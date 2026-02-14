Datos de faena, valor del novillo, carnaval y “efecto hamburguesa”: todo apunta a que el precio de la carne vacuna seguirá aumentando

En febrero los precios de los novillos siguieron aumentando en el Mercado de Cañuelas (Revista Chacra)

Apuntalando la expectativa de que el precio de la carne vacuna seguirá la tendencia alcista que mostró a lo largo de 2025, el precio real del novillo volvió a igualar el nivel máximo que había alcanzado en la semana previa, señaló la publicación especializada “Valor Carne”, que detalló que en la semana las principales categorías registraron subas de 1 a 4 por ciento.

“Si bien la oferta apunta a repetir el promedio del último año, los operadores están considerando los próximos feriados”, dice el informe, que precisa que en los dos primeros días de remates de la semana en Cañuelas, el precio promedio del novillo aumentó 1%; el de novillitos, 2%; y el de vaquillonas, 4%, mientras el precio de las vacas se mantuvo.

Según el informe, los dos feriados de carnaval (lunes y martes) inciden en las decisiones de los operadores y la evolución de los precios “muestra incrementos de un dígito para las principales categorías en un mes, en dos meses llega al 11% para las hembras y en tres meses entre 12 y 23% para novillos y jóvenes, sin avances nominales para vacas”. En este contexto, el precio real (descontada la inflación) del novillo igualó al de la semana pasada que era el más alto desde la última semana de 2023.

En otro reporte, la misma publicación resaltó que el precio del novillo en la Argentina, debido a la mayor puja de los frigoríficos para abastecerse y a la revaluación del peso, fue el que más aumentó en el Mercosur: subió 13 centavos de dólar, contra aumentos de 5 centavos en el caso de Paraguay, 6 en Uruguay y 12 en Brasil.

A USD 5,71 el kilo, con el poder de compra del dólar efectivo de exportación, el valor del novillo argentina “es el más alto de los registros modernos”, destacó Valor Carne. De hecho, precisó, el precio en la Argentina es 24% superior al promedio ponderado de sus socios del Mercosur, aunque sigue bien por debajo del precio de los “novillos terminados” en EEUU (USD 8,34 por kilo carcasa) y la Unión Europea (USD 8,67).

Retención de vientres y tendencias previas

La tendencia al aumento de precios en los eslabones iniciales de la cadena cárnica se inscribe en un aparente ciclo de “retención de vientres” que vuelve la carne vacuna más escasa, a lo que en términos de expectativa se suma la perspectiva de mayores ventas a Estados Unidos, por el aumento de la cuota de importación de carne argentina (de 20.000 a 100.000 toneladas) que dispuso una “orden ejecutiva” de Donald Trump, en principio limitado a 2026.

Los precios de la carne vacuna tuvieron subas cercanas al 70% en 2025, más del doble que la inflación minorista del año (31,5%), la tendencia se mantuvo en enero y todo apunta a que seguirá incidiendo en febrero. Según la consultora LCG, la carne subió 4,1% en góndolas durante las últimas cuatro semanas.

En diciembre, según los datos que consignó el martes pasado el Indec, los principales cortes vacunos tuvieron aumentos bien por encima del promedio de precios.

FOTO DE ARCHIVO: Varias opciones de carne picada se muestran en una carnicería en Eastern Market en Washington, EE.UU., 14 de agosto de 2024. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo

Si bien la inflación informada por el Indec fue de 2,9%, en enero el precio del asado aumentó 5,6%, el de la carne picada común 3,1%, el del kilo de paleta 2,6%, el del cuadril, el de la nalga 3,3% y el de las hamburguesas congeladas envasadas 6 por ciento. Más aún aumentó el precio del principal sustituto cárnico de las variedades vacunas: según una lista de 60 productos que detalla el Indec, el mes pasado el precio por kilo del pollo entero aumentó 8,9 por ciento.

Carne a EEUU: ¿lomo o “efecto hamburguesa”?

En cuanto al impacto del aumento de la cuota de exportación de carne vacuna a EEUU, si bien el gobierno se esperanza de que los precios de los cortes que no tengan tanta demanda en EEUU, como el asado, bajen en el mercado local debido a una mayor oferta producto de una expansión de la producción para exportar, los especialistas difieren. Según Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) “el problema es la falta de stock ganadero y que los precios de la hacienda están cada vez más caros”.

En enero, dijo Pedace, los precios subieron entre 6 y 8%, según la categoría. Hay que ver -señaló- “cuánto va a pagar EEUU y si los exportadores van a vender a ese país o a China, y si van a enviar carne flaca o carne buena. Eso es más un tema de exportación, pero lo que sí sabemos es que los valores no van a mermar”.

Wet burger (Islak hamburger), hamburguesa, comida, fast food (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Aunque el gobierno y algunos comercializadores se entusiasman con la idea de que la Argentina pueda colocar “cortes caros”, como el lomo, en el mercado estadounidense, la orden ejecutiva de Trump sobre las 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 de las que la Argentina ya disponía, apunta al trimming, esto es recortes de “carne manufactura” argentina, de menor contenido graso que la norteamericana, para mezclarlas y bajar el “tenor graso” de hamburguesas y otras presentaciones, como carne picada. Antes de la orden ejecutiva de Trump, la posibilidad del “efecto hamburguesa” había sido advertida a Infobae por el experto ganadero Víctor Tonelli

Por eso los frigoríficos exportadores pretenden canalizar por las 20.000 toneladas de las que ya disponía la Argentina la venta de cortes de mayor valor.