Economía

El impacto que las empresas de IA podrían tener en otras tech hace que los inversores orienten parte de sus fondos a la región

Los mercados globales entraron en una espiral de dudas y eso tendrá efectos. Qué pasó con la industria móvil hace tres décadas

Guardar
Las inversiones en IA son
Las inversiones en IA son incalculables, pero los retornos no aparecen y, cada vez hay más competidores en el sector, que abaratan los precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inversores del mundo miraban anoche el premarket de las Bolsas de Nueva York. Hay temor por las empresas de Inteligencia Artificial que cambiaron las reglas del juego. Ahora los inversores no solo se preguntan si hay riesgo en apostar por ellas, sino si los daños colaterales que están provocando los obligará a desprenderse de acciones de otros sectores, como software, seguros, inmobiliaria, bancos o logística.

Por caso, hay empresas de transporte marítimo que han diseñado su propio modelo de IA para mover los containers y las empresas que se ocupaban de esta tarea pueden quedar de lado. La mayoría de ellas son grandes.

Por otro lado, la función de los programadores quedó relegada porque la IA diseña sus propios programas.

Mercados con muchas dudas (Imagen
Mercados con muchas dudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ismael de la Cruz, analista de mercados financieros, alertó que también afecta a las compañías de seguros porque un modelo nuevo de IA compara las tarifas de las distintas empresas que aseguran autos reduciendo la tarea de los productores y, seguramente, desatará una competencia que les hará perder renta. A los bancos los vulnera en el sector de gestión patrimonial: la IA le indica a cada individuo la mejor estrategia para reducir el pago de impuestos personales.

Pero, por otro lado, la IA se desarrolló en base a un enorme endeudamiento que todavía no muestra ganancias. Las inversiones son incalculables, pero los retornos no aparecen y, cada vez hay más competidores en el sector, que abaratan los precios. Peor señal imposible: estar endeudados con precios en retroceso.

Los memoriosos recordarán cuando nació la telefonía celular. Las primeras compañías se endeudaron a cuenta de un gran negocio y pagaban en las licitaciones de las grandes ciudades montos inimaginables por habitante. En ese momento, las licitaciones se hacían en base a la cantidad de residentes y las empresas creían que tenían por delante un mercado infinito. Pronto aparecieron nuevas empresas, con menores tarifas y los pioneros tenían que seguir compitiendo y pagando la deuda que tomaron. La crisis de las telco estalló en la segunda mitad de los ’90 porque la tesis de que el mercado era infinito fue una ilusión y se dieron cuenta de que pagaron caro las licitaciones. Hubo quiebras, fusiones y renegociación con los bancos. Desaparecieron los operadores regionales y entraron nuevos y grandes jugadores. Abundaron los inversores heridos.

La IA se desarrolló en base a un enorme endeudamiento que todavía no muestra ganancias

Ahora, los inversores al principio creían que la IA transformaría a todas las industrias, que iban a tener enormes ingresos a futuro. Hicieron valuaciones a cuenta de ese futuro que se demora en aparecer. En otras palabras, el temor a que estén sobrevaluadas (burbuja) es cada vez mayor y se asemeja a una profecía negativa que no es difícil de cumplir.

Cada inversor opera preparado para gatillar la orden de venta ante cualquier movimiento que no comprenda. Una ínfima baja, puede desatar un derrumbe.

El temor hace que el inversor actúe con todos los sentidos en alerta. Ahora, por caso, perciben que los abonados a Copilot, la IA de Microsoft, representan una centésima parte de los abonados que tiene la compañía.

Anoche, las primeras operaciones del premarket en Nueva York expresaban el temor. Las acciones del Nasdaq estaban 0,02% abajo con tendencia a disminuir y el S&P 500 abría 0,10% arriba. El Nasdaq está 3% abajo y el S&P500, 0,14% en lo que va del año. Ambos índices vienen de dos semanas de pérdidas.

El oro trataba de quebrar el techo de USD 5.000: es el refugio preferido de los inversores, pero creen que está sobrevaluado. El metal cotizaba anoche con una baja de 0,50%. El petróleo Brent era lo sobresaliente con una suba de 1,3% acercándose a los USD 69 por barril.

Las acciones de Microsoft, Meta, Apple y Tesla, entre otros estaban en rojo.

¿Qué destino alternativo está en la mira de los inversores? La buena noticia es que Sudamérica, junto a Asia, son dos de los destinos elegidos.

Temas Relacionados

InversionesIAInteligencia artificialMercados emergentesAmérica LatinaAsia

Últimas Noticias

“RAMmageddon”: la crisis mundial de chips de memoria impacta en notebooks, celulares, autos y afecta a usuarios en Argentina

Empresas como Alphabet y OpenAI acaparan una porción creciente de la producción al comprar millones de aceleradores Nvidia, que incluyen enormes asignaciones de memoria para ejecutar chatbots y otras aplicaciones

“RAMmageddon”: la crisis mundial de

Cuánto le cuesta un paro general a la economía

La parálisis de la actividad productiva proyecta pérdidas millonarias ante la huelga nacional. El factor del transporte público determinó históricamente el impacto final sobre el Producto Bruto Interno y la recaudación fiscal del país

Cuánto le cuesta un paro

Reforma laboral: cuánto se reducirá el “costo argentino” para las empresas si se aprueba la ley

Un informe alertó que, de convertirse en ley, caerá la presión tributaria sobre el empleo formal, pero la Argentina seguirá entre los países que más cargas impone al trabajo

Reforma laboral: cuánto se reducirá

La acumulación de reservas recibirá otro golpe: el vencimiento que debe pagar el BCRA este mes

Desde enero ya se compraron casi USD 2.100 millones, pero la mayoría se fueron en el pago de deuda. El importante desafío que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de mes con los Bopreal

La acumulación de reservas recibirá

Inflación: qué dicen los datos de la primera mitad de febrero y qué habría pasado con la nueva fórmula

Los informes de consultoras privadas exponen que siguen los aumentos en Alimentos y bebidas. Cómo juegan las tarifas y las tasas de interés en pesos

Inflación: qué dicen los datos
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

“Cumbres borrascosas” es la nueva

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas

Un Premio Nobel y 20 libros después, Orhan Pamuk consigue una serie en Netflix

A propósito de “Sirat”: las múltiples dimensiones de la cultura “rave”

Nintendo: De unas cartas prohibidas a icono global de los videojuegos

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones