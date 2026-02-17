ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 9

ANSES publicó el calendario de pagos de febrero 2026, especificando fechas y montos según la terminación del DNI para todos los beneficiarios (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026, el cual determina con precisión las fechas en que cada beneficiario accede a su prestación según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este esquema, difundido en los canales oficiales del organismo, facilita la organización financiera de millones de personas y previene aglomeraciones en bancos y puntos de pago.

Para aquellos que su DNI termina en 9, estos son los días y montos detallados para cada prestación, de acuerdo con la información actualizada por el organismo nacional.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI terminado en 9 podrán cobrar el 20 de febrero de 2026. El haber mínimo garantizado para este mes es de $359.254,35, cifra a la que se suma un bono extraordinario de $70.000. Esto eleva el monto total a $429.254,35. Según la normativa vigente, este bono se acredita automáticamente con el haber mensual, de acuerdo con la resolución de ANSES y el decreto 274/2024 que regula la movilidad mensual de las prestaciones previsionales.

En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez correspondientes a beneficiarios con DNI terminado en 9 se abonan el 13 de febrero de 2026. El monto estimado de estas pensiones, actualizado por ANSES, es de $251.453,59 más el bono extraordinario, alcanzando así $321.453,59. Este refuerzo también se otorga de manera automática, según lo establecido oficialmente.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con DNI finalizado en 9 podrán cobrar el 27 de febrero de 2026. El haber máximo establecido para este período es de $2.417.441,63. Si el beneficiario tiene derecho al bono extraordinario, este se otorga en forma proporcional, de modo que la suma total no supere el tope de $429.254,34.

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 acceden al pago el 24 de febrero (ANSES)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 9, el pago se realiza el 24 de febrero de 2026. El monto general de la AUH, según la escala vigente, es de $52.554 por cada hijo menor de dieciocho años, aunque este valor puede variar según la actualización mensual y el cumplimiento de requisitos en salud y educación.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 9 cobrarán el 25 de febrero de 2026. El monto de la prestación para este mes es de $52.554, igual al de la AUH, conforme a la escala publicada por ANSES. Esta asignación está dirigida a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, y su pago se acredita en la cuenta bancaria declarada al momento de la inscripción.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal o la Asignación por Maternidad y tienen DNI finalizado en 9 podrán cobrar el 19 de febrero de 2026. El monto de ambas prestaciones está alineado con la asignación familiar vigente, por lo que para febrero de 2026 se estima en $52.554. Estos beneficios están orientados a trabajadoras en relación de dependencia o monotributistas que cumplen con los requisitos de la seguridad social.

La Asignación por Prenatal y por Maternidad correspondiente a DNI en 9 se liquida el 19 de febrero y se ajusta a la asignación familiar vigente (ANSES)

Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para quienes tienen DNI terminado en 9 se abonan el 13 de febrero de 2026. El monto estimado es de $251.453,59, al que se adiciona el bono de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos, alcanzando los $321.453,59. Las Asignaciones Familiares vinculadas a estas pensiones se pagan entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, sin distinción por terminación de documento.

Desempleo Plan 1

Los titulares del Plan de Desempleo 1 con DNI finalizado en 9 recibirán el pago el 2 de marzo de 2026. El monto varía según la situación laboral previa y el tiempo de aportes acumulados, pero ANSES establece un piso y un tope que se actualizan periódicamente. Para este mes, el monto mínimo es de $78.000 y el máximo de $156.000.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción se abonan a todos los DNI en dos rangos: del 10 de febrero al 12 de marzo y del 24 de febrero al 12 de marzo. El monto varía según el tipo de evento: por nacimiento, $43.334; por adopción, $259.114; y por matrimonio, $64.788. Esta información puede ser consultada y corroborada en el portal oficial de ANSES, donde se publican las tablas actualizadas.

Para todos los casos, ANSES recomienda verificar el calendario en su sitio web oficial y en sus canales de atención ante posibles modificaciones por feriados, paros bancarios o contingencias excepcionales.