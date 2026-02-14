Economía

Qué pasará con los salarios privados en 2026: las empresas anticipan menos ajustes y por porcentajes más bajos

Un relevamiento privado revela que, tras un 2025 de alta volatilidad, las compañías proyectan alinear los incrementos con una inflación estimada del 23%

Guardar
El 44% de las empresas
El 44% de las empresas planea concentrar sus actualizaciones salariales en esquemas de dos a tres tramos anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral argentino encara el 2026 con una estrategia diferente de recomposición de ingresos. Luego de un 2025 marcado por la urgencia de alcanzar los índices de precios, las proyecciones para este año sugieren una estabilización en la frecuencia y los montos de las actualizaciones.

Así lo sugiere un informe de PwC Argentina sobre proyecciones salariales. El estudio, que contó con la participación de 148 organizaciones de todo el país, revela un cambio de escenario en las políticas de compensación frente a los años anteriores.

De acuerdo con los datos relevados, se observa una tendencia hacia la convergencia entre la inflación esperada y los incrementos salariales para el personal fuera de convenio. Mientras que en 2025 los ajustes se realizaron de forma reactiva ante una inflación del 31,5% y aumentos promedio del 29,56%, las proyecciones para 2026 indican un alineamiento en torno al 23% tanto para el índice de precios como para las subas de haberes.

La dinámica de los ajustes

El relevamiento de PwC destaca que, en un contexto de mayor previsibilidad inflacionaria, las organizaciones están modificando la frecuencia de los incrementos. El 2026 se perfila como un año donde las empresas optan por otorgar una menor cantidad de ajustes anuales y con porcentajes menores en cada oportunidad, buscando acompañar de forma más regular la evolución de los precios sin la volatilidad de periodos previos.

infografia

Casi la mitad de las empresas consultadas prevé realizar entre uno y tres ajustes durante el año, lo que representa una proporción superior a la registrada en la medición del año anterior. El gráfico de distribución de ajustes muestra un crecimiento en las empresas que planifican dos ajustes (20% en enero de 2026 frente al 10% en enero de 2025) y tres ajustes (24% frente al 17% anterior).

Por el contrario, la opción de realizar cuatro ajustes anuales, que era la mayoritaria en 2025 con un 54%, descendió al 40% en la proyección actual. Las opciones de seis ajustes (7%) y doce ajustes (7%) también muestran una leve tendencia a la baja o estabilidad en comparación con el año previo.

El balance del año 2025

El informe analiza el desempeño de las compensaciones durante el último ejercicio para contextualizar el punto de partida de 2026. En 2025, el 67% de las compañías otorgó incrementos que se ubicaron por debajo de la inflación oficial, mientras que solo el 33% logró igualar o superar dicho índice.

Dentro del grupo que no alcanzó a compensar el aumento de precios, el 50% ya ha definido que no tomará acciones correctivas ni evaluará recuperar la diferencia perdida. Esta situación generó tensiones en la planificación salarial que las empresas buscan normalizar durante el transcurso de este año mediante la recuperación de la capacidad de planificación estratégica.

Cambio de lógica en Recursos Humanos

La estabilización del mercado y la reducción de la brecha entre salarios e inflación permiten a las áreas de capital humano salir de una lógica de respuesta inmediata para volver a esquemas de gestión con mirada de largo plazo. Según Damián Vázquez, socio líder de Management Consulting de PwC Argentina, esta convergencia permite pensar en políticas de compensación alineadas al desempeño y al negocio.

El informe detalla que este margen de maniobra recuperado permite a las empresas:

  • Revisar estrategias de compensación total.
  • Incorporar esquemas de incrementos diferenciados por desempeño individual.
  • Reforzar herramientas de retención de talento, tales como bonos y beneficios específicos.
Una de cada tres empresas
Una de cada tres empresas sigue gestionando la nómina con Excel (Freepik)

Desafíos en la gestión de nómina

Más allá de los porcentajes de incremento, el sondeo de PwC también pone el foco en la operatividad de los procesos de liquidación de haberes o “payroll". Actualmente, el mercado se divide de forma equitativa en tres modelos de gestión: un 34% opera con equipos internos, un 33% utiliza modelos mixtos y el 33% restante terceriza la tarea con proveedores externos.

