Economía

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 8

La entidad social confirmó el calendario de pagos para el segundo mes del año con un cronograma escalonado

Los beneficisrios con la terminación del DNI en 8 tienen fechas confirmadas (ANSES)

A partir de la difusión oficial, se conoció el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para febrero de 2026. El esquema establece que cada beneficiario recibirá su prestación según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite un acceso ordenado a los haberes y evita aglomeraciones en bancos y cajeros.

La modalidad de pago escalonada abarca distintas prestaciones, como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros programas sociales. Este sistema segmentado se implementa para organizar la distribución de fondos y garantizar que los cobros se realicen sin demoras ni saturación en los puntos de atención.

De este modo, la entidad ya dio a conocer cuándo accederán al dinero las personas con DNI terminado en 8, en línea con el cronograma progresivo que ANSES dispuso para el segundo mes del año. Algunos beneficios del ANSES ya han sido pagados en lo que va de febrero, mientras que otras prestaciones no cuentan con una fecha específica.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los beneficiarios cuyo DNI finalice en 8 accederán al pago el viernes 20. Tras conoerse el dato inflacionario y de acuerdo con el decreto 274/2024, el haber será de $359.254,35, con el agregado de un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el monto total ascenderá a $429.254,35.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para las personas que se encuentren por encima de la mínima, la fecha de pago será el viernes 27, al igual que aquellos con terminación en 9. El pago será de $2.417.441,63 sin ningún bono adicional.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes tengan acceso a este beneficio, y su DNI termine en 8, el pago se efectuará el lunes 23. Tras conocerse el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto será de $129.096 por hijo y de $420.354 en caso de hijo con discapacidad.

Asignación Por Embarazo

Beneficiarias cobrarán la prestación el martes 24. Con los aumentos confirmados por la propia entidad, el monto asciende a $121.818,42. Para certificar que el pago es correcto, la entidad social retiene el 20% del dinero hasta que la libreta correspondiente sea presentada.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Tanto personas con documento finalizado en 8 como en 9, cobrarán el plan social el jueves 19. El monto vigente se ajusta cada mes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la normativa oficial.

El pago se realiza de manera escalonada para organizar y garantizar el pago (ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En este caso, los beneficiarios no cuentan con un día en específico para la acreditación del dinero. El mismo se cobrará, para todos los DNI, entre el martes 10 de febrero y el jueves 12 de marzo. Los valores se fijan según la prestación y se ajustan por movilidad mensual.

Pensiones No Contributivas

Personas con documentos terminados en 8 y 9 recibieron sus haberes el viernes 13 de febrero. El monto del segundo mes del año es de $251.453,59 y también accederán al bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno Nacional. De este modo, el monto alcanzó los $321.453,59.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Al igual que las asignaciones de pago único, no existe una fecha pautada, sino que podrá pagarse entre el lunes 9 de febrero y el jueves 12 de marzo. Los montos vigentes se actualizan según la normativa en curso para cada periodo.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Para beneficiarios del Plan 1, documentos con terminación en 8 y 9 cobrarán la prestación el lunes 2 de marzo. En tanto, aquellos del Plan 2 ya lo han cobrado, entre el lunes 2 y el jueves 12 del corriente mes.

