Economía

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma oficial detalla los días de pago según la terminación del documento, incluyendo los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones

Guardar
ANSES publicó el calendario de
ANSES publicó el calendario de pagos de febrero 2026, especificando fechas y montos según la terminación del DNI para todos los beneficiarios (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026, el cual determina con precisión las fechas en que cada beneficiario accede a su prestación según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este esquema, difundido en los canales oficiales del organismo, facilita la organización financiera de millones de personas y previene aglomeraciones en bancos y puntos de pago.

Para aquellos que su DNI termina en 9, estos son los días y montos detallados para cada prestación, de acuerdo con la información actualizada por el organismo nacional.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI terminado en 9 podrán cobrar el 20 de febrero de 2026. El haber mínimo garantizado para este mes es de $359.254,35, cifra a la que se suma un bono extraordinario de $70.000. Esto eleva el monto total a $429.254,35. Según la normativa vigente, este bono se acredita automáticamente con el haber mensual, de acuerdo con la resolución de ANSES y el decreto 274/2024 que regula la movilidad mensual de las prestaciones previsionales.

En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez correspondientes a beneficiarios con DNI terminado en 9 se abonan el 13 de febrero de 2026. El monto estimado de estas pensiones, actualizado por ANSES, es de $251.453,59 más el bono extraordinario, alcanzando así $321.453,59. Este refuerzo también se otorga de manera automática, según lo establecido oficialmente.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con DNI finalizado en 9 podrán cobrar el 27 de febrero de 2026. El haber máximo establecido para este período es de $2.417.441,63. Si el beneficiario tiene derecho al bono extraordinario, este se otorga en forma proporcional, de modo que la suma total no supere el tope de $429.254,34.

Quienes perciben la Asignación Universal
Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 acceden al pago el 24 de febrero (ANSES)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 9, el pago se realiza el 24 de febrero de 2026. El monto general de la AUH, según la escala vigente, es de $52.554 por cada hijo menor de dieciocho años, aunque este valor puede variar según la actualización mensual y el cumplimiento de requisitos en salud y educación.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 9 cobrarán el 25 de febrero de 2026. El monto de la prestación para este mes es de $52.554, igual al de la AUH, conforme a la escala publicada por ANSES. Esta asignación está dirigida a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, y su pago se acredita en la cuenta bancaria declarada al momento de la inscripción.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal o la Asignación por Maternidad y tienen DNI finalizado en 9 podrán cobrar el 19 de febrero de 2026. El monto de ambas prestaciones está alineado con la asignación familiar vigente, por lo que para febrero de 2026 se estima en $52.554. Estos beneficios están orientados a trabajadoras en relación de dependencia o monotributistas que cumplen con los requisitos de la seguridad social.

La Asignación por Prenatal y
La Asignación por Prenatal y por Maternidad correspondiente a DNI en 9 se liquida el 19 de febrero y se ajusta a la asignación familiar vigente (ANSES)

Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para quienes tienen DNI terminado en 9 se abonan el 13 de febrero de 2026. El monto estimado es de $251.453,59, al que se adiciona el bono de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos, alcanzando los $321.453,59. Las Asignaciones Familiares vinculadas a estas pensiones se pagan entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, sin distinción por terminación de documento.

Desempleo Plan 1

Los titulares del Plan de Desempleo 1 con DNI finalizado en 9 recibirán el pago el 2 de marzo de 2026. El monto varía según la situación laboral previa y el tiempo de aportes acumulados, pero ANSES establece un piso y un tope que se actualizan periódicamente. Para este mes, el monto mínimo es de $78.000 y el máximo de $156.000.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción se abonan a todos los DNI en dos rangos: del 10 de febrero al 12 de marzo y del 24 de febrero al 12 de marzo. El monto varía según el tipo de evento: por nacimiento, $43.334; por adopción, $259.114; y por matrimonio, $64.788. Esta información puede ser consultada y corroborada en el portal oficial de ANSES, donde se publican las tablas actualizadas.

Para todos los casos, ANSES recomienda verificar el calendario en su sitio web oficial y en sus canales de atención ante posibles modificaciones por feriados, paros bancarios o contingencias excepcionales.

Temas Relacionados

ANSESCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué hay que tener en cuenta antes de regresar en auto del fin de semana XXL: cuáles son los controles y documentos clave

Miles de autos retornan este martes a las grandes ciudades después de 4 días de descanso. Según el horario, será con mayor o menor flujo de autos en el camino, pero en cualquier caso hay condiciones que se repiten y forman parte de obligaciones y responsabilidades

Qué hay que tener en

Inversión en dólares: un informe comparó el rendimiento de bonos globales, provinciales y corporativos

La consultora Quantum calculó el retorno total (variación de precio más intereses a cobrar) de esas alternativas según cómo varíe el riesgo país

Inversión en dólares: un informe

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas locales y extranjeros

De acuerdo con último informe de LatinFocus, el consenso prevé que la suba de los precios al consumidor promedio seguirá en descenso en 2026, y se espera un tipo de cambio más apreciado

A cuánto llegarán el dólar

La economía rusa ha entrado en la zona de muerte

Alexandra Prokopenko se pregunta cuánto tiempo más podrá seguir metabolizando su propio tejido muscular

La economía rusa ha entrado

El desafío de Milei y Caputo: pasar del crecimiento de la economía en 2025 a reactivarla este año

A fuerza de negociación, el Gobierno avanza con sus reformas estructurales, pero necesita armonizar tres objetivos: retomar la baja de la inflación, acumular reservas y que la actividad económica crezca en forma sostenida

El desafío de Milei y
DEPORTES
La divertida presentación de Luis

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

TELESHOW
El llanto de Cinthia Fernández

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Frederick Wiseman, maestro del

Murió Frederick Wiseman, maestro del cine documental en estado puro

Hallazgo histórico en el hielo: descubrieron una superbacteria de 5.000 años que es resistente a 10 antibióticos

Las muertes en las cárceles de Ecuador aumentaron en 2025

Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares