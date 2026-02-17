Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas locales y extranjeros

De acuerdo con último informe de LatinFocus, el consenso prevé que la suba de los precios al consumidor promedio seguirá en descenso en 2026, y se espera un tipo de cambio más apreciado

En Argentina el dólar negocia estable mientras persiste la alta inflación.

El inicio del 2026 marca un sendero de divergencia para el dólar y la inflación en la Argentina, pues mientras el primero opera hoy por debajo del precio que ostentaba al cierre de 2025, la inflación, lejos de descender, volvió a acelerarse y quedar cerca de un alto 3% mensual.

Esta disparidad debería seguirse muy de cerca para evitar en el futuro próximo otro episodio de atraso cambiario o, visto de otro modo, de una alta inflación en dólares.

Con ese escenario de fondo, las principales consultoras económicas locales y del exterior volvieron a ponerle números a las proyecciones para el 2026 y el 2027. Los últimos relevamientos muestran que las estimaciones de tipo de cambio e inflación registran cambios mínimos frente a las proyecciones difundidas en diciembre, lo que refuerza la idea de un escenario de relativa estabilidad en las expectativas del mercado.

De acuerdo con último informe de LatinFocus, el consenso entre analistas locales y extranjeros señala que el proceso de desaceleración inflacionaria continúa, aunque con presiones asociadas al esquema cambiario y al ritmo de depreciación de la moneda. En materia de inflación, los datos más recientes indican que el índice de precios mantiene una tendencia descendente en términos interanuales, a pesar de que se registró una aceleración en los últimos meses. Los datos dados a conocer por el Indec el pasado martes así lo reflejan.

El informe refirió que la inflación ”registró una marcada disminución en comparación con el año anterior. Se espera que la inflación siga disminuyendo en los próximos trimestres gracias a la contención del gasto público, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la fuerte depreciación de la moneda, sumada a la reducción de los subsidios, aumentará la presión alcista".

Las proyecciones hacia adelante reflejan que este proceso de desaceleración se extenderá durante los próximos trimestres. Los panelistas de FocusEconomics estiman que los precios al consumidor aumentarán 25,4% en promedio en 2026, una cifra que incrementa en 1,4 punto porcentual la estimación informada un mes atrás.

Para 2027, el consenso ubica la inflación promedio en 15,7%, consolidando una trayectoria de menor variación de precios en el mediano plazo, aunque vale recalcar que esta proyección es 0,8 punto porcentual más alta que la informada en la evaluación de enero último.

Qué pasará con el dólar

Al mismo tiempo, los informes recabados por LatinFocus advierten que la apreciación del peso -es decir un dólar que sube menos que la inflación e, incluso, cae nominalmente- ejerce presión al alza sobre algunos componentes de la canasta, especialmente en bienes transables y productos con alto contenido importado.

“El Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, una medida que busca evitar una apreciación real. El peso se cotizó a 1.432,90 pesos argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 2,4%. El tipo de cambio del mercado paralelo se cotizó a 1.435 pesos argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 5,9%. Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso cierre 2026 en 1.728,60 pesos argentinos por dólar estadounidense y 2027 en 1.947,4 pesos argentinos por dólar”, precisó el estudio.

Estas dos proyecciones marcan una ligera baja respecto del precio del dólar establecido en el informe anterior, de $1.733,60 para fin de este año, y de $1.935,20 el próximo.

El comportamiento del tipo de cambio aparece como un elemento central para explicar esa dinámica. El Banco Central implementa desde 2026 un régimen en el que permite que el dólar suba dentro de una banda indexada a la inflación reciente (con dos meses de rezago), con el objetivo de evitar el atraso cambiario. No obstante, según el consenso de los analistas consultados por LatinFocus, el dólar ascenderá a lo largo del 2026 un 18,8% -desde los $1.455 del cierre de 2025- unos 6,6 puntos porcentuales menos que la inflación proyectada.

Entre otros aspectos, el informe indicó que “la actividad económica cayó un 0,3% interanual en noviembre, tras un aumento del 3,2% en el mes anterior. El dato de noviembre fue el más bajo desde septiembre de 2024. En comparación con los datos del mes anterior, los datos de noviembre se moderaron en la manufactura (-8,2% interanual frente al -2,7% de octubre), la construcción (-2,3% frente al +5,3% de octubre) y el transporte y las comunicaciones (+1,8% frente al +2,5% de octubre). Por el contrario, los datos de la agricultura (+10,5% frente al +3,1% de octubre) y la hostelería (+0,3% frente al -0,4% de octubre) repuntaron. En términos intermensuales, la actividad económica disminuyó un 0,3% en noviembre, tras una caída del 0,4% en el mes anterior”.

“La recuperación de los salarios reales y las tasas de interés más bajas deberían impulsar el crecimiento del consumo privado este año. Las perspectivas de inversión también mejoraron tras el resultado de las elecciones de mitad de mandato y la cartera de proyectos de inversión a gran escala en el marco del programa RIGI. Nuestro consenso: Los panelistas de FocusEconomics prevén una expansión del PIB del 3,2% en 2026, sin cambios respecto al mes anterior, y del 3,2% en 2027″, expresó.