A pesar de la proyección de estabilidad salarial, persisten obstáculos estructurales en la liquidación. Las empresas identificaron como principales dificultades la complejidad normativa, los tiempos excesivos de procesamiento, la frecuencia de errores en los cálculos y la falta de integración entre los diferentes sistemas.

La digitalización de estos procesos presenta brechas significativas entre las compañías. Mientras que el 45% de las organizaciones utiliza software especializado con automatización, un 33% continúa operando con Excel u hojas manuales y un 22% se apoya en sistemas propios básicos.

Ante este panorama, el 88% de las organizaciones encuestadas manifestó la intención de cambiar algún aspecto de su proceso de nómina actual. Las prioridades mencionadas para estos cambios son la automatización de tareas, la reducción del margen de error, la optimización de los tiempos y la integración fluida con otros sistemas de gestión de la compañía.

Temas Relacionados

SalariosIngresosAumentosInflaciónPoder adquisitivoÚltimas noticiasEmpresas

Últimas Noticias

Polémica por la ropa importada: más del 93% del consumo de indumentaria y calzado se provee de la industria nacional

Aunque las importaciones crecen fuertemente por precios más ventajosos y aumenta la preocupación en buena parte de la industria por la pérdida de competitividad, los datos revelan que sigue predominando la fabricación local

Polémica por la ropa importada:

Datos de faena, valor del novillo, carnaval y “efecto hamburguesa”: todo apunta a que el precio de la carne vacuna seguirá aumentando

En 2025 la suba más que duplicó la inflación minorista, en enero volvió a superarla y en febrero, según la información más reciente, sigue la tendencia. La cuota de exportación a EEUU, una cuestión de tenor graso

Datos de faena, valor del

El “trilema” que desafía al Gobierno: la acumulación de reservas puede condicionar el aumento de la actividad y la desinflación

El Banco Central refuerza la compra de divisas pero analistas advierten que el el equipo económico no puede alcanzar al mismo tiempo estabilidad de precios, crecimiento y sumar activos externos

El “trilema” que desafía al

Preocupa la caída de las ventas de autos 0 km y se espera una derrumbe interanual de 25% para este mes

Aunque no hay certeza, porque desde el 5 de febrero no hay datos oficiales desde la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, los concesionarios confirman que el mercado se enfrió. Lo adjudican a la baja del dólar

Preocupa la caída de las

Semana financiera: el dólar sigue bajando y el Banco Central compró más de USD 600 millones en el mercado

La divisa mayorista cerró debajo de $1.400 por primera vez desde octubre, mientras que al público en el Banco Nación bajó 30 pesos a $1.420. El BCRA aspiró USD 615 millones en el mercado. El S&P Merval perdió 4% y el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos

Semana financiera: el dólar sigue
DEPORTES
Murió un luchador brasileño de

Murió un luchador brasileño de MMA mientras instalaba un aire acondicionado

Boca Juniors hizo una oferta por un ex delantero de River Plate: los detalles

La buena noticia que recibió Edinson Cavani en Boca Juniors en el día de su cumpleaños número 39

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

TELESHOW
Internaron a Zulma Faiad con

Internaron a Zulma Faiad con fracturas luego de caerse de una escalera

Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

Bizarrap estuvo como invitado en La Casita y mostró un número mágico que ilusiona con una colaboración con Bad Bunny

INFOBAE AMÉRICA

Dos estados de EEUU podrían

Dos estados de EEUU podrían enfrentar una tormenta invernal con más de 2 metros de nieve

El naufragio de una barcaza en el río Amazonas dejó dos muertos y siete desaparecidos

Crisis en Cuba: la dictadura canceló el Festival del Habano, evento internacional clave para la economía del país

El fascinante universo de ‘Ponyo’, la obra maestra de Hayao Miyazaki, llega al Museo de la Academia de Hollywood

Brote de sarampión en universidad de Florida afecta a decenas de estudiantes