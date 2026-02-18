Índice Bondi: cuánto costaría el boleto de colectivos para los usuarios del AMBA si no hubiese subsidios

(Luciano González)

El Gobierno aumentó las tarifas del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con una suba del 31%, y habrá un nuevo ajuste en marzo. No obstante, las tarifas continúan retrasadas, considerando que el costo real de boleto mínimo es el triple que el vigente. Esa brecha, además, resalta la fuerte diferencia entre lo que se paga por el transporte en el AMBA en relación con el resto del país.

Según el índice Bondi elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real del boleto sin subsidio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano debiera ser de $1952,6, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado y boletos vendidos) alcanza los $1405,68 por viaje.

Desde la entidad habían alertado: “En el último año, las tarifas en PBA y CABA registraron incrementos acumulados significativos, incluso por encima del IPC. Sin embargo, aun con estas subas, el valor del boleto urbano continúa siendo bajo en términos reales, reflejando un atraso tarifario persistente frente a la evolución de precios y costos del sistema. En contraste, la tarifa de jurisdicción nacional mostró una variación mucho más acotada, ampliando las asimetrías tarifarias dentro del área metropolitana”.

Otra cuestión que complejiza el panorama es que en la última década, en el AMBA, se perdieron 27% de los pasajeros transportados.

Como comparativa, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, en febrero las tarifas de transporte del interior se ubicaron en promedio en $1.459, registrándose subas en numerosas ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, San Salvador de Jujuy y Tandil, entre otras.

En detalle, el boleto más elevado se encuentra en San Carlos de Bariloche, donde el pasaje alcanza los $2.046, encabezando el listado nacional. Le sigue Corrientes con una tarifa de $1.890, apenas por debajo del primer puesto.

En tercer lugar aparece Resistencia, con un boleto de $1.885. La diferencia con el segundo lugar es mínima, lo que refleja un bloque de ciudades del norte y la Patagonia con precios significativamente superiores al promedio.

Relevamiento federal de las tarifas de transporte público en febrero de 2026, mostrando a Bariloche con la tarifa más alta y la región del AMBA con las más bajas. (IIEP)

El cuarto lugar corresponde a Córdoba, donde el pasaje cuesta $1.720, mientras que el quinto puesto es compartido por Santa Fe y Rosario, ambas con un valor de $1.580.

En el extremo opuesto, el boleto más económico corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el pasaje cuesta $650.

Ese mismo valor se replica en el sistema de colectivos del AMBA bajo jurisdicción nacional, que también marca $650. A continuación aparece la Provincia de Buenos Aires, con un boleto de $722.

En tanto, “a partir del mes de febrero y marzo, la tarifa de colectivos de jurisdicción nacional (recorridos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia) registrarán subas por 31,5% y 7,7% respetivamente, totalizando una variación acumulada del 41,5%”, señaló el informe. Vale destacar que en el AMBA ya el gasto promedio de transporte mensual ya asciende a $87.975.

Qué líneas de colectivos aumentaron

A partir de hoy, el boleto mínimo se eleva a $650 con SUBE registrar y $1.033,50 sin nominar. Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Nuevo cuadro tarifario

La resolución 11/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, estableció que “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

La Secretaría de Transporte consideró los planteos realizados por cámaras empresariales quienes manifestaron que “la tarifa vigente en las líneas de jurisdicción nacional ha quedado muy atrasada respecto a las líneas de jurisdicción CABA y PBA, lo que genera situaciones de competencia desleal en algunos tramos de recorridos en donde líneas de estas jurisdicciones compiten, además de generar este desvío en el balance de subsidios (...) el sector no reclama más subsidios, sino más tarifa como mecanismo para ajustar estas diferencias y subestimaciones de cálculos…”.