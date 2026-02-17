Mercados: Wall Street retoma las bajas y contagia a las acciones y los bonos argentinos

En Wall Street se "desinflan" los valores tecnológicos.

Una caída en el sector tecnológico dejó a las acciones estadounidenses en una situación negativa al promediar la rueda de negocios de este martes, una señal de que Wall Street todavía sufre el nerviosismo por los proyectos e inversiones en desarrollos de la IA (Inteligencia Artificial) que golpeó a los mercados en las últimas semanas, en particular a las empresas vinculadas a proyectos de software, que podrían ser desplazadas del mercado por el alcance de la nueva tecnología.

Los mercados de Nueva York retomaron la actividad tras la conmemoración el lunes del Día de los Presidentes en los EEUU, mientras que en la Argentina se reiniciarán las operaciones el miércoles 18, luego de los feriados de Carnaval.

A las 12:50 horas, el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, cae un 1% y marca el pulso de la actividad. El S&P 500 pierde 0,8% y el Dow Jones Industrial Average, con una fuerte presencia de empresas de primera línea y menos empresas tecnológicas, repuntó aproximadamente un 0,6 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:50 horas)

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en el exterior son los bancos los que encabezan las bajas, como el caso de Banco Supervielle (-5%) y Grupo Galicia (-4,8%). YPF cede 2,9%, a 36,30 dólares.

Los bonos Globales de Argentina promedian una leve baja de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan opera estable en los 518 puntos básicos, tras un máximo de 526 unidades por la mañana.

Tras un receso por el Día de los Presidentes, la preocupación por la IA sigue latente. “Los inversores están atentos a la próxima víctima potencial después de que nuevas preocupaciones sobre la capacidad de la IA para revolucionar las industrias afectaran las acciones de sectores que van desde la gestión patrimonial hasta el transporte y la logística. El Dow y el S&P 500 han caído en cuatro de las últimas cinco semanas debido a esta presión”, precisó Yahoo Finance.

Esta semana, la temporada de resultados corporativos en Wall Street llega a su recta final. Los resultados de Constellation Energy son el centro de atención, ya que indican cómo la demanda de energía de la IA está cambiando el sector energético. Medtronic y Palo Alto Networks también figuran en la agenda del martes. Pero lo más destacado de la semana es el informe trimestral de Walmart del jueves, el primero desde que el gigante minorista se unió al grupo de las empresas con capitalización bursátil de un billón de dólares.

En el sector corporativo, las acciones de Paramount Skydance subieron un 5% al ​​cierre del mercado el martes tras la noticia de que Warner Brothers. Discovery le había dado al estudio una semana para presentar una oferta mejor. Warner rechazó la última oferta del estudio de Hollywood.

La semana acortada por las festividades también trae consigo una oleada de lecturas económicas, retrasadas por el cierre parcial de la administración central en los EEUU. El dato de diciembre del índice de Gastos de Consumo Personal, que se publicará el viernes, acapara la atención, después de que el último informe de inflación al consumidor resultara más bajo de lo esperado .

Un avance del PIB del cuarto trimestre, también el viernes, debería proporcionar un diagnóstico de la salud económica en medio del debate en curso sobre el ritmo de los recortes de las tasas de interés este año. Antes de eso, las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de enero también contribuirán a estos cálculos, mientras surgen dudas en torno a un supuesto “compromiso de lealtad” firmado por Kevin Warsh, la elección de Donald Trump para el próximo presidente de la Fed (Reserva Federal).