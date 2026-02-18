Economía

Índice Bondi: cuánto costaría el boleto de colectivos para los usuarios del AMBA si no hubiese subsidios

Pese a los incrementos anunciados, el valor previsto dista del costo real y la brecha entre las distintas jurisdicciones sigue siendo marcada

Guardar
(Luciano González)
(Luciano González)

El Gobierno aumentó las tarifas del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con una suba del 31%, y habrá un nuevo ajuste en marzo. No obstante, las tarifas continúan retrasadas, considerando que el costo real de boleto mínimo es el triple que el vigente. Esa brecha, además, resalta la fuerte diferencia entre lo que se paga por el transporte en el AMBA en relación con el resto del país.

Según el índice Bondi elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real del boleto sin subsidio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano debiera ser de $1952,6, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado y boletos vendidos) alcanza los $1405,68 por viaje.

El costo real del boleto
El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA es de $1952,6, según AAETA (Luciano González)

Desde la entidad habían alertado: “En el último año, las tarifas en PBA y CABA registraron incrementos acumulados significativos, incluso por encima del IPC. Sin embargo, aun con estas subas, el valor del boleto urbano continúa siendo bajo en términos reales, reflejando un atraso tarifario persistente frente a la evolución de precios y costos del sistema. En contraste, la tarifa de jurisdicción nacional mostró una variación mucho más acotada, ampliando las asimetrías tarifarias dentro del área metropolitana”.

Otra cuestión que complejiza el panorama es que en la última década, en el AMBA, se perdieron 27% de los pasajeros transportados.

Como comparativa, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, en febrero las tarifas de transporte del interior se ubicaron en promedio en $1.459, registrándose subas en numerosas ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, San Salvador de Jujuy y Tandil, entre otras.

En detalle, el boleto más elevado se encuentra en San Carlos de Bariloche, donde el pasaje alcanza los $2.046, encabezando el listado nacional. Le sigue Corrientes con una tarifa de $1.890, apenas por debajo del primer puesto.

En tercer lugar aparece Resistencia, con un boleto de $1.885. La diferencia con el segundo lugar es mínima, lo que refleja un bloque de ciudades del norte y la Patagonia con precios significativamente superiores al promedio.

Relevamiento federal de las tarifas
Relevamiento federal de las tarifas de transporte público en febrero de 2026, mostrando a Bariloche con la tarifa más alta y la región del AMBA con las más bajas. (IIEP)

El cuarto lugar corresponde a Córdoba, donde el pasaje cuesta $1.720, mientras que el quinto puesto es compartido por Santa Fe y Rosario, ambas con un valor de $1.580.

En el extremo opuesto, el boleto más económico corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el pasaje cuesta $650.

Ese mismo valor se replica en el sistema de colectivos del AMBA bajo jurisdicción nacional, que también marca $650. A continuación aparece la Provincia de Buenos Aires, con un boleto de $722.

En tanto, “a partir del mes de febrero y marzo, la tarifa de colectivos de jurisdicción nacional (recorridos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia) registrarán subas por 31,5% y 7,7% respetivamente, totalizando una variación acumulada del 41,5%”, señaló el informe. Vale destacar que en el AMBA ya el gasto promedio de transporte mensual ya asciende a $87.975.

Qué líneas de colectivos aumentaron

A partir de hoy, el boleto mínimo se eleva a $650 con SUBE registrar y $1.033,50 sin nominar. Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Nuevo cuadro tarifario
Nuevo cuadro tarifario

La resolución 11/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, estableció que “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

La Secretaría de Transporte consideró los planteos realizados por cámaras empresariales quienes manifestaron que “la tarifa vigente en las líneas de jurisdicción nacional ha quedado muy atrasada respecto a las líneas de jurisdicción CABA y PBA, lo que genera situaciones de competencia desleal en algunos tramos de recorridos en donde líneas de estas jurisdicciones compiten, además de generar este desvío en el balance de subsidios (...) el sector no reclama más subsidios, sino más tarifa como mecanismo para ajustar estas diferencias y subestimaciones de cálculos…”.

Temas Relacionados

colectivosboletoaumentoúltimas noticias

Últimas Noticias

Pase de manos entre empresas del mismo dueño: Aluar compró parte del predio de Fate poco antes del cierre

La adquisición por USD 27 millones fue informada a la Comisión Nacional de Valores este miércoles pero se realizó cinco días antes de que se hiciera público el cierre definitivo de la productora de cubiertas

Pase de manos entre empresas

Trenes, colectivos, subtes y personal aeronáutico: qué gremios adherirán al paro general y no prestarán servicio

La CGT anunció la medida el lunes y, rápidamente, otras agrupaciones de trabajadores adhirieron. Algunos, como ATE, realizarán una movilización en rechazo a la reforma laboral

Trenes, colectivos, subtes y personal

La UIA lamentó el cierre de Fate y advirtió que la industria enfrenta competencia global con prácticas desleales

La Unión Industrial Argentina rompió el silencio con preocupación por este caso particular, pero también por la situación general de la producción

La UIA lamentó el cierre

Cómo funcionarán los bancos y las transferencias este 19 de febrero durante el paro general de la CGT

Las operaciones digitales estarán disponibles, pero el acceso al efectivo sufrirá restricciones y la atención presencial quedará suspendida durante toda la jornada

Cómo funcionarán los bancos y

Cierre de Fate: hace casi dos años, el dueño de la compañía había pedido mejores condiciones de competitividad

“Hay que unirse para pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos”, decía en mayo de 2024 Javier Madanes Quintanilla. La histórica marca argentina de neumáticos deja de producir y despedirá a sus 920 empleados

Cierre de Fate: hace casi
DEPORTES
Franco Colapinto cerró con saldo

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

Franco Colapinto, protagonista del nuevo anticipo de la serie de Fórmula 1 Drive To Survive: “Sos el hombre del momento”

Una ex figura de Boca Juniors reveló el llamado de Riquelme: “Me preguntó si iba a seguir de vacaciones o quería volver al club”

El mensaje del presidente de la FIFA tras la acusación de racismo que Vinicius Jr. realizó contra el argentino Prestianni

TELESHOW
El enojo de Malena Valenzuela

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

INFOBAE AMÉRICA

Matt Groening versus los productores:

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia

Un ciberataque dejó fuera de servicio los sistemas de información y reserva de la red ferroviaria de Alemania

Gobierno salvadoreño y HE Space Children’s Foundation firman alianza para proteger ecosistemas marino-costeros

Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones