa desinflación en términos de reducción de empleo está siendo significativo. Esto implica un dilema de política económica: la apertura comercial puede actuar como un ancla de precios, pero al mismo tiempo genera costos sobre sectores de la economía con menor competitividad relativa, muchos de los cuales son intensivos en empleo”, señaló la consultora de Emmanuel Álvarez Agis.

“El balance de ganadores y perdedores no permite pensar que las actividades primarias y sus escasos eslabonamientos productivos podrán absorber los empleos perdidos en la industria”, añadió.

A este panorama se suma la pérdida de competitividad por los altos costos internos. La UIA siempre manifiesta la necesidad de “nivelar la cancha” para poder estar en iguales condiciones que sus competidores del exterior.

El aluvión de neumáticos chinos

En ese sentido, Fate había afirmado en mayo de 2024, en medio de casi 100 despidos despidos, que existe una “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial”.

Y agregó: “Como efecto de estas asimetrías, el costo final de los productos que manufactura la empresa es muy superior al de neumáticos fabricados en otros países. La consecuencia es una brecha de competitividad insalvable que torna imposible continuar exportando los productos que la empresa fabrica en la Argentina a mercados en los que nuestra marca está presente desde hace décadas”.

En el caso de China, la ecuación sin controles estrictos se torna más compleja. El mecanismo de competencia desleal del país asiático ya había sido denunciado por la Cámara Argentina del Acero (CAA), otro sector impactado por la política aperturista.

Aseguraron que el gobierno chino otorga créditos subvencionados, facilita el acceso a tierras e infraestructura, promueve fusiones empresariales y subsidia inversiones y materias primas, lo que fortalece a los productores locales. Durante la producción, las empresas reciben beneficios adicionales como energía subsidiada, exenciones impositivas y financiamiento accesible. Este apoyo se extiende hasta la exportación, también favorecida por subsidios.

Conflictos sindicales

La situación de Fate es de larga data. De hecho, en 2019 la empresa que dirige Javier Madanes Quintanilla había adherido a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por las bajas ventas. En 2024 volvió a iniciar la solicitud para recurrir a esa figura legal, que permite, entre otras cuestiones, suspensiones de personal, reducir la jornada laboral y despidos por causas económicas.

Esto generó el rechazo del gremio Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), con el cual la compañía mantuvo una tensa relación.

Por ejemplo, en 2022 el sindicato bloqueó durante meses la entrada a la planta, reduciendo al mínimo la producción. “Estamos en una situación de neo-anarquismo que nos impide producir”, había dicho Madanes Quintanilla en aquel entonces.

Trabajadores de Fate se congregan frente a la planta, generando humo con una quema en la entrada como parte de sus reclamos durante el Conflicto Fate. (Maximiliano Luna)

Más cercano en el tiempo, en septiembre de 2025 la vicepresidenta, Victoria Villarruel, había visitado la planta de Fate y se cruzó con el líder sindical Alejandro Crespo, quien le entregó una carta con una serie de reclamos. El comunicado subrayaba que el Gobierno “habilita importaciones indiscriminadas que son utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones, y bajo ese contexto rebajar salarios, atacar los convenios colectivos y todas las condiciones laborales en un cuadro de recesión económica generalizada”.

Además, en las vísperas de la Navidad, Sutna llevó adelante un paro con movilización de 24 horas por reclamos salariales, medida que también afectó a empresas como Bridgestone y Pirelli.

Hace tan solo un mes, el gremio había anunciado la profundización del plan de lucha en Fate, alegando congelamiento salarial.